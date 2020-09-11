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Цифра не поможет? Перспективы криптоюаня, - А.Габуев
16:23 12.09.2020

Александр Габуев о перспективах криптоюаня

Газета "Коммерсантъ" №165 от 11.09.2020, стр. 5

На встречах с недавно вернувшимися из отпусков российскими чиновниками я все чаще слышу вопросы, скоро ли Китай выпустит цифровой юань, насколько он в состоянии бросить вызов гегемонии доллара, а главное - сможет ли РФ использовать инструмент для международных расчетов в сценарии ужесточения санкций? Короткий ответ - нет. И вот почему.

Народный банк Китая запустил пилоты по цифровому юаню в апреле, а сейчас собирается масштабировать эксперимент на мегаполисы, включая Пекин и Гонконг. Он работает через четыре крупнейших госбанка КНР, которые создали специальные приложения для оплаты товаров и услуг цифровыми юанями. В эксперименте участвует крупнейший агрегатор такси Didi, McDonalds, на очереди службы доставки еды. Также в опытах используют госслужащих, которым на электронные кошельки госбанков перечисляют в таком виде некоторые типы поощрений, например субсидии для проезда на транспорте.

Предполагается, что в будущем приложения госбанков с цифровым юанем станут аналогами Alipay и WeChat, только полностью под контролем государства. Пока непонятно, как цифровой юань будет сосуществовать с частными платежными системами. Впрочем, учитывая контроль Компартии над крупным бизнесом, вряд ли у Пекина возникнут большие проблемы.

На следующем этапе Китай намерен способствовать распространению цифрового юаня в мире, в том числе при расчете с иностранными партнерами.

На первый взгляд это может быть выгодно России, которая из-за санкций уже несколько лет активно ищет способы снизить зависимость от американского доллара и финансовой системы США. Торговля России с Китаем - главная выставка достижений в деле дедолларизации. По данным ЦБ РФ, с прошлого года доля доллара в обслуживании торговли РФ и КНР опустилась ниже 50% и продолжает сокращаться. Но не столько в пользу рубля и юаня, сколько в пользу евро.

Китайский юань по-прежнему не является полностью конвертируемым, а Пекин не собирается открывать счет капитала, чтобы не терять важный рычаг управления валютным курсом. Именно неполная конвертируемость делает юань не самым удобным инструментом для российских компаний, и используют они его в целях эксперимента либо для закупок товаров в КНР (например, буровых установок).

Нет никаких оснований думать, что введение цифрового юаня под контролем Народного банка Китая сделает валюту КНР конвертируемой. В конце концов, главная цель Пекина - не интернационализация юаня, а установление тотального контроля над платежами граждан и компаний, борьба с теневой экономикой и коррупцией. Так что ожидать, что финансовый "большой брат" из Китая поможет России в случае одновременных жестких санкций со стороны США и ЕС, не приходится.

Источник - kommersant.ru
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