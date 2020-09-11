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Китайская дисциплина как лекарство от COVID, - Ю.Тавровский
00:03 13.09.2020

Китайская дисциплина как лекарство от COVID

Китай торжествует победу над коронавирусом. 8 сентября по проспекту Чанъаньцзе в сопровождении эскорта мотоциклистов проследовал кортеж машин героев борьбы с эпидемией. Их приветствовали десятки тысяч горожан. Почетный караул выстроился на ступенях Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где проходят главные церемонии Поднебесной.

Знаменитый эпидемиолог Чжун Наньшань и еще 3 медика проследовали на сцену заполненного до отказа зала под нескончаемые аплодисменты других 2000 отличившихся в борьбе с эпидемией. Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил церемонию, объявив о присвоении трем мужчинам в строгих костюмах и женщине в военной форме звания "Народных героев" и возложив на них регалии высшей награды - "Ордена Республики". Затем он выступил с речью. Отметив вклад героев-медиков, руководитель Поднебесной подчеркнул, что главный победитель – весь китайский народ, каждый из 1400 миллионов граждан КНР.

При всей внешней пафосности этих слов, они дают объективную оценку причин успеха в противостоянии эпидемии и преодолении ее последствий. Журналисты подсчитали, что в своей часовой речи, состоявшей из 9800 слов, Си Цзиньпин 70 раз употребил слово "народ". Он славил медиков в белых халатах, военных и полицейских в зеленых мундирах, волонтеров в красных жилетах. Он подчеркнул роль этих "бойцов переднего края" в продолжающемся уже 9 месяцев сражении.

Чуть больше месяца потребовалось для локализации очага инфекции. Около двух месяцев ушло на снижение числа заболевших до однозначных показателей. Через три месяца стало возможным снять блокаду с Уханя и всей провинции Хубэй. Впоследствии удалось быстро подавить вспышки завозного коронавируса в Пекине, Цзилине, Хэйлунцзяне, Синьцзяне. Си Цзиньпин выделил причины "достижения главного стратегического результата в общенациональном сражении против эпидемии": приоритет человеческих жизней, солидарность всего народа, самопожертвование, уважение науки, понимание ответственности перед всем человечеством.

В этом перечне не хватает одной, но очень важной причины. Наверное, ее не видно самим китайцам. Но именно эта причина, скорее всего, сыграла решающую роль в очередном китайском успехе. Наблюдая Китай со стороны уже более полувека, и пристально следя за ходом борьбы с коронавирусом в нынешнем году, я выделяю такую черту национального характера как дисциплина. Она может быть естественной или вынужденной, а может объединять обе эти разновидности, умножая эффект.

Вспомним пустые улицы Уханя, Пекина и других городов с началом карантина. Да, порядок обеспечивала полиция и дружинники, вездесущие системы видеонаблюдения. Но разве удержали стражи порядка и камеры от постоянных нарушений жителей крупнейших городов Европы и Америки? Разве нарушение масочного режима не рассматривается многими у нас и на Западе как некая доблесть? Никакие штрафы и протоколы о задержании не могут сравниться по эффективности с самодисциплиной.

Уверен, что и в Поднебесной есть недовольные ограничениями личной свободы. Но они подчиняют порывы свободолюбивой души интересам окружающих. С 22 августа в Пекине снят масочный режим. Однако большинство людей на улицах, не говоря уж о помещениях, продолжают носить маски. Снявшие их молодые люди рассматриваются сверстниками как живущие "не в тренде". Да и для других поколений маски и социальные дистанции стали чем-то вроде моды. Работа на удаленке оказалась для многих новым образом жизни.

Именно дисциплина сверху, помноженная на самодисциплину снизу позволила Китаю выйти из "общенационального сражения против эпидемии" с минимальными потерями. По официальным данным, в стране с населением в 1400 миллионов человек переболели 84917 человек и 4634 скончались. Сравним: из 147 миллионов жителей России переболели более миллиона и умерли 18200 человек. В мире цифры умопомрачительные – соответственно 28 миллионов и 900 тысяч!

С наступлением осени по всей планете с тревогой ожидают вторую волну заразы. Особенно в тех странах, где "попрыгунья стрекоза лето красное пропела". В Китае о второй волне почти не говорят, люди убедились в способности властей справиться с напастью. Наготове остаются инфекционные больницы, не расслабляются миллионы врачей и медсестер, каждый десятый из которых был мобилизован в первые месяцы схватки с вирусом. Накоплен гигантский запас защитных средств – от ИВЛ до масок, производство последних достигло 140 миллионов штук в день! Завершается разработка сразу нескольких вакцин. Создатель одной из них, генерал-майор Чэнь Вэй вошла в число четверых новых "Народных героев".

Новое исследование коронавируса заставило усомниться в его "уханьском" происхождении

Китайцы не стали объявлять о создании собственной вакцины, ожидая результатов третьего этапа клинических испытаний. Однако на днях грянула сенсация: с 22 июля в КНР "официально в срочном порядке" делают прививки двух разных вакцин. Инъекции уже получили сотни тысяч представителей основных "групп риска": медперсонал, полицейские, дипломаты и журналисты, сотрудники работающих за границей организаций. Ожидается, что вакцина уже в декабре поступит в продажу. Годовой объем ее производства на мощностях Пекинского исследовательского института биопрепаратов может достичь 120 млн. доз в год, а Уханьский институт биопрепаратов добавит еще 100 млн.

Дисциплина и самодисциплина играют центральную роль в преодолении экономических последствий эпидемии коронавируса. И без того покрытый синяками от ударов американской торговой войны, Китай получил удар под дых от прекращения работы своих важнейших производств, паралича транспортных артерий, падения спроса на внутреннем и внешних рынках.

Однако у китайцев, очевидно, есть какие-то снадобья, позволяющие излечивать не только людей, но и экономику. До ее полного выздоровления еще потребуется время. Но положительные симптомы налицо: уже восстановлена работа свыше 90% предприятий. Темпы роста ВВП во втором квартале составили 3,2%. Быстро растет экспорт.

"Высокая температура" пока не спадает на внутреннем рынке, несмотря на мощную терапию. Цены продолжают расти, хотя инфляция замедляется – с 2.7% в июле до 2.4 в августе. Тревожная ситуация с безработицей – 5,7%. При этом статистка не учитывает армию мигрантов, лишившихся временной работы на закрывшихся предприятиях. До начала эпидемии их насчитывалось более 200 миллионов человек.

Одним из способов обеспечения людей работой и куском хлеба служит такое изобретение, как "гибкая занятость". Ею охвачено около 200 миллионов самозанятых. Достаточно поработать 1 час в неделю – и ты уже можешь пользоваться налоговыми вычетами и льготными кредитами. Кто становится "гибким"? От уличного торговца до парикмахера, от блогера до курьера, от журналиста-надомника до преподавателя на удаленке…

Проблемы занятости смягчает финансовая политика Пекина. Объем новых кредитов Народного банка Китая для малых и микропредприятий за январь-июль составил 2,2 трлн. юаней, что почти на 900 миллиардов больше, чем в тот же период прошлого года. 2,2 триллиона юаней – это 20 триллионов рублей! Средняя ставка кредита для малых и микропредприятий - на уровне 5,3%.

Еще один способ, испытанный еще во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов – это форсирование инфраструктурного строительства. На днях был объявлен дополнительный план расширения стальных магистралей. За 15 лет протяженность линий увеличится на 40%, на 200 тысяч километров. В это число входит 70 тысяч километров высокоскоростных магистралей. А еще закладывают новые шоссе, аэропорты, зоны свободной торговли, наукограды…

За "тучные годы" Китай накопил в разных резервных "кубышках" около 4 триллионов долларов. Впрыснуть эти средства в экономику быстро и обильно мешают две причины. Во-первых, опасение инфляции. Во-вторых, опасения "горячей фазы" развернутой Америкой "холодной войны".

Преодоление эпидемии коронавируса можно рассматривать как учение по общенациональной мобилизации в чрезвычайных условиях. Похоже, китайцы генетически готовы к мобилизации. Самодисциплина укоренилась в матрице национального характера. Комбинация самодисциплины людей и дисциплины общества дает не просто сложение, но обеспечивает синергию. Результат мы наблюдали в момент вспышки эпидемии, видим его и сейчас, когда идет преодоление ее последствий.

Юрий Тавровский

Источник - МК
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