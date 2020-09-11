 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.09.2020
00:30  КазВласти уверяют, что больше не будет блатного отбора "болашакеров" - стипендиатов для учебы заграницу
00:28  Черный сентябрь 1970-го. Как король Иордании боролся с палестинскими боевиками (история)
00:03  Китайская дисциплина как лекарство от COVID, - Ю.Тавровский
00:02  "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля достался "Nomadlandу" амеро-китайки Чжао
Суббота, 12.09.2020
20:39  Фекальные берега. Экологическая катастрофа в крымской Алуште
16:23  Цифра не поможет? Перспективы криптоюаня, - А.Габуев
15:05  Япония и США. Жрецы культа агрессии, - С.Кожемякин

15:03  Убить Мао. История предательства маршала Линь Бяо
12:01  Главврач Ташкентской областной инфекционной больницы Юлдашева задержана по обвинению в хищении. Ничего святого...
11:50  Подполковник Павел Проценко - герой обороны Севастополя и один из создателей Туркестанской крепостной артиллерии. Забытые солдаты Империи
11:19  Главком УкрАрмии Хомчак страдает от КОВИ
10:50  Рустами Эмомали лично вмешался в дело об изнасиловании 3-летней девочки в Таджикистане
09:44  Старшая дочь президента Узбекистана Саида родила сына Шавкатика. Поздравляем!
08:53  Отпрыск депутата Госдумы от "Единой России" даргинца Гаджиева арестован по делу о нападениях
08:38  В правящую Каз-партию "Нур Отан" заставляют вступать насильно. Байбеку нужна цифирь для отчетности
08:33  Афганистан принуждает себя к миру. Власти страны и талибы готовы к переговорам, - "Къ"
00:27  Монополии душат экономику Узбекистана: поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
00:11  В Киргизии объяснили желание половины сограждан переехать в Россию
Пятница, 11.09.2020
22:38  Невиданные пожары испепеляют западные штаты США
22:30  В Москве задержан сын губернатора Баткенской области Киргизии Абдырахманов-младший. Обвиняют в мошенничестве
21:45  Умер киргизский дипломат и шпион Эрик Асаналиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазВласти уверяют, что больше не будет блатного отбора "болашакеров" - стипендиатов для учебы заграницу
00:30 13.09.2020

Изменены правила отбора по программе "Болашак"

С этого года конкурсные процедуры для присуждения международной стипендии "Болашак" полностью автоматизированы и проходят на единой онлайн-платформе. В качестве образца взята система отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Во-первых, прием документов полностью автоматизирован и осуществляется только на портале egov.kz.

Во-вторых, весь путь претендента в конкурсном отборе оцифрован. Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора. Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации.

В-третьих, содержание І тура отбора - комплексное тестирование - качественно видоизменено. В соответствии с основным требованием к претендентам о самостоятельном поступлении в зарубежный вуз необходимость проверять предметные знания отпала. Проводимое в режиме онлайн тестирование теперь состоит из вопросов, призванных определить способность претендентов обрабатывать и анализировать новую информацию в сжатые сроки и позволяющих провести диагностику личностных характеристик.

В-четвертых, система прокторинга, используемая на онлайн-платформе, не позволяет претендентам покидать рабочую страницу, переходить на другие вкладки или открывать новые окна во время тестирования, в этом случае система просто блокирует претендента и аннулирует результаты тестирования.

ІІ тур отбора – персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии также проходит в режиме онлайн. Во время собеседования эксперты могут задавать претенденту вопросы, идентифицируя его только по коду (не по имени и фамилии), и сразу оценивать по заданным критериям.

Оценки экспертов доступны только системе. Каждый эксперт видит только свою индивидуальную оценку претендента.

Сообщается, что весь ход конкурсного отбора видео фиксируется.

"Онлайн-формат и автоматизация процесса позволяют не только повысить качество конкурсного отбора претендентов на присуждение международной стипендии "Болашак", но и сделать всю систему отбора прозрачной, доступной, удобной и мобильной. По итогам проведенных двух туров конкурсного отбора окончательное решение по присуждению международной стипендии "Болашак" принимает республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом", - говорится в сообщении Министерства образования.

По данным ведомства, с 4 по 9 сентября в первом потоке конкурсного отбора приняли участие 114 претендентов, из них по программам магистратуры - 100 претендентов, программам докторантуры - 9 человек, по программе стажировки - 5 человек.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599946200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  