Отпрыск депутата Госдумы от "Единой России" даргинца Гаджиева арестован по делу о нападениях

08:53 12.09.2020

11 сентября 2020



Алексей Иванов



Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Госдумы РФ от "Единой России" Мурада Гаджиева.



"Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2020 года", - сообщили в суде.



Вчера сотрудники ФСБ задержали Гаджиева-младшего в Ростове-на-Дону и этапировали его самолетом в Москву. Джигиту предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.



Агентство городских новостей "Москва" пока "не располагает фабулой предъявленного обвинения". Тем временем в Telegram уже кое-что появилось. Крупицы, официально не подтвержденные, однако весьма характерные. "Это не в рамках борьбы с коррупцией. Поясним. Отпрыск депутата ГД от "Единой России" из Дагестана со своими друзьями вконец ******: избивали прохожих, затаскивали силой девушек в машину, называя их "русскими свиньями" и т. п. Но кара за деяния им пришла не от всевышнего, а от сотрудников ФСБ, которые попросту прекратили беспредел. Теперь гордый кавказец - депутатский сынок, со своими друзьями, ****** в штанишки и говорят, что "Рафик был полностью невиновен"", - пишет ТГ-канал "Знахарь".



Кратко об авторитетном папе фигуранта. 59-летний Мурад Станиславович Гаджиев по национальности даргинец, родом из села Цудахар Левашинского района республики (согласно другим данным, родился в Махачкале), сын советского самбиста и борца вольного стиля Станислава Магомедсаламовича Гаджиева (который в Дагестанской АССР руководил республиканским отделением ВЦСПС, после 1991 года возглавлял местную Федерацию профсоюзов). Как и отец, занимался вольной борьбой, был чемпионом СССР среди юниоров, призером первенства Европы среди юниоров. Окончил Дагестанский политехнический институт по специальности "Технология консервирования". С 1993 года по 2008 год занимал должность гендиректора Дербентского коньячного комбината (возможно, контролирует алкопроизводство до сих пор); в 1994-11 годах работал председателем Дербентского городского собрания депутатов; параллельно окончил аспирантуру РУДН, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Виноградарство в системе адаптивно-ландшафтного земледелия Южного Дагестана" и докторскую диссертацию на тему "Агроэкологические основы устойчивого развития виноградарства, плодоводства и виноделия Южного Дагестана в XXI веке". Его называли фактическим хозяином Дербента (и "акулой приватизации", "большим любителем приватизировать разного рода народное достояние"). "В этот период были доведены до искусственного банкротства и закрыты главные предприятия города: Дербентский завод шлифовальных станков, 80 % продукции которого вывозилось за пределы СССР, некогда прославленная Дербентская ковровая фабрика. По указанию Мурада Гаджиева в начале нулевых годов снесли фрагмент древней крепостной стены историко-культурного музея-заповедника "Нарын-Кала" (внесена ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия), поскольку стена на свою беду "оказалась" между двумя вещевыми рынками, которые входили в зону интересов Гаджиева", - утверждал портал EurAsia Daily. В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, входил в Комитет ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. В 2015-м СМИ писали о кипрском и мальтийском офшорах г-на Гаджиева, якобы записанных на давнего друга и сестру жены. В сентябре 2016 года он избран депутатом Государственной Думы VII созыва. Входит в Комитет ГД по транспорту и строительству. Член Всероссийской политической партии "Единая Россия". Награжден орденами Дружбы и Почета, почетными грамотами Республики Дагестан и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Непубличен, избегает лишнего внимания, почти не дает интервью.