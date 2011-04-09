|Умыр киргизский дипломат и шпион Эрик Асаналиев
21:45 11.09.2020
11 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке скончался дипломат Эрик Асаналиев
В Бишкеке на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Эрик Асаналиев. Об этом сообщают его родственники.
Отмечается, что дипломата похоронят в воскресенье в селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области.
Эрик Асаналиев родился 2 мая 1959-го. В 1980 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета. Трудовой путь начинал с работы журналистом. Возглавлял общественное объединение "Дипломаты Кыргызстана" при Министерстве иностранных дел.
Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Эрика Асаналиева.
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АСАНАЛИЕВ Эрик Акматбекович
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[02.05.1959 - 11.09.2020]
Родился в с. Ак-Булун Каракольского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.Кыргыз
Окончил в 1980 году Киргосуниверситет, в 1985 году –ВКШ КГБ им Дзержинского. Специальность – журналист, офицер с высшим образованием со знанием французского языка.
Владеет французским языком.
1975-1980 Студент Киргосуниверситета, г. Фрунзе
1980-1981 Внештатный сотрудник Гостелерадио Киргизской ССР
1981-1983 Редактор Гостелерадио Киргизской ССР
1983-1985 Слушатель Высшей школы КГБ им.Дзержинского, г. Москва
1985-1991 Оперуполномоченный, ст.оперуполномоченный, начальник отдела КГБ Киргизской ССР, Бишкек
1992-1993 Директор Кыргызского киноцентра "Келечек"
1993-1994 Начальник отдела Управления военной разведки Минобороны, г. Бишкек
1994-1997 Посол по особым поручениям, министерство иностранных дел
1997- 2001 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан.
С 22.11.2010 - 3.09.2012 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь и постоянный и полномочный представитель Кыргызской Республики при Уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству
+ с 9.04.2011 - посол в Литве и Латвии.
Возглавлял общественное объединение "Дипломаты Кыргызстана" при Министерстве иностранных дел.
Умер в г. Бишкек