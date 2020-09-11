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В Москве задержан сын губернатора Баткенской области Киргизии Абдырахманов-младший. Обвиняют в мошенничестве
22:30 11.09.2020

11 сентября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

В Москве за мошенничество задержан сын полпреда Баткенской области

В Москве задержан сын полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдырахманова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Азиз Орозбаев подозревается в мошенничестве. По некоторым данным, ранее мужчина был объявлен в международный розыск.

Пресс-служба МВД недоступна для комментариев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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