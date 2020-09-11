Япония и США. Жрецы культа агрессии, - С.Кожемякин

15:05 12.09.2020 Япония и США. Жрецы культа агрессии



Политическая рокировка не изменит внутри- и внешнеполитический курс Японии. Несмотря на смену премьера, страна остается союзницей США, потакающих ее милитаризации и воскрешению захватнических амбиций.



Элитная демократия



То, что буржуазная демократия является не "лучшей формой правления", а прикрытием гегемонии капитала, подтверждается тысячами примеров. Здесь и скупка голосов на политическом рынке, и изощренные технологии манипулирования сознанием, и отсутствие социальных лифтов. В правящих элитах капиталистических стран и прежде было немного выходцев из "народных низов", а неолиберальная волна сделала их число ничтожным. Семьи Кеннеди или Бушей - самые известные, но далеко не единственные примеры политических династий. Например, отец недавно вступившего в должность президента Уругвая Лакалье Поу тоже руководил государством, а глава Колумбии Иван Дуке происходит из семьи министра и губернатора.



Та же картина на другом конце света. Занимавший с 2012 года пост главы японского правительства Синдзо Абэ имеет высокопоставленных чиновников в нескольких поколениях. Его отец возглавлял МИД, а дед руководил правительством, начав политическую карьеру при милитаристском режиме. Недаром Абэ задолго до своего переезда в "Кантей" - так называется токийская резиденция премьер-министра - получил негласное прозвище "принц".



Призрачность демократии при капитализме доказывает не только приход Абэ к власти, но и его отставка. О ней премьер-министр объявил 28 августа, продолжая исполнять обязанности до утверждения преемника. Процедура пройдет в ближайшие дни. 14 сентября Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) выберет нового председателя, а два дня спустя нового главу правительства должен утвердить парламент. Таковы особенности местного законодательства: премьером становится руководитель партии, имеющей большинство в законодательном органе. А ЛДПЯ является таковой свыше 60 лет с небольшими перерывами.



Верхушка партии решила провести мероприятие в максимально узком составе. Призывы ряда активистов устроить общепартийный опрос отвергнуты. Нового руководителя изберут члены фракций ЛДПЯ в обеих палатах парламента и представители местных отделений партии. Расчет очевиден. Судя по опросам, наиболее популярный функционер организации - это бывший министр обороны Сигэру Исиба. Политик известен своей критикой "абэномики" - экономических реформ, инициированных премьером. По словам Исибы, они увеличили прибыли корпораций, но ухудшили положение малоимущих граждан, а также сельского хозяйства и малых предприятий.



Куда удобнее другой претендент - генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. Он считается ближайшим соратником Абэ, который не скрывает к нему благоволения. Еще в июле премьер назвал Сугу "одним их сильнейших" кандидатов на должность главы правительства, фактически провозгласив преемником. Тот, в свою очередь, заверяет в верности курсу благодетеля. Как уже объявил Есихидэ Суга, он продолжит строительство "абэномики" и не снизит налог с продаж, увеличенный год назад с 8 до 10 процентов. Оппозиция да и некоторые члены ЛДПЯ критикуют этот шаг за удар по благосостоянию широких слоев населения, что стало особенно ощутимо во время пандемии. Также Суга обещает углубить оборонный альянс с США - "ключевым партнером Токио" - и заявляет о приверженности изменению Конституции.



Японский гамбит



Эту реформу Синдзо Абэ называл своей главной целью. Речь идет о переписывании 9-й статьи, закрепляющей отказ Японии от права на ведение войны. Несколько лет назад ЛДПЯ протолкнула через парламент "новое толкование" этого положения, позволяющее использовать Силы самообороны (так официально именуется японская армия) не только для защиты страны, но и в случае нападения на близких союзников Токио. Однако Конституция продолжает сковывать реваншистские устремления власти, и крайним сроком реформы Абэ называл 2020 год.



Казалось, все продумано до мелочей. Летом Токио предстояло стать хозяином Олимпийских игр, и на волне патриотического подъема задумка премьера могла увенчаться успехом. Но вмешался коронавирус. Олимпиада перенесена на год, а одобрение политики правительства упало до 30 процентов. Хотя ситуацию с инфекцией трудно назвать катастрофической, избежать кризиса не удалось. По итогам второго квартала ВВП упал на 9,9 процента в годовом исчислении, причем снижение экономики продолжается с середины прошлого года. Инвестиции в основной капитал в апреле - июне сократились на 11,3, а экспорт - почти на 20 процентов. На 400 с лишним тыс., до 2 млн человек, увеличилось число зарегистрированных безработных.



Все это позволяет говорить о затяжной рецессии, чьи корни намного глубже пандемии. По словам главы оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано, произошел крах "абэномики". "Реальные зарплаты не выросли, но вырос разрыв между социальными слоями. Рост рабочих мест обеспечен за счет повсеместного внедрения временной занятости", - добавил он. На системные сбои социально-экономического курса указывает и Компартия Японии (КПЯ). Там отмечают, что из-за многолетнего снижения финансирования социальной сферы страна справляется с пандемией хуже Китая и Южной Кореи. На 100 тыс. жителей приходится всего 5 коек интенсивной терапии, что вдвое меньше, чем в не самой успешной по этому показателю Италии. Японии не хватает по меньшей мере 140 тыс. врачей, а количество центров общественного здравоохранения, созданных для борьбы с инфекционными заболеваниями, снизилось за последние годы с 850 до 472.



На этом фоне происходит постепенное возрождение оппозиции, которая находилась в глубоком кризисе после кратковременного пребывания у власти в 2009-2012 годах. В июне на выборах в законодательную ассамблею Окинавы победил оппозиционный блок, включающий КПЯ и Социал-демократическую партию. Альянс поддерживает губернатора Дэнни Тамаки, вместе с ним требуя вывода американских войск. Месяц спустя оппозиция, пусть и не добившись такого же успеха, выдвинула единого кандидата в губернаторы Токио. А уже в сентябре было объявлено о слиянии двух крупных сил, противостоящих правительству: Конституционно-демократической партии и Демократической партии для народа.



Таким образом, уход Абэ не имеет ничего общего с формальным поводом - обострением у него язвенного колита и необходимостью лечения. Для сохранения власти правящая группировка решила произвести рокировку и убрать в тень фигуру, с которой многие жители связывают неудачи последнего времени.



Дух насилия



В маневре заинтересованы не только японские верхи, но и их зарубежные покровители. В открытом противостоянии с Китаем США рассматривают Токио как ключевого сателлита и потворствуют окончательному разрыву с послевоенными принципами пацифизма. Это видно на примере последнего выпуска "Белой книги обороны" - ежегодного доклада японского военного ведомства с оценками международной обстановки и изложением целей в области бе-зопасности. Потенциальными противниками названы Китай, который "единолично пытается изменить статус-кво на огромном пространстве", Северная Корея, а также Россия, сохраняющая контроль над "исконными японскими северными территориями". Исходя из этого, министерство обороны рекомендует продолжать наращивать военный потенциал и укреплять отношения с "главным союзником" - США. Еще одной целью обозначено создание в Индо-Тихоокеанском регионе "работоспособного формата международного сотрудничества в сфере безопасности".



Суть этой задачи раскрыл замгоссекретаря США Стивен Биган. Посетовав, что в регионе нет структур "с силой духа, как у НАТО", он призвал создать полноценный военно-политический альянс. Его основой должен стать четырехсторонний диалог по безопасности между США, Японией, Австралией и Индией. Миссией нового объединения Биган назвал "отпор Китаю во всех сферах".



Выход контактов на новый уровень рассмотрели министры обороны двух стран. Марк Эспер и Таро Коно встретились 29 августа на американской базе на острове Гуам. "Я с нетерпением жду возможность обсудить злонамеренное поведение Китая под руководством Коммунистической партии", - заявил глава Пентагона перед началом беседы. Коллега оправдал ожидания. В совместном заявлении Эспера и Коно отмечена готовность "решительно противодействовать" КНР. Вашингтон подтвердил распространение японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности на острова Сенкаку, оспариваемые Пекином и Токио. Другими словами, попытки Китая установить контроль над архипелагом будут расцениваться как нападение на Японию и дадут США возможность осуществить вооруженное вмешательство.



Любопытно, что одновременно со встречей на Гуаме Центр новой американской безопасности провел моделирование конфликта вокруг Сенкаку. В рамках военной игры объединенные силы Японии и США нанесли удар по Китаю. Учитывая, что указанный аналитический центр близок к Пентагону, а возглавляет его небезызвестная Виктория Нуланд, подобные провокации игнорировать нельзя.



Кроме того, Таро Коно объявил о готовности присоединиться к разведывательному альянсу США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии, известному как "Пять глаз", и согласился с Эспером о необходимости упрочения единой системы противовоздушной и противоракетной обороны.



Последнее особенно важно в свете недавнего отказа Токио от закупки и размещения наземных комплексов ПРО "Иджис эшор". Ряд СМИ, включая российские, оценили это как охлаждение японо-американских отношений. В действительности просто решено сделать упор на менее дорогие корабельные установки. Ими уже оснащены семь японских эсминцев, в ближайшее время количество кораблей будет доведено до десяти.



Задачам противоракетной обороны служит и совместный проект создания группировки низкоорбитальных спутников. Он стал возможен благодаря появлению в Силах самообороны Японии специальных космических войск. Это произошло в мае, а спустя всего пару месяцев команда экспертов ЛДПЯ во главе с бывшим министром обороны Ицунори Онодэрой представила правительству доклад о перспективах японо-американской системы ПРО. Рекомендации включают возможность нанесения превентивных ударов по ракетным базам противника.



Это только малая толика примеров милитаризации, которую Токио проводит в тесной координации с США. Среди других программ - планируемых или уже реализуемых - совместная разработка гиперзвукового оружия, увеличение подводного флота с 22 до 30 субмарин, проектирование малозаметного истребителя шестого поколения и нового самолета радиоэлектронной борьбы, переоборудование вертолетоносцев класса "Идзумо" в полноценные авианосцы. Япония удерживает статус одного из основных импортеров американских вооружений. Продолжаются поставки в страну истребителей F-35, конвертопланов "Оспри", многоцелевых вертолетов SH-60K и т.д.



Но и сама Япония делает шаги для превращения в экспортера военной продукции. Благодаря внесенным в законодательство поправкам страна впервые в послевоенной истории заключила соответствующий контракт. В конце августа появилось сообщение о продаже Филиппинам стационарных и мобильных радаров для системы ПВО.



Плоды реваншизма все зримее. Вместе с американским флотом японские корабли провели явно провокационные учения в Восточно-Китайском море. Вызовом Пекину стало укрепление отношений с Тайванем. Японская делегация в составе экс-премьер-министра Есиро Мори и девяти действующих депутатов парламента посетила остров одновременно с группой чиновников США. Эти делегации стали самыми представительными за много лет - с тем самых пор, как обе страны признали принцип одного Китая. Характерно поведение властей Японии. Дав в 75-ю годовщину капитуляции клятву о том, что "ужасы войны впредь не повторятся", Абэ в тот же день отправил вместе с четырьмя министрами подношение в храм Ясукуни, где поминаются души японских военных преступников Второй мировой войны.



Самой влиятельной силой, критикующей подчинение внутренней и внешней политики Японии интересам США, являются коммунисты. В партии возмущены, что даже на фоне тяжелого кризиса правительство закупает оружие на миллиарды долларов и строит для американских вояк новую базу на Окинаве. Но у правящего класса страны свой расчет. Желая получить долю от империалистической экспансии "старшего брата", они готовы на повторение роковых ошибок прошлого.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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