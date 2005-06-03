Подполковник Павел Проценко - герой обороны Севастополя и один из создателей Туркестанской крепостной артиллерии. Забытые солдаты Империи

11:50 12.09.2020

ПРОЦЕНКО Павел Петрович



Род. 15.01.1831 года.



Из дворян Харьковской губ. Православный.



образование и воспитание получил в Дворянском полку



7.08.1851 выпущен из унтер-офицера Дворянского полка прапорщиком в 11-ю Артиллерийскую бригаду

с 9.08.51 - зачислен в легкую №3 батарею (31.08 отправлен и 11.09 прибыл)

с 2.09.53 - подпоручик

с 24.11.53 - по его желанию прикомандирован к батарее №3 (прибыл с 15.12)

с 7.11.54 - прикомандирован волей начальства к батарее №2 10-й Арт. бригады (прибыл 10.11)

с 2.04.55 - по его просьбе откомандирован к Севастопольскому гарнизону

с 4.04.55 - подчинен начальнику 1 отделения 1-й Оборонительной линии Севастопольской крепости капитану Зорину

с 8.04.55 - помощник командира редута Шварца Севастопольской крепости

с 2.08.55 - легкая №3 батарея 11-й Арт. бригады переименована в Облегченную №6 батарею этой бригады, г. Берислав

с 14.09.1855 - откомандирован обратно к батарее №2 10-й Арт. бригады

с 22.09.1855 - откомандирован к Облегченной батарее №6 11-й Арт. бригады (прибыл в нее 2.10)

с 20.10.1855- поручик

с 31.01.57 - прикомандирован к Константиновскому кадетскому корпусу (отправлен 1.04 и прибыл 2.04)

с 25.08.1857 - отправлен в Академию Генерального Штаба

с 2.01.1858 - переведен в 15-ю Арт. бригаду

с 9.01.58 - зачислен в ее батарею №6 с оставлением в АГШ

с 12.09.59 - по собственному желанию отчислен из АГШ в свою батарею (отправлен 9.10 и прибыл 29.10).

с 3.09.1860 - прикомандирован к СПб. крепостной артиллерии (прибыл к ней 5.09)

с 22.11.1860- прикомандирован к батарее №1 4-й Сводной резервной арт. бригады с отчислением от СПб крепостной артиллерии, отправлен в нее 14.12 и официально переведен в нее с 23.12.60)

с 25.12.60 - зачислен в батарею №1 4-й Сводной бригады (прибыл в нее 27.12)

с 3.09.1861 - штабс-капитан

с 18.06.1862 - прикомандирован к батарее №1 5-й Сводной резервной арт. бригады (с 18.06 - прибыл в нее);

с 7.09.1862 - переведен в 4-ю Полевую арт. бригаду (с 11.09 - зачислен в нарезную легкую батарею №1, отправлен с 9.11 и прибыл в нее 5.12)

с 5.05.63 - прикомандирован к Новогерогиевской крепостной артиллерии (отправлен с 7.06, прибыл 25.06)

9.10-1.12.63 - находился в СПб при Артиллерийском комитете для изучения действия нарезных пушек, заряжающихся по системе барона Варендорфа

10.12.1863-25.03.64 - инспектор 1 участка (от Варшавы до Скерневиц) Варшавской военной ЖД

с 22.02.1864 - переведен в Новогеоргиевскую крепостную артиллерию и с 24.02 зачислен в ее роту №6)

25.03-4.06.1864 - член Красноставкой комиссии по крестьянским делам Царства Польского

4.06-2.11.1864 - и.д. комиссара 4 участка отдела Красноставской комиссии по крестьянским делам

2.11.64-23.11.65 - комиссар 4 участка отдела Красноставской комиссии по крестьянским делам

с 22.07.1864 - капитан в награду за отличия в бытность инспектором 1 участка Варшавской военной ЖД)

с 7.11.64 - рота №6 переименована в роту №4

с 25.11.65 - по его желанию переведен в 9-ю Арт. бригаду (с 26.11 - зачислен в ее нарезную батарею, с 28.12 - отправлен и 23.01.66 - прибыл в нее).

с 19.07.66 - переведен в батарейную батарею той же бригады (отправлен и прибыл 20.07)

с 18.11.66 - переведен в 14-й подвижный парк 5-й Парковой арт. бригады (отправлен 23.02.67, прибыл 8.03.67).

с 16.12.67 - 14-й подвижной парк переименован в 14-й арт. парк



с 6.12.1868 - волей начальства переведен в Туркестанскую крепостную артиллерию

с 9.12.68 - назначен командиром 1 (Перовской) роты Туркестанской крепостной артиллерии (отправлен 6.03.69 и прибыл 27.07.69)

с 30.09.1869 - подполковник

19.07.1872 - отчислен от должности комроты с назначением состоять по полевой пешей артиллерии

с 21.03.1873 - командир 2 батареи 7-й Арт. бригады (с 26.04 отправлен и прибыл в нее)

+ 1.07.1875-1.07.76 - председатель бригадного суда

24.06.1876 - по болезни отчислен от комбата с зачислением по полевой пешей артиллерии.



Участник Крымской войны с турками: с 26.06.53 в составе 4 пех. корпуса в колонне ген. Даненбурга вошел в Дунайские княжества за реку Прут, через Яссы, Фокшаны в Валахию, далее на Рымник и Бухарест и к с. Ольтеницы в боях с турками в отряде генерала Павлова у Туртукая и в устье Дуная по 02.54

С 03.54 по 09.54 - в боях при осаде Силистрии

с 2.09.54 по 1.01.55 - в Крыму, с 20.10.54 на позициях у р. Чургун на Черной речке, 24.10 - в боях на Инкерманских высотах

1.01-04.55 - на позициях у Черной речки, 2.04-27.07 - в обороне Севастополя; 14-27.07.55 - врид командира редута Шварца. В ночь на 20.04.55 на редуте Шварца контужен при разрыве бомбы камнем в голову, но остался в строю.



С 27.07.55 - 17.09.55 - по расстроенному здоровью и полному изнурению сил в госпитале;



1.01-20.03.56 - находился в дер. Отрада Каменка у крепости Херсон



При подавлении Польского мятежа: 5.01.1863-1.05.64 - находился в отрядах майоров Кондратенко и Мантурова в перестрелках с отрядами Тагановского у г. Пыздры Варшавской губ.



Был в отпусках:

31.03-29.04.1859 - в 28-дневном

17.05-5.09.1860 - в 8-месячном

2-20.02.1867 - в 28-дневном

6.03-6.05.1869 - в 2-месячном



награды:

орден Св. Владимира 4 ст. с бантом (22.09.1874 - за выслугу беспорочно 25 лет в офицерских чинах)

орден Св. Анны 2 ст. с мечами над орденом (24.03.1869)

орден Св. Анны 2 ст. с Императорской короной (30.01.1874)

орден Св. Станислава 2 ст. с Императ. короной (27.03.1866 - "за устройство крепости в Царстве Польском"

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (21.10.1855 - "за отличия при обороне Севастополя")

орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (20.08.1855 - "за отличия при 2-й бомбардировке Севастополя")

серебряная медаль "За защиту Севастополя"

серебряная медаль - "за труды по устройству крепости в Польше"

бронзовая медаль "В память войны 1853-55 гг."

бронзовая медаль "За усмирение польских мятежников. 1863-64"



жалованье: 531 руб. в год + 900 р. столовых + 300 р. добавочных за выслугу лет. Итого - 1731 р. в год.



жена - Мария Лукинична Крамарава (Крамарева), дочь умершего титулярного советника. Дети: Апполинария (12.12.1867), Ольга (27.09.1869), Александр (24.09.1872) - все православные.



Полный послужной список от 08.1876



РГВИА

Ф. 489, О. 1, Дело 7449,

с. 215-220



подготовила

Андреева Валерия Витальевна, студентка филфака Севастопольского Гос. университета



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Примечание: 1.биография данного офицера отсутствует в известных справочниках офицеров РИА, как-то: www.ria1914.info

2. дальнейшая судьба после 1876 г. пока не установлена