Афганистан принуждает себя к миру. Власти страны и талибы готовы к переговорам, - "Къ"

08:33 12.09.2020

№166 от 12.09.2020



Властям Афганистана и талибам представилась "историческая возможность положить конец четырем десятилетиям войны и кровопролития". Такое значение мировые политики придают межафганским переговорам, стартующим в субботу в Катаре. Начало переговоров стало возможным благодаря реализации целого ряда предварительных условий, закрепленных в февральском мирном соглашении между США и талибами. Так, Вашингтон приступил к постепенному выводу из республики американского воинского контингента, а талибы и власти Афганистана освободили военнопленных. Впрочем, договоренности по-прежнему нельзя назвать прочными, и доказательство этого - непрекращающиеся теракты, направленные против афганских силовиков.



"Народ Афганистана слишком долго нес бремя войны. Люди жаждут мира",- заявил госсекретарь США Майк Помпео накануне вылета в столицу Катара Доху, где в субботу начнутся межафганские переговоры. По словам господина Помпео, речь идет об "исторической возможности для Афганистана положить конец четырем десятилетиям войны и кровопролития". Но, как предупреждает глава американской дипломатии, успех станет возможным, только если стороны переговоров будут "демонстрировать прагматизм, сдержанность и гибкость", а также учитывать взгляды всего афганского общества, "включая женщин, этнические и религиозные меньшинства".



Путь к межафганским переговорам был открыт 29 февраля, когда Вашингтон и "Талибан" (запрещенная в РФ группировка) подписали мирное соглашение. Среди договоренностей - отказ талибов от сотрудничества с другими террористическими организациями, снятие с членов движения американских санкций, полный вывод войск США и НАТО в течение 14 месяцев, отказ американской стороны от вмешательства во внутреннюю политику Афганистана, обмен пленными между "Талибаном" и властями республики.



Реализация договоренностей происходила не без трудностей. Так, угроза срыва инициативы впервые возникла уже 4 марта: США, защищая своих союзников, нанесли авиаудар по талибам, которые атаковали блокпост афганских военных в южной провинции Гильменд. Проблемы - причем не только внутри страны - возникли и с взаимным обменом пленными. В августе власти Афганистана были вынуждены отложить уже начавшийся процесс освобождения 400 оставшихся к тому моменту талибов из-за недовольства Франции и Австралии - в списке на обмен были люди, совершавшие теракты против граждан этих стран.



Правительство Афганистана пытается решить эту проблему таким образом, чтобы сохранить нынешнюю возможность (для переговоров.- "Ъ") и наши отношения с международным сообществом",- заявил тогда представитель высшего совета национального примирения Афганистана Фаридун Хвазун.



В итоге был найден компромисс: шестерых заключенных талибов, против освобождения которых выступали Париж и Канберра, доставили из Кабула в Доху. По данным информированного источника агентства Reuters, они пробудут там под контролем властей до конца ноября и в случае срыва переговоров могут быть доставлены обратно в афганскую тюрьму. Впрочем, в Париже все равно считают такой шаг неоправданным и не скрывают своего возмущения. "Мирные переговоры, которые Франция готова поддержать, должны учитывать интересы и права жертв конфликта и терроризма в Афганистане",- заявили в четверг в МИДе страны.



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Так или иначе, ключевое препятствие на пути к началу прямых переговоров было устранено. "Мы передадим талибам послание, что они не смогут одержать победу силой и что сейчас предоставляется возможность положить конец распрям путем переговоров",- заявил телеканалу TOLOnews перед отлетом в Доху член правительственной делегации Абдул Хафиз Мансур. Талибы своими ожиданиями публично пока не делятся. При этом они сформировали масштабную делегацию, в которую вошел 21 человек.



Кроме того, в Дохе будут присутствовать представители США - не только Майк Помпео, но и, например, спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. С последним встретится спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов - он вылетел в Кабул в пятницу. В Москве надеются, что участники межафганских встреч проявят конструктивность.



Неоднократно даты (начала переговоров.- "Ъ") переносились,- напомнил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.- Причину видим в том, что нельзя искусственно подгонять этот политический процесс под чьи-то геополитические или внутриполитические интересы. К сожалению, такого рода попытки мы наблюдаем, они не помогают созданию устойчивой основы для межафганского политического процесса".



По словам министра, у некоторых представителей руководства Афганистана есть "намерения каким-то образом ограничить число общественных, политических, этнических групп, которые могли бы участвовать в переговорах",- "тем самым, конечно, не будет обеспечен их инклюзивный характер, и это делу не помогает".



Заранее ясно, что переговоры будут крайне сложными. Талибы не признают легитимность президента Ашрафа Гани и его правительства, а своей целью по-прежнему ставят создание исламского эмирата (и соответственно, верховенство законов шариата). Власти Афганистана же намерены сохранить демократические завоевания последних лет и действующую конституцию. В числе целей стартующих переговоров - создание в Афганистане переходного правительства с участием, в том числе, и талибов.



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Переговорный процесс может сорваться по многим причинам. "Талибы не доверяют США или афганскому правительству настолько, чтобы прекратить свою борьбу,- заявил агентству AFP старший аналитик Международной кризисной группы Эндрю Уоткинс.- Она будет продолжаться до тех пор, пока талибы не решат: переговоры достигли такой точки, что теперь их интересы точно будут соблюдаться".



Пока же новости о терактах появляются регулярно. Как сообщил в пятницу "РИА Новости" источник в Афганистане, не менее 16 солдат и полицейских погибли, еще несколько получили ранения при атаке талибов в провинции Нангархар на востоке страны. Кроме того, в четверг вечером по меньшей мере четыре человека погибли и еще восемь получили ранения в результате взрыва на празднестве по случаю свадьбы в провинции Хост. А в среду не менее десяти афганцев погибли (и еще по крайней мере 31 человек получил ранения), когда взрыв произошел в центре Кабула на пути кортежа вице-президента страны Амруллы Салеха (сам он не пострадал).



Правда, "Талибан" объявил, что к этому не причастен.

10 сентября официальный представитель МВД Афганистана Тарик Ариан отчитался: за предшествующие семь дней "жертвами нападений экстремистов стали 49 мирных афганцев, столько же гражданских лиц получили ранения", в целом сторонники "Талибана" совершили 368 вооруженных вылазок.



Между тем ни одного солдата НАТО с момента подписания февральского соглашения убито не было. А Майк Помпео по дороге в Доху заявил журналистам: "Очевидно, что насилие в Афганистане снизилось до приемлемых уровней". В связи с этим США готовы и дальше сокращать свой контингент. Как заявил в среду ряду изданий генерал Кеннет Маккензи, к концу октября или к ноябрю в Афганистане должно остаться 4,5 тыс. американских военных (в феврале их было около 13 тыс.). Произойдет ли полный вывод американского контингента из республики, зависит от того, как будет там развиваться ситуация, и от того, намерены ли талибы и дальше выполнять взятые на себя обязательства.



Павел Тарасенко