Игра в "американку" на кыргызском сукне, - А.Ажиев

08:22 13.09.2020 Недавно были опубликованы результаты опроса, организованного и оплаченного американцами специально к парламентским выборам в Кыргызстане."Вечерка" попыталась проанализировать полученные социологами данные.



С коронавирусом промахнулись

Исследование провела компания SIAR Research and Consulting по заказу Международного республиканского института (International Republican Institute - IRI). Оплачен опрос Агентством США по международному развитию (USAID).

С 6 по 15 августа социологи интервьюировали кыргызстанцев через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составила n=1,223 жителя Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводилось на кыргызском, русском и узбекском языках.

Ряд вопросов исследования затрагивал меры, принятые правительством для борьбы с коронавирусом. И согласно исследованию, кыргызстанцы вполне предсказуемо выказали неудовлетворенность реакцией властей на эпидемиологическое бедствие. Такую позицию высказали 67 процентов опрошенных.

Тут, в принципе, все понятно. В действиях правительства было допущено немало ошибок. У Кыргызстана были все шансы не допустить проникновения вируса на свою территорию или, по крайней мере, задержать заразу и локализовать ее, но этого сделать не удалось.

Первый случай проникновения коронавируса в нашу республику был официально зафиксирован только 18 марта 2020 года - к этой дате COVID–19 хозяйничал в Европе, России, объявился в Казахстане и Узбекистане. Самолет с паломниками, которые и привезли инфекцию в нашу страну, приземлился 12 марта и почти неделю(!) зараженные люди общались с десятками соотечественников, распространяя смертельную заразу.

И это притом что Совет безопасности еще в январе рекомендовал кабмину принять меры для того, чтобы не допустить ввоз коронавирусной инфекции в республику. Тогда Мухаммедкалый Абылгазиев взял под козырек и лично отправился инспектировать международный аэропорт "Манас", чтобы проверить готовность противоэпидемического барьера.

И только потом выяснилось, что госчиновники не закупили в достаточном количестве реагенты и тест–системы, защитные костюмы и другие спецсредства для медиков, не подготовили места для обсервации, не отработали алгоритм действий для разных ситуаций. Провал был признан на самом верху. Президент отправил в отставку вице–премьер–министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Впрочем, наши чиновники не единственные на планете оказались не готовыми противостоять пандемии такого масштаба. Даже в странах с достаточным финансовым обеспечением и развитой системой здравоохранения инфекция разлетелась мгновенно.

Допущенные в начале пандемии ошибки сейчас исправляют. И хочется верить, что ко второй волне COVID–19 система здравоохранения Кыргызстана и правительство в целом подготовились более ответственно.

К слову, что касается экономических последствий пандемии. То тут, согласно результатам социального опроса, все очень интересно. Более 70 процентов ответили, что финансовая ситуация в их семье хорошая или хорошая в какой–то мере. В целом по стране большинство опрошенных считают, что самая серьезная проблема на сегодня - безработица. Так думает 61 процент опрошенных. Следом идут коронавирус, коррупция, здравоохранение и низкий прожиточный уровень.



Не стесняйтесь, голосуйте против всех!

Значительная часть социологического исследования была посвящена политическим вопросам. Согласно его данным, голосовать на предстоящих выборах собираются 77 процентов опрошенных.

При этом, как показал опрос, самой известной партией, как ни странно, является СДПК. Это удивительный результат, если учесть, что политобъединение на сегодня официально считается мертвым. Его идейный вдохновитель и лидер находится в СИЗО ГКНБ, а бывшие эсдэки ровным слоем "размазаны" по другим баллотирующимся на выборы партиям.

После СДПК в списке самых популярных политкоманды без "голов" - "Ата Мекен" без Омурбека Текебаева, "Республика" без Бабанова, "Ата Журт" без Камчыбека Ташиева.

Если исходить из того, что опрос не фиктивный, то получается, что пиарщики политических объединений, участвующих сегодня в большой предвыборной гонке, работают из рук вон плохо. Иначе как объяснить состав первой пятерки рейтинга узнаваемости?

Примечательно, что, по данным исследования, на мнение кыргызстанцев о политических партиях и кандидатах теперь довольно интенсивно влияют социальные сети. Об этом заявили 35 процентов опрошенных.

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК ) очевидно понимают значение этого тренда. Недавно ведомство провело онлайн–встречу с представителями сети Facebook: обсуждали вопросы размещения политической рекламы, ее маркировки и определения источника оплаты за ее размещение на этой платформе.

Центризбирком интересовался также возможностью заблокировать политрекламу на Facebook в дни тишины по примеру политики, которая будет применяться на выборах президента США. Однако представители Facebook сообщили, что это новая политика, которая распространяется пока только на Штаты.

Согласно опросу, кыргызстанцы не особо доверяют будущим депутатам. Во всяком случае, на момент его проведения 15 процентов респондентов заявили, что голосовали бы против всех партий. Только 7 процентов опрошенных были готовы отдать свои голоса за "Ата Журт", 6 процентов - за "Республику", по 5 процентов за "Биримдик", СДПК и "Ата Мекен". "Бутун Кыргызстан" и "Онугуу–Прогресс" получили бы по 4 процента голосов, "Бир Бол" - 3 процента. За "Кыргызстан" и "Мекинчил" проголосовали бы 2 процента.

Если эти данные реальны, то это плохая новость для всех политических партий. И вовсе не потому, что в лидерах числятся далеко не те, кого фаворитами гонки называют политологи. Дело в том, что все названные в опросе партии, кроме "Ата Журта", просто не попали бы в состав ЖК, поскольку не смогли бы преодолеть избирательный барьер в 7 процентов.

К слову, атажуртовцам повезло оказаться в списке проходных партий лишь потому, что в конце июня избирательный порог был снижен.

Желание кыргызстанцев голосовать на выборах против всех вполне объяснимо: фактически новый состав парламента, скорее всего, будет не так уж и свеж - две трети кандидатов это действующие парламентарии. А им люди уже не особо верят, как говорится, плавали - знаем.

Экс–депутат Жогорку Кенеша Бакыт Керимбеков объяснил VB.KG, что будет, если большинство избирателей поставят галочку в графе "против всех".

- Выборы посчитают несостоявшимися, будет объявлен новый день голосования. Но на арену выйдут те же самые люди, что и сейчас. Закон это позволяет, так как написан специально для них. И на следующих выборах нужно вновь голосовать против всех, до тех пор, пока не придут достойные кандидаты. Не нужно бояться голосовать против всех, не страшно что страна на время останется без парламента. Жогорку Кенеш уже не работает больше четырех месяцев, а жизнь продолжается, и на жизни народа это не сказывается, - считает Бакыт Керимбеков.

Он уверен, что только так избиратели смогут отстранить от власти политиков, которые потеряли доверие народа.



Любимец публики

Помимо прочего, по итогам исследования оказалось, что кыргызстанцы больше всего доверяют Омурбеку Бабанову. Его назвали 16 процентов опрошенных. Следом за ним идет Камчыбек Ташиев с 12 процентами поддержки. Замыкает тройку лидеров Адахан Мадумаров - доверие ему выказали 11 процентов опрошенных.

Дальше по списку Садыр Жапаров, Жанар Акаев и Омурбек Текебаев.

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, который сейчас ведет активную работу с представителями гражданского общества, волонтерами, бизнес–сектором, ездит по регионам, встречается с простыми людьми, занял седьмое место в этом рейтинге. Завершили десятку тех, кому больше всего доверяют, последовательно Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев и Рыскелди Момбеков.

Результаты опроса, надо отметить, неожиданные. Особенно удивляет состав первой тройки, в которую были включены имена людей, чья политическая активность сегодня если не на нуле, то близка к этому показателю.

Чем, например, сейчас занимается Омурбек Бабанов, позиционирующий себя, кстати, как не политик? Помогает "Республике" в выборной кампании? Само собой. А еще он расслабляется в горах, попивая кофе и снимая видео для социальных сетей.

Камчыбек Ташиев вообще непонятно где и чем занят. Учитывая, что он возглавил "Мекенчил", можно предположить, что продумывает агитационную программу политического объединения, которое он неожиданно решил возглавить, бросив "Ата Журт" на произвол судьбы.

Адахан Мадумаров в августе занимался конструированием сложного политического альянса, собирал под свои знамена Темира Сариева, Омурбека Суваналиева, Искака Масалиева, Турсунбая Бакира уулу. Правда, как выяснилось, последнего в этот союз привлекать не стоило: "развод" с экс–депутатом, обвинившим Мадумарова в торговле местами в кандидатском списке, чуть не стоил лидеру "Бутун Кыргызстана" участия в большой гонке. Партии пришлось судиться с ЦИК.

И на этих политиков полагается народ?

В целом история с сенсационным соцопросом в преддверии выборов - не новость. Такое нам уже показывали, и сравнительно недавно. В 2017 году было презентовано похожее исследование. Там безоговорочным лидером провозглашался Омурбек Бабанов. Его назвали аж 80 процентов опрошенных. Интервьюировала кыргызстанцев тогда компания Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу того же IRI.

Все помнят, чем это закончилось: раздутый рейтинг и проценты вроде как были у Бабанова, а реальные голоса избирателей достались Сооронбаю Жээнбекову.



подтекст

Инициировавший проведение этого социального опроса Международный республиканский институт (International Republican Institute - IRI) был создан в 1984 году с целью продвижения демократии во всем мире. Его деятельность финансирует американское правительство, конгресс США, а также частные корпорации и фонды.

В России эта организация признана иностранным агентом и ее деятельность запрещена. Тамошний МИД заявлял: организация IRI через USAID пыталась влиять на политические процессы в стране, используя выборы различного уровня.

Учитывая это, презентованный американцами соцопрос можно расценить как попытку влиять на происходящее в политическом пространстве КР через формирование общественного мнения. И, если допустить, что Запад решил провернуть в Кыргызстане беларуский вариант, то результаты исследования, касающиеся популярности отдельных политиков, выглядят как список лидеров оппозиции, способных войти в координационный совет, подобный тому, что создан в Минске. В КР после революций тоже создавались подобные органы, только называли их временными правительствами.

Вот, например, лидер по доверию электората Омурбек Бабанов. Сам он вроде бы отстранился от политики (не в первый раз, конечно), зато его партия обещает сейчас радикальные реформы властных структур. Республиканцы хотят избавиться от президентской должности, ликвидировать ГКНБ вместе с АКС и прочих.

В этой же лодке Камчыбек Ташиев, возглавивший партию обиженного на власть Садыра Жапарова, и Адахан Мадумаров, традиционно придерживающийся оппозиционных взглядов. Если эту компанию дополнить такими политиками, как Роза Отунбаева, Темир Сариев и другими, то вполне складывается готовое временное правительство.

Единственное, чего может не хватить потенциальным лидерам революций, - это народного недовольства. Кыргызстанцы сейчас спокойны, даже аполитичны: они устали от драчек в верхах. Дутыми рейтингами их не впечатлить и уж тем более не склонить к переворотам. Получается, что западные партнеры предлагают сыграть в свою любимую игру "американку" на кыргызском сукне. Но мы уже поучились на практическом опыте двух революций, что в такие игры лучше не играть вовсе.

Анвар АЖИЕВ

11 сентября 2020 года. №54 Источник - Вечерний Бишкек

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