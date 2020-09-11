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Убить Мао. История предательства маршала Линь Бяо
15:03 12.09.2020

Поздно ночью 12-13 сентября 1971 года с аэродрома города Бэйдайхэ вылетел реактивный самолет и взял курс на северо-запад. В 2-30 около границы с Монгольской республикой он разбился. Среди обломков и останков были найдены документы, которые указывали на принадлежность самолета к армии Китая. В этом самолете погиб второй по влиянию политик в Красном Китае, преемник Великого Кормчего Мао министр обороны Линь Бяо.

Вся политическая карьера Линь Бяо была построена на безраздельной преданности Мао, именно он и был составителем легендарной красной книжечки с цитатами Мао Цзэдуна, которая была своеобразной Библией культурной революции, начатой в Китае в 1965 году.

Но преданность преданностью, но личные амбиции у Линь Бяо тоже имелись. А потому в 1970 году он предложил изменить изменить конституцию (неслыханно, правда?!), и назначить Мао официальным "гением", выдвинув его пост главы государства. Расчет был на то, что если Мао откажется, то Линь Бяо сам займет этот пост. Мао не просто отказался, а еще и разозлился, как следует, заявив, что гениальность зависит не от личности, но от партии. И отказался занять пост главы Китая, оставив его вакантным.

С тех пор отношения друзей-соратников с каждым днем лишь ухудшались, и коварный Линь Бяо начал плести паучьи сети заговора, который достиг апогея к 12 сентября 1971 года. Еще осенью 1970 года Линь Бяо отослал своего сына в наиболее крупные города Китая, приказав создать "Объединенный фронт" из надежных офицеров с целью опрокидывания Мао. Весной заговорщики подготовили план, назвав его "Проект 571". Любопытно и то, что Мао фигурировал в нем под лирическим именем "Б-52", в честь самолета, сбросившего бомбу Хиросиму. Мелочиться не стали, действовали глобально: атаковали с самолета резиденцию Мао в Шанхае, пустили под откос его личный поезд, а в дом Мао в столице подослали убийцу, нарядив его курьером. Но то ли руки у заговорщиков были под отвертки заточены, то ли Мао заговоренным, но все три попытки провалились, а Линь Бяо, его сын и жена спешно сели в самолет и попытались спешно покинуть Китай. Сначала думали лететь на юг, где их ожидала поддержка военных, но потом передумали и полетели в СССР. Но не долетели. Такова была международно признанная версия и которую более или менее подтвердили китайские власти.

Но вот, что любопытно, оказывается, существовало два отдельных заговора. Первый предполагал только убийство Мао Цзэдуна, а вот второй под названием "Гора нефритовой башни" был куда изощреннее. По нему СССР должны были имитировать нанесение удара по Китаю, что давало бы Линь Бяо повод объявить военное положение, и под предлогом охраны первых лиц государства, заманить их в район роскошных вилл "Горы нефритовой башни", где и прикончить.

Но дочь Линь Бяо оказалась весьма разговорчивой и Мао узнал о готовящемся заговоре. 12 сентября 1971 года он пригласил Линь Бяо вместе с женой на ужин на ту самую "Гору нефритовой башни", где угощал их пятисотлетним вином. А когда супруги возвращались домой, то их машину благополучно расстреляли ракетными залпами. Так что на том знаменитом самолете улетел лишь сын бывшего министра обороны, а чтобы Линь Бяо не выглядел героем, тела его и жены подбросили на место крушения. И все стало выглядеть, как бегство.

А Мао спокойно себе правил до преклонных 83 лет, и как Сталин, приходил в бешенство, лишь кто-то заикался о возможных преемниках.

Источник - Я видел.
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599912180
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