Невиданные пожары испепеляют западные штаты США

22:38 11.09.2020

Невиданные пожары испепеляют западное побережье США: "Это был зверь"



По меньше мере 15 человек погибли в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон на западе США, где бушуют масштабные лесные пожары. Только в Орегоне эвакуировали полмиллиона человек, передает сегодня, 11 сентября, телеканал CNN.







По данным Национального межведомственного пожарного центра (National Interagency Fire Center) США, к вечеру четверга была сожжена территория в 4,4 млн акров (около 1,8 млн га) в 12 штатах. Пожары распространились по всему западному побережью Соединенных Штатов - от пограничного с Канадой штата Вашингтон до границы с Мексикой.



Власти Орегона не исключают, что один из самых разрушительных лесных пожаров, уничтоживший целые жилые кварталы, начался в результате поджога. В этом штате уже эвакуировали полмиллиона человек (порядка 10% населения). Число вынужденно покидающих свои дома продолжает расти.



На запад США направили пожарных со всей страны. В противопожарных операциях задействованы военные и авиация. Однако ситуацию пока не удается взять под контроль. Распространению огня способствует жаркая сухая погода и сильный ветер.



На севере Калифорнии пожар, названный August Complex Fire, начавшийся 17 августа, стал самым масштабным в истории штата. Он уничтожил более 471 тыс. акров земли (свыше 190 тыс. га).



"Это было ужасно, - рассказала CNN местная жительница Нэнси Гамильтон о пожарах, охвативших район Берри-Крик в Калифорнии. - Это был зверь. Настоящий зверь".



Около 30 000 человек были эвакуированы из-за пожара, который бушует к северо-востоку от Фресно (Калифорния).