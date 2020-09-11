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Главком УкрАрмии Хомчак страдает от КОВИ
11:19 12.09.2020

Главнокомандующий украинской армии заразился коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил "Фактам ICTV" начальник Управления по связям с общественностью армии полковник Богдан Сеник.

"В течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции, на данный момент его состояние удовлетворительное", - рассказал Сеник.

Он заверил, что Хомчак отправился на изоляцию сразу, как получил положительный тест на коронавирус.

За сутки в ВСУ выявили 44 новых случая COVID-19, всего заразились 643 человека. С начала пандемии в армии выздоровели 1440 пациентов с коронавирусом, скончались шесть.

Всего на Украине было подтверждено более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 3023 инфицированных, выздоровели почти 66 тысяч.

Источник - Лента
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