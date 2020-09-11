КазВласти уверяют, что больше не будет блатного отбора "болашакеров" - стипендиатов для учебы заграницу

00:30 13.09.2020

Изменены правила отбора по программе "Болашак"



С этого года конкурсные процедуры для присуждения международной стипендии "Болашак" полностью автоматизированы и проходят на единой онлайн-платформе. В качестве образца взята система отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.



Во-первых, прием документов полностью автоматизирован и осуществляется только на портале egov.kz.



Во-вторых, весь путь претендента в конкурсном отборе оцифрован. Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора. Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации.



В-третьих, содержание І тура отбора - комплексное тестирование - качественно видоизменено. В соответствии с основным требованием к претендентам о самостоятельном поступлении в зарубежный вуз необходимость проверять предметные знания отпала. Проводимое в режиме онлайн тестирование теперь состоит из вопросов, призванных определить способность претендентов обрабатывать и анализировать новую информацию в сжатые сроки и позволяющих провести диагностику личностных характеристик.



В-четвертых, система прокторинга, используемая на онлайн-платформе, не позволяет претендентам покидать рабочую страницу, переходить на другие вкладки или открывать новые окна во время тестирования, в этом случае система просто блокирует претендента и аннулирует результаты тестирования.



ІІ тур отбора – персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии также проходит в режиме онлайн. Во время собеседования эксперты могут задавать претенденту вопросы, идентифицируя его только по коду (не по имени и фамилии), и сразу оценивать по заданным критериям.



Оценки экспертов доступны только системе. Каждый эксперт видит только свою индивидуальную оценку претендента.



Сообщается, что весь ход конкурсного отбора видео фиксируется.



"Онлайн-формат и автоматизация процесса позволяют не только повысить качество конкурсного отбора претендентов на присуждение международной стипендии "Болашак", но и сделать всю систему отбора прозрачной, доступной, удобной и мобильной. По итогам проведенных двух туров конкурсного отбора окончательное решение по присуждению международной стипендии "Болашак" принимает республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом", - говорится в сообщении Министерства образования.



По данным ведомства, с 4 по 9 сентября в первом потоке конкурсного отбора приняли участие 114 претендентов, из них по программам магистратуры - 100 претендентов, программам докторантуры - 9 человек, по программе стажировки - 5 человек.