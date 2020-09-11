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В Киргизии объяснили желание половины сограждан переехать в Россию
00:11 12.09.2020

"В последнее время выросла доля киргизстанцев, которые стремятся остаться на постоянное место жительства в России. Полтора года назад таковых было около 30%, сейчас это около 50%", - заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, выступая на конференции, посвященной перспективам киргизско-российского экономического сотрудничества, - пишет "Кабар".

По мнению эксперта, такая тенденция складывается по причине того, что "люди начинают воспринимать проживание в России как более безопасное".

Политолог акцентировал внимание на том, что киргизстанские мигранты присылают на родину огромные, по меркам республики, деньги. Но при этом значительная доля этих средств не используется для инвестиций. Также изрядная их часть выводится в третьи страны.

По слова Мендковича, нежелание граждан Киргизии хранить деньги в местных банках связано с отсутствием стимула для создания для долгосрочных депозитов и недоверием к банковской системе, и о недоверии вкладчиков.

"Сейчас назревает необходимость для работы над ошибками для властей республики. Печально, что это не становится предметом полемики во время парламентских выборов", - подытожил он.

Источник - regnum.ru
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