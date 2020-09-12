Черный сентябрь 1970-го. Как король Иордании боролся с палестинскими боевиками (история)

00:28 13.09.2020 Выражение "черный сентябрь" стало известно всему миру во время мюнхенской Олимпиады 1972 года. Тогда члены палестинской террористической организации, носившей такое название, убили израильских олимпийцев. Это название террористы выбрали в память о трагических событиях, случившихся 50 лет назад, в сентябре 1970 года.



Государство в государстве



Король Иордании Хусейн ибн Талал. В 1970 году подданные чаще всего видели своего монарха в военной форме



Для короля Иордании Хусейна ибн Талала сентябрь 1970 года начался с того, что он в очередной раз избежал смерти. 1 сентября король направлялся в аэропорт, чтобы встретить свою дочь Алию. Королевский кортеж был обстрелян незадолго до того, как самолет с его дочерью на борту должен был совершить посадку. Король не пострадал и успел отдать приказ о том, чтобы самолет перенаправили в Бейрут.



Сразу после покушения в Аммане, столице Иордании, началась стрельба. Иорданская армия вступила в бой с "арабскими боевиками, враждебными по отношению к королю" (определение американской прессы), или "палестинскими партизанами" (так их называла советская пресса).



В ходе Шестидневной войны 1967 года контроль над Западным берегом реки Иордан и восточной частью Иерусалима перешел от Иордании к Израилю, после чего в Иорданию хлынул поток палестинских беженцев. Число беженцев на территории королевства достигло 2 млн (первая волна оказалась в Иордании в результате арабо-израильской войны 1947–1949 годов). Из Сирии в Иорданию была перенесена штаб-квартира "Фатха" (Движения за освобождение Палестины). После того как "Фатх" вошел в состав Организации освобождения Палестины (ООП), ее возглавил один из основателей Движения за освобождение Палестины Ясир Арафат.



Эль-Бака, лагерь палестинских беженцев, оказавшихся в Иордании после Шестидневной войны 1967 года. В период создания лагеря в нем было установлено 5000 палаток для 26 000 человек



Бойцы палестинских военизированных группировок - фидаины, действуя с территории Иордании, систематически атаковали Израиль. Сперва король Иордании Хусейн поддерживал палестинские группировки. База "Фатха" и штаб Ясира Арафата находились в иорданском приграничном городе Караме. 21 марта 1968 года израильская армия атаковала этот город. Одной из целей операции был арест Арафата. Сражение продолжалось 15 часов. Палестинцев поддержала иорданская армия. С израильской стороны погибло, по разным оценкам, от 28 до 33 человек, были ранены не менее 69 человек. Потери иорданской армии оцениваются в 40–87 человек убитыми и не менее 108 человек ранеными. Число убитых палестинцев - 100–156 человек, раненых - 100 человек. Несколько иорданских военнослужащих и около 120–150 палестинцев были взяты в плен (по утверждению палестинской стороны, большинство пленных были мирными жителями). Обе стороны заявили о своей победе.



Со временем ООП становилась все более самостоятельной, превратившись в государство в государстве и фактически контролируя территорию на восточном берегу реки Иордан. Это ухудшило отношения между королем Иордании и палестинскими организациями. Наиболее радикальные группировки призывали к свержению монархии. Недовольство палестинцев также вызывали попытки короля Хусейна наладить отношения с Израилем.



В 1970 году ситуация обострилась настолько, что началось вооруженное противостояние. Первые столкновения произошли в феврале. Пик конфликта пришелся на начало июня, когда во время боев в районе Аммана были убиты с обеих сторон около 200 человек, ранены - около 800 человек. 9 июня была совершена попытка покушения на жизнь короля.



При посредничестве соседних арабских стран была достигнута договоренность о прекращении огня. 10 июля король Хусейн и лидер ООП Ясир Арафат подписали соглашение. Король брал на себя обязательство поддерживать борьбу палестинцев и не препятствовать атакам на Израиль с иорданской территории. В обмен на это палестинская сторона обещала уважать суверенитет Иордании и вывести большую часть бойцов из Аммана.



Соглашение оказалось недолговечным.



Четыре из пяти



В начале сентября организация Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) впервые в истории мирового терроризма совершила серию захватов самолетов и заложников. Первые четыре попытки захвата были предприняты 6 сентября, три из них оказались успешными.



В сентябре 1970 года угонщикам самолетов во второй раз в истории удалось захватить несколько авиалайнеров. Первый случай сильно отличался от второго – в 1950 году из Чехословакии в ФРГ были угнаны три самолета, но угонщиками были не террористы, а члены экипажа, желавшие бежать из социалистической страны

В сентябре 1970 года угонщикам самолетов во второй раз в истории удалось захватить несколько авиалайнеров. Первый случай сильно отличался от второго – в 1950 году из Чехословакии в ФРГ были угнаны три самолета, но угонщиками были не террористы, а члены экипажа, желавшие бежать из социалистической страны

Фото: Getty Images



Первой мишенью террористов стал Boeing-707 израильской авиакомпании El Al, летевший из Тель-Авива в Нью-Йорк с посадкой в Амстердаме. По первоначальному плану в захвате лайнера должны было участвовать четыре террориста. Но двое не были допущены на рейс - у израильской службы безопасности (по правилам El Al на всех рейсах предполетный контроль осуществляется безопасности службой безопасности авиакомпании.- А.А.) вызвали подозрения их сенегальские паспорта, номера которых отличались на одну цифру. Двое других, "супруги", предъявившие паспорта Гондураса и билеты в первый класс, тоже вызвали подозрения, но им разрешили пройти на борт. Это были палестинка Лейла Халед и член никарагуанской повстанческой организации Сандинистский фронт национального освобождения, гражданин США Патрисио Аргуэльо. Примерно через полчаса после взлета Халед и Аргуэльо, вооруженные пистолетом и ручными гранатами, направились к кабине пилотов. Капитан воздушного судна Ури бар Лев отказался их впустить. Халед сказала, что досчитает до десяти, и, если дверь кабины пилотов не откроется, она взорвет самолет. Вместо того чтобы подчиниться требованиям террористов, капитан отправил лайнер в глубокое пике. Все, кто стоял на ногах, упали. Аргуэльо успел бросить в проход гранату, которая, к счастью, не взорвалась, и выстрелить в стюарда. После этого его застрелил воздушный маршал (сотрудник службы безопасности, маскировавшийся под обычного пассажира). Халед была обезврежена. Самолет совершил посадку в Лондоне, где раненый стюард был отправлен в больницу, а Лейла Халед - в тюрьму. Первый вопрос, который она услышала от представителя английских властей, звучал так: "Почему вы прибыли в Соединенное Королевство без действительной визы?"



В тот же день Boeing-707 американской авиакомпании TWA, выполнявший кругосветный рейс 741, должен был вылететь из Тель-Авива и попасть в Нью-Йорк с промежуточными остановками в Афинах и Франкфурте-на-Майне. Во время полета над Бельгией в кабину пилотов ворвался вооруженный мужчина. Направив револьвер на второго пилота, он потребовал изменить курс. Его соучастница объявила по громкой связи:



Говорит ваш новый капитан. Самолет захвачен Народным фронтом освобождения Палестины. Мы летим в дружественную страну, где живет дружелюбный народ".



На борту находилось 147 пассажиров и 11 членов экипажа.



Douglas DC-8–53 швейцарской авиакомпании Swiss Air, выполнявший рейс 100 Цюрих-Нью-Йорк, был захвачен в небе над Францией через несколько минут после захвата самолета TWA. Все произошло по похожей схеме - мужчина и женщина, револьвер, которым угрожали пилотам, требование изменить маршрут, объявление по громкой связи о захвате. На борту самолета находились 145 пассажиров и 12 членов экипажа.



Два захваченных самолета по приказу террористов были посажены на Доусон-Филд - бывшем военном аэродроме в пустыне неподалеку от иорданского города Эз-Зарка. НФОП переименовала Доусон-Филд в "Революционный аэропорт".



Boeing-747 американской авиакомпании Pan Am, выполнявший рейс 93 из Брюсселя в Нью-Йорк с посадкой в Амстердаме, был захвачен в тот же день в Амстердаме террористами, которых не допустили к посадке на рейс El Al. Фальшивые "сенегальцы" просто купили два билета первого класса на этот рейс. Решив, что размеры лайнера слишком велики для того, чтобы он мог сесть на летной полосе Доусон-Филд, террористы направили самолет в Бейрут. Там на борт поднялись еще девять человек с большим количеством взрывчатки.



Примерно в это время в посольство США в Бейруте поступил звонок. Звонивший сказал, что три захваченных самолета будут взорваны, если похитителям не заплатят выкуп в размере $1 млн.



Из Бейрута самолет Pan Am перелетел в Каир. Там экипажу и пассажирам было разрешено покинуть борт "Боинга", после чего самолет был взорван. Террористы были задержаны египетской полицией.



НФОП заявил о своих требованиях: в течение 72 часов должны быть освобождены Лейла Халед, шестеро палестинцев, находящихся в заключении в Германии и Швейцарии, и все палестинские боевики, находящиеся в израильских тюрьмах. Также в Иорданию должно быть возвращено тело убитого Патрисио Аргуэльо.



В случае невыполнения требований террористы угрожали убить заложников. К переговорам с НФОП также подключились Соединенные Штаты: среди заложников было большое количество американцев.



После переговоров представителей иорданской армии с террористами были освобождены женщины и дети (за исключением израильтян). Их разместили в отеле Intercontinental в Аммане.



Десятерых обладателей американских паспортов террористы отделили от общей группы и поместили в секретное убежище - чтобы не дать Израилю провести силовую операцию по освобождению заложников.



Шестилетний Ярон Рааб, сын раввина из штата Нью-Джерси в амманском отеле "Интерконтиненталь". Вместе с ним в заложниках побывали его мать и четверо братьев и сестер

Шестилетний Ярон Рааб, сын раввина из штата Нью-Джерси в амманском отеле "Интерконтиненталь". Вместе с ним в заложниках побывали его мать и четверо братьев и сестер

Фото: Getty Images



Пока шли переговоры, НФОП укреплял свои позиции. Три террориста захватили самолет Vickers VC-10 британской авиакомпании BOAC, выполнявший 8–9 сентября рейс 775 Бомбей-Лондон. Захват произошел на отрезке маршрута Бахрейн-Бейрут. После дозаправки в Бейруте лайнер был направлен на "Революционный аэродром". После того как под контролем террористов оказались три самолета, срок ультиматума был продлен до 13 сентября.



12 сентября, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, террористы позволили всем заложникам покинуть самолеты, после чего три судна были взорваны. Большая часть из более чем 400 заложников были освобождены. В плену у террористов остались в основном мужчины.



Три угнанных на Доусон Филд самолета были взорваны. Из-за густого дыма на фото не виден Boeing компании TWA

Три угнанных на Доусон Филд самолета были взорваны. Из-за густого дыма на фото не виден Boeing компании TWA

Фото: AP



13 сентября правительство Великобритании объявило, что готово к обмену. К 15 сентября в заложниках остались 54 человека. Все они до конца сентября были освобождены, как и Лейла Халед и шестеро палестинцев, находившихся в германских и швейцарских тюрьмах.



Одним из последствий захватов самолетов, угнанных на Доусон-Филд, стало появление металлодетекторов и введение более тщательного контроля пассажиров и багажа в аэропортах всего мира в начале 1970-х годов (до СССР общемировая тенденция дошла к 1973-му).



Ход короля



12 сентября 1970 года президент США Ричард Никсон обсуждал по телефону ситуацию в Иордании со своим помощником по национальной безопасности Генри Киссинджером.



"Киссинджер: Мы можем убедить Хусейна выступить против фидаинов, и мы окажем ему военную поддержку. Поддержку с воздуха.



Президент: Именно этого я хочу…



Киссинджер: Идеально было бы, если бы король смог избавиться от фидаинов без поддержки с воздуха.



Президент: С нашей помощью".



15 сентября король Хусейн созвал своих ближайших советников на экстренное совещание. Армейское командование заверило короля, что крупнейшие города страны можно очистить от фидаинов за двое-трое суток. На следующий день король отправил в отставку гражданское правительство и назначил новое, военное во главе с генералом Мухаммадом Даудом (палестинцем, уроженцем Восточного Иерусалима). В стране было введено военное положение. Армия начала боевые действия против палестинцев. В Амман были введены войска. Атаке подверглись города, находившиеся под контролем палестинцев: Ирбид, Джараш, Эс-Салт и Зарка. Под обстрел попали лагеря палестинских беженцев, служившие базами для фидаинов.



За обещанные генералами три дня иорданская армия победу одержать не смогла. Со стороны Сирии в Иорданию были введены танки с опознавательными знаками Армии освобождения Палестины (боевого крыла ООП).



Власти США осудили вмешательство Сирии во внутренние дела Иордании и призвали к выводу войск. Корабли Шестого флота ВМС США были направлены к побережью Израиля. Король Хусейн обратился к США с просьбой о военной помощи против сирийского вторжения. Власти США в свою очередь обратились к советскому правительству с просьбой оказать влияние на Сирию.



Советник-посланник посольства СССР в США Юлий Воронцов передал в Госдепартамент США следующее сообщение: СССР надеется, что США предотвратят возможное вмешательство Израиля в конфликт; СССР продолжит убеждать сирийцев прекратить военные действия; вмешательства других государств во внутренние дела Иордании неприемлемы. Посол СССР в США Анатолий Добрынин заверил Генри Киссинджера, что Советский Союз не знал о сирийских планах вторжения в Иорданию и что советские советники покинули сирийские танки до пересечения границы. 22 сентября сирийские танки начали отступление. Окрыленная этим успехом иорданская армия усилила обстрелы палестинских позиций.



Ситуация в Иордании вызывала сильное недовольство соседних арабских государств. 21 сентября в Каире открылся Первый внеочередной саммит Лиги арабских государств. Представлявший Иорданию премьер-министр Мухаммад Дауд прямо в ходе саммита подал в отставку и попросил в Египте политического убежища. Президент Египта Гамаль Абдель Насер назначил его своим советником по иорданским делам. 25 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. В последний день саммита, 27 сентября, король Иордании Хусейн и лидер ООП Ясир Арафат подписали в Каире соответствующее соглашение. Выступивший посредником президент Насер скончался на следующий день.



За десять дней боевых действий в "черном сентябре" были убиты 537 иорданских военнослужащих (официальная оценка), от 100 до 600 сирийских военнослужащих, от 2 тыс. до 3,4 тыс. палестинцев (хотя Ясир Арафат заявлял о 25 тыс. погибших).



От "черного сентября" к "Черному сентябрю"



Еще одно соглашение между королем Хусейном и Ясиром Арафатом было подписано 13 октября. Палестинцы обязывались признавать иорданский суверенитет, не носить военную форму и оружие в общественных местах. Иорданская сторона отвергла пункт соглашения, по которому ООП признавалась единственным представителем палестинского народа.



В начале 1971 года руководство ООП, в том числе Ясир Арафат, было эвакуировано в Ливан.



Несмотря на новое соглашение, наиболее радикальные палестинские группировки продолжали вступать в столкновения с правительственными войсками. В январе 1971-го иорданская армия начала наступление на палестинские позиции, в марте взяла под свой контроль Ирбид, а в апреле вынудила фидаинов переместить свои базы из Аммана в леса в районе городов Аджлун и Джараш. В июле армия окружила последних фидаинов в районе Аджлуна. Из 2–2,5 тыс. палестинцев, оказавшихся в окружении, около 250 были убиты, остальные взяты в плен. Примерно 200 человек перешли реку Иордан и сдались в плен в Израиле. Бойцам, оказавшимся в иорданском плену, было разрешено перебраться в Сирию и Ливан, где уже находились их братья по оружию, ранее покинувшие Иорданию.



17 июля король Хусейн объявил на пресс-конференции, что суверенитет Иордании окончательно восстановлен и палестинской проблемы больше не существует.



"Черный сентябрь" 1970 года закончился в июле 1971-го. Но вскоре родился новый "Черный сентябрь" - террористическая организация. Ее первой жертвой стал премьер-министр Иордании Васфи аль-Таль. Он был признан виновным в командовании военными операциями против фидаинов, а также в личном участии в пытках и убийстве одного из командиров "Фатха" Абу Али Айяда.



28 ноября 1971 года четыре члена "Черного сентября" расстреляли аль-Таля в фойе отеля Sheraton в Каире. Убийцы были освобождены из-под стражи под залог, после чего покинули Египет.



Впоследствии организация "Черный сентябрь" совершила еще несколько террористических актов, самым известным из которых стало убийство израильских олимпийцев в Мюнхене в 1972 году. В связи с тем, что израильская спецслужба "Моссад" начала проводить тайную операцию по ликвидации высокопоставленных членов "Черного сентября", в декабре 1974-го организация была официально распущена.



Алексей Алексеев

"Коммерсантъ" от 12.09.2020, Источник - kommersant.ru

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