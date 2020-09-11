В правящую Каз-партию "Нур Отан" заставляют вступать насильно. Байбеку нужна цифирь для отчетности

08:38 12.09.2020

Байбек объявил о приостановке приема в Nur Otan



Бауыржан Байбек объявил о приостановке приема новых членов в Nur Otan до 4 октября 2020 года, передает Tengrinews.kz.



Сегодня на заседании Центрального оргкомитета по проведению праймериз принято решение о приостановлении приема новых членов в партию Nur Otan с 11 сентября до 4 октября текущего года, то есть до завершения голосования.



"В последнее время к нам поступают сигналы от отдельных граждан о принуждении ко вступлению в партию с целью голосования за "своих" кандидатов. Считаю, что это абсолютно недопустимо. Каждый такой факт будет детально рассмотрен комиссиями партийного контроля разных уровней", - написал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в Facebook.



Он подчеркнул, что членство в партии согласно уставу является добровольным и осознанным выбором каждого гражданина нашей страны. В Nur Otan состоят более 835 тысяч казахстанцев. Так, с 1 августа в партию вступило порядка 25 тысяч новых активных граждан. При этом за последний год в рамках "чистки партийных рядов" были исключены 256 тысяч человек, отмечает он.



Итоги праймериз Nur Otan опубликуют 5 октября



Бауыржан Байбек также объяснил, что для обеспечения прозрачности онлайн-голосования на праймериз применили специальную систему верификации (установление личности по примеру интернет-банкинга).



"Принцип системы: "Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес". Если что-то из этих данных не будет совпадать, то человек не сможет авторизоваться в информационной системе "Праймериз", а тем более проголосовать", - уточнил он.



"Уверен, что при поддержке партийцев, общественности мы проведем праймериз открыто, справедливо и в равных условиях для всех, как сказал Елбасы, Лидер партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев", - подчеркнул Байбек.



По фактам нарушений можно обратиться по номеру горячей линии 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) либо через электронную почту: komek@nurotan.kz.