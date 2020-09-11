В Москве задержан сын губернатора Баткенской области Киргизии Абдырахманов-младший. Обвиняют в мошенничестве

22:30 11.09.2020

11 сентября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В Москве за мошенничество задержан сын полпреда Баткенской области



В Москве задержан сын полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдырахманова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.



Уточняется, что Азиз Орозбаев подозревается в мошенничестве. По некоторым данным, ранее мужчина был объявлен в международный розыск.



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