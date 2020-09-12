 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Золотой лев" Венецианского кинофестиваля достался "Nomadlandу" амеро-китайки Чжао
00:02 13.09.2020

Стало известно, кому достался "Золотой лев" на Венецианском фестивале
12 сентября 2020,

На завершившемся 77-м Венецианском международном кинофестивале Главный приз "Золотой лев" вручен фильму Nomadland ("Земля кочевников") китайского режиссера, 38-летней Хлоэ Чжао​, работающей в США, пишет Радио Свобода.

Как отмечает Кольта.ру, критики особо отметили, кроме режиссуры, исполнительницу главной роли, американскую актрису Фрэнсис Макдорманд.

Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру вручен японскому режиссеру Киеси Куросаве, автору фильма "Жена шпиона". А приз Большого жюри получил "Новый порядок" Мишеля Франко из Мексики.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".

В России фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске выйдет в широкий прокат во второй половине осени – с навязанными действующим законодательством цензурными купюрами.
Публикации о событиях в Новочеркасске появились только в перестройку – вся информация о расстреле была засекречена по решению Президиума ЦК КПСС, подписка о неразглашении взималась в обязательном порядке, ее нарушение гарантировало строжайшее, вплоть до высшей меры, наказание.
Тема остается неудобной и в 2020-м. Неожиданно, что за нее взялся режиссер Андрей Кончаловский, дружественный российской власти. Фильм снят при поддержке Министерства культуры.

Источник - ru.krymr.com
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