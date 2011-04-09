Умыр киргизский дипломат и шпион Эрик Асаналиев

21:45 11.09.2020

11 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

В Бишкеке скончался дипломат Эрик Асаналиев



В Бишкеке на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Эрик Асаналиев. Об этом сообщают его родственники.



Отмечается, что дипломата похоронят в воскресенье в селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области.



Эрик Асаналиев родился 2 мая 1959-го. В 1980 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета. Трудовой путь начинал с работы журналистом. Возглавлял общественное объединение "Дипломаты Кыргызстана" при Министерстве иностранных дел.



Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Эрика Асаналиева.



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АСАНАЛИЕВ Эрик Акматбекович

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[02.05.1959 - 11.09.2020]

Родился в с. Ак-Булун Каракольского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.Кыргыз



Окончил в 1980 году Киргосуниверситет, в 1985 году –ВКШ КГБ им Дзержинского. Специальность – журналист, офицер с высшим образованием со знанием французского языка.

Владеет французским языком.



1975-1980 Студент Киргосуниверситета, г. Фрунзе

1980-1981 Внештатный сотрудник Гостелерадио Киргизской ССР

1981-1983 Редактор Гостелерадио Киргизской ССР

1983-1985 Слушатель Высшей школы КГБ им.Дзержинского, г. Москва

1985-1991 Оперуполномоченный, ст.оперуполномоченный, начальник отдела КГБ Киргизской ССР, Бишкек

1992-1993 Директор Кыргызского киноцентра "Келечек"

1993-1994 Начальник отдела Управления военной разведки Минобороны, г. Бишкек

1994-1997 Посол по особым поручениям, министерство иностранных дел

1997- 2001 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан.



С 22.11.2010 - 3.09.2012 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь и постоянный и полномочный представитель Кыргызской Республики при Уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству

+ с 9.04.2011 - посол в Литве и Латвии.



Возглавлял общественное объединение "Дипломаты Кыргызстана" при Министерстве иностранных дел.



Умер в г. Бишкек