Главком УкрАрмии Хомчак страдает от КОВИ

11:19 12.09.2020

Главнокомандующий украинской армии заразился коронавирусом



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил "Фактам ICTV" начальник Управления по связям с общественностью армии полковник Богдан Сеник.



"В течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции, на данный момент его состояние удовлетворительное", - рассказал Сеник.



Он заверил, что Хомчак отправился на изоляцию сразу, как получил положительный тест на коронавирус.



За сутки в ВСУ выявили 44 новых случая COVID-19, всего заразились 643 человека. С начала пандемии в армии выздоровели 1440 пациентов с коронавирусом, скончались шесть.



Всего на Украине было подтверждено более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 3023 инфицированных, выздоровели почти 66 тысяч.