Рустами Эмомали лично вмешался в дело об изнасиловании 3-летней девочки в Таджикистане

10:50 12.09.2020

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CentralAsia (TJ) - 11 сентября спикер Маджлиси милли – верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали на рабочем заседании с участием Генпрокурора Юсуфа Рахмона, главы Верховного суда Шермахмад Шохиен и руководителей других правоохранительных структур рассмотрел обращение родственников трехлетней девочки из Турсунзаде, подвергшей сексуальному насилию.



Как сообщает издание "Ахбор", генпрокурор Юсуф Рахмон сообщил, что подозреваемые по этому делу уже задержаны.



Рустами Эмомали поручил Генпрокурору особенно тщательно расследовать половые преступления против детей и принять строгие меры для предотвращения таких преступлений.



На прошлой неделе Зуля Рахматова, таджикская активистка призвала президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Рустами Эмомали взять под свой контроль уголовное дело об изнасиловании трехлетней девочки в Турсунзаде. Зуля Рахматова опубликовала видеообращение родственников потерпевшей девочки. Ее дедушка утверждает, что его внучка подверглась сексуальному насилию со стороны ее собственной дяди, но правоохранительные органы до сих пор не арестовали подозреваемого. Он рассказал, что маленького ребенка заставляют дать показания, что она как будто случайно повредила свою девственную плеву ... морковью.



Рустами Эмомали призвал усовершенствовать законы и ужесточить в законодательстве наказания за такие преступления. Он отметил, что "такие позорные и чудовищные деяния, чуждые таджикскому народу, особенно в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с использованием их беззащитности, наносят урон доброй репутации нашего народа и общества, наносят негативное воздействие здоровью молодого поколения и забирают у детей надежду на жизнь".