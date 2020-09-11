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Старшая дочь президента Узбекистана Саида родила сына Шавката. Поздравляем!
09:44 12.09.2020

Старшая дочь президента Узбекистана стала матерью в третий раз и назвала сына Шавкатом

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Шавката Мирзиеева стала матерью в третий раз. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила сама Мирзиеева.

"Жизнь продолжается, хоть нам всем и тяжело по-прежнему. Но люди играют свадьбы, детки рождаются. И в нашей семье прибавление - маленький Шавкатик, наше солнышко. Мы знакомы с ним не так давно, но такая любовь у нас сильная с первого взгляда, что мы 24 часа в сутки вместе. Мамы знают, как это бывает.

А я думаю о том, что любовь - это та сила, которая помогает женщинам терпеть и прощать обиды. Ждать счастья и лучших времен. Ждать, когда детки вырастут и помогут, и можно будет вздохнуть. Нами всегда движет любовь, что бы мы ни делали", - написала Саида Мирзиеева.

Саида Мирзиеева замужем за крупным предпринимателем и государственным служащим Ойбеком Турсуновым. У супругов двое детей: сын Миромон и дочь Саодатхон. Ойбек Турсунов с января 2017 года работал первым заместителем главы Администрации президента Узбекистана.

фото тут -
https://centralasia.media/news:1645693?from=portal&place=last&b=8

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Источник - centralasia.media
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