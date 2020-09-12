Израиль перешел к новому плану завоевания Сирии, - Заур Караев

08:07 13.09.2020

Теперь Тель-Авив чуть ли не каждый день наносит удары по нашему союзнику, не боясь никого

Заур Караев

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Алексей Леонков

В пятницу утром многие сирийские и другие арабские СМИ сообщили об очередной воздушной атаке на позиции, контролируемые Сирийской арабской армией и ее ближайшими шиитскими союзниками из Хезболлы и Ирана (пока точно неизвестно, кто именно попал под обстрел - авт.).



Удар был нанесен прямо по окраинным районам города Алеппо и по близлежащим сельским территориям. По неподтвержденной информации, разрушенной оказалась некая фабрика по производству оружия. Фабрика эта принадлежит Сирийской арабской армии, но контролируют ее сейчас будто бы некие шиитские ополченцы, полностью финансируемые и поддерживаемые Ираном, который в свою очередь требует полной покорности. В общем, ополченцев этих надо рассматривать в качестве продолжения вооруженных сил Ирана, а не как самостоятельную силу. Последний фактор, к слову, и стал причиной атаки - будто бы израильтяне давно обнаружили этот объект, вычислили его истинных владельцев и решили атаковать.



Вроде бы в этом происшествии нет ничего примечательного - пока даже нет информации о жертвах, возможно, их нет совсем. Однако израильтяне еще раньше уже успели постараться для того, чтобы этот случай обратил на себя внимание мировой общественности.



Дело в том, что это уже четвертая атака за сентябрь. До этого нападению подвергались районы в разных частях арабской республики - как у западных границ, близ Израиля, так и далеко на востоке, в пустынных районах, недалеко от Ирака.



Около недели назад атаке подверглись позиции связанных с Ираном боевых шиитских группировок в провинции Дэйр-эз-Зор. Тогда было убито около десятка бойцов, еще столько же получили ранения. К тому же был уничтожен склад с оружием.



Чуть позже удар был нанесен уже по Меядину, что тоже в Дэйр-эз-Зоре. На сей раз жертвами стали бойцы ливанской группировки "Хезболла". Число погибших также достигло десяти, впрочем, оно может вырасти или уже выросло, ибо было много тяжело раненных, о состоянии которых позже не сообщалось.



Еще одна атака была зафиксирована в Хомсе - Израиль бомбил авиабазу Т-4.



Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что Израиль перешел к новому способу ведения войны против Сирийской республики, так как прошлые варианты оказались перекрытыми.



- Дело в том, что эти многочисленные вылеты ЦАХАЛ потеряли всякую эффективность. Если раньше израильтяне без особых проблем залетали со стороны Ливана и прочих западных районов, то теперь большинство их атак через эти направления стали бесполезны. На западе Сирии система ПВО стала настолько мощной и эффективной, что ЦАХАЛ со всеми свои супердорогими ракетами не может нанести сколько-нибудь стоящего ущерба. В связи с этим Тель-Авив принял решение, предварительно получив разрешение от Вашингтона, разместить часть своих ВВС на американских базах в Ираке и Кувейте. И теперь Израиль наносит удары через южные и восточные границы.



"СП": - Для чего это нужно Тель-Авиву? Дело по-прежнему в иранцах?



- Нет. Во-первых, это вопрос престижа. Израиль раньше безнаказанно летал и делал все, что ему вздумается, теперь же вдруг все его бесценные ракеты либо летят мимо цели, либо их сбивают. И у внутренней аудитории появляются вопросы - налогоплательщики все видят и им сильно не нравится, что их налоги тратятся впустую, все-таки немало шекелей стоят все эти ракеты. Во-вторых, на международной арене теряется авторитет. В таком проблемном регионе Израилю со статусом маломощной державы придется тяжело, оттого надо демонстрировать агрессию и силу. Но есть еще одна причина для такой политики еврейского государства.



Дело в том, что перед Штатами у Тель-Авива есть определенные обязательства - это закреплено в целом пакете договоров между странами. Сейчас фактически ВВС Израиля замещают американские ВВС в ряде сирийских территорий. Это связано со сложной обстановкой, что случилась у американцев. Во-первых, у них даже сухопутные силы частично представлены нацгвардией, которая, как мы знаем, министерству обороны не подчиняется. Это, кстати, создает порой трения между нашими военными и янки. С авиацией дела еще интереснее - Вашингтон выбрал путь обновления авиации, а этот процесс, как мы знаем, занимает определенное время, и так вышло, что старая техника в этот период практически не используется, по крайней мере, не используется в полной мере. В этой непростой обстановке ВВС Израиля призваны восполнить этот недостаток, и тем самым, по сути, Тель-Авив помогает террористам, которыми благоволят США.



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"СП": - Насколько большие силы Израиль разместил на американских базах?



- Я полагаю, что не больше одного полка. Точно сказать сложно. Они летают без транспондеров, точно не подсчитаешь, но где-то в районе полка.



"СП": - Как Дамаск и Москва будут решать эту проблему?



- Очевидно, что надо развивать ПВО Сирии не только на западе, но и на востоке, юге. Недавно Лавров вместе с представителем оборонного комплекса Борисовым посещал Сирию. Уверен, что соответствующие вопросы обсуждались. В целом же у нас есть много того, что можно предложить Сирии. Например, у нас сейчас идет модернизация вооруженных сил. Старая техника массово обновляется, но она вполне себе еще эффективна и боеспособна. Например, мы можем передать сирийцам Буки М-1, Торы М-1, возможно, С-300. Эта техника старая, но она модернизирована, оттого в сирийских условиях, в условиях сирийской войны будет очень эффективна. Нам же она скоро станет не нужна, ибо заменяется на более совершенную. Передать мы можем все это не за бесплатно, конечно. Сирия, к слову, весьма надежный плательщик, так что это разумное решение.