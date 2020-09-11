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Главврач Ташкентской областной инфекционной больницы Юлдашева задержана по обвинению в хищении. Ничего святого...
12:01 12.09.2020

Главный врач Ташкентской областной инфекционной больницы Гульжахон Юлдашева была задержана 9 сентября по обвинению в хищении свыше 250 млн сумов (свыше $24 тыс) и должностной халатности, повлекшей смерть человека. Об этом 10 сентября сообщила Генпрокуратура республики.

Согласно официальному сообщению, главный врач обвиняется в хищении 250,8 миллиона сумов, выделенных из бюджета, и ненадлежащем исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека. Чиновника предоставила ложную информацию о выздоровлении тяжелобольного пациента с коронавирусом.

В Генпрокуратуре заявили, что главного врача несколько раз вызывали на допрос, но он не явилась, после чего 8 сентября ее принудительно доставили на допрос. Решением суда от 9 сентября ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщается, 10 августа гражданин Ш. Минбаев обратился в прокуратуру города Чирчика Ташкентской области с заявлением. В нем он указал, что его родственник Ф. Рустамов, который лечился от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19, находился в критическом состоянии в Чирчикской инфекционной больнице. Позже, без всякой причины, пациент был переведен в областной психиатрический диспансер и скончался там по причине резкого ухудшения здоровья. Родственник умершего попросил принять меры в отношении должностных лиц, допустивших халатность при лечении пациента с коронавирусом.

Выявлено, что в истории болезни имени Ф. Рустамова в Ташкентской областной инфекционной больнице была внесена ложная информация о том, что пациент полностью излечился от COVID-19.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в больнице было расхищено более 250 миллионов сумов.

В августе Гульжахон Юлдашева сообщила местным СМИ, что больница не получает оборудования и премий для медицинского персонала.

В середине июля в социальных сетях была размещена аудиозапись телефонного разговора Гульжахон Юлдашевой с начальником управления здравоохранения Ташкентской области Туракулом Орзикуловым.

В ходе беседы он потребовал, чтобы больница была оснащена оборудованием. Тогда областное управление здравоохранения обвинило Гульжахон Юлдашеву в "распространении ложной информации, порочащей репутацию врача".

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599901260
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