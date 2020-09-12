От последствий пандемии умрет больше человек, чем от самого коронавируса, - эпидемиолог А.Экстрем

13:03 13.09.2020

Число смертей и случаев заражения коронавирусом в мире стабилизируется. Но катастрофа в сфере здравоохранения, которую спровоцировала пандемия - это только начало, а последствия пандемии могут продолжаться еще несколько десятилетий, заявили эксперты в беседе с шведской газетой Dagens Nyheter.



"Есть вероятность, что из-за того, как пандемия повлияла на общество, умрет гораздо больше людей, чем от самого заболевания", - рассказывает эпидемиолог-инфекционист Анна Миа Экстрем, она является профессором эпидемиологии инфекционных болезней Каролинского института.



Она считает, что пик роста количества смертей от коронавируса в мире уже пройден.



Африка - континент, где, по имеющейся информации, инфекция распространилась меньше всего. Но, по мнению Анны Мии Экстрем, многое указывает на то, что смертность от covid-19 не обязательно была бы там высокой, даже если бы инфекция широко разошлась. Также она упомянула Индию, где число зараженных огромно, а смертей при этом по-прежнему относительно мало.



"В этих странах очень большая доля совсем молодого населения. В Африке лишь три процента населения старше 65. Доля граждан с повышенным давлением в Индии составляет всего 10%, да и людей с лишним весом гораздо меньше, чем, например, в США. Так что, оценивая панораму рисков в этих странах, логично ожидать, что смертей и случаев тяжелого течения болезни там меньше", - пояснила она.



По ее словам, мир ожидает катастрофа в здравоохранении, у которой могут быть очень долгосрочные последствия.



"Если посмотреть на то, как развивались разные заболевания при нехватке лечения на фоне сильно сказавшейся на обществе пандемии, и учесть, сколько из-за них умирает людей, весьма вероятно, что количество этих смертей превысит смертность от самого коронавируса. Детские болезни, от которых мы обычно делаем прививки, серьезные сексуальные домогательства, насилие в семье, нехватка лекарств, опасные роды и аборты, бедность и голод. Все это и так уже усугубилось и будет усугубляться и дальше из-за реакции мира на пандемию. Я бы сказала, что влияние ограничений на разные страны по отдельности и на весь мир в целом гораздо опаснее, чем сама болезнь", - сказала она.



Эксперт рассказала и о других результатах пандемии, например, приостановку онкоскрининга, а также нехватку во многих регионах мира таких медикаментов, как антибиотики и инсулин. Малярия, туберкулез и ВИЧ также случаются сейчас чаще, чем раньше, из-за нехватки препятствующих им мер.



Аннели Берьессон, председатель Шведской ассоциации содействия ООН, говорит, что некоторым регионам понадобятся десятилетия, чтобы вернуться к тому уровню, которого упорным трудом удалось достичь до начала пандемии.



"За последние месяцы мы во многих сферах сильно откатились назад. Мы с тревогой видим, сколько людей, по расчетам, в будущем будут страдать от голода, и опасаемся, что миллионы окажутся в ситуации крайней бедности. Стремительно растет неравенство, как на международном уровне, так и в отдельных странах", - говорит она.



По данным ООН, из-за пандемии у 1,6 миллиардов детей и подростков нарушился режим посещения школы. Когда закрываются предприятия, детей держат дома и не пускают в школу, больше всего страдают именно они, а также женщины.



"Возрастает риск, что несовершеннолетних девочек чаще будут выдавать замуж, а количество подростковых беременностей, которые нередко связаны с той или иной формой насилия, станет расти. Мы очень активно в последние годы работали над тем, чтобы девочки получали образование, и результаты были хорошие. Но сейчас мы быстро откатываемся назад".



Сложная ситуация, которая только ухудшается, может вынудить людей бросать свои дома и бежать.



"Это очень вероятно. Когда человек не может добыть себе даже пропитание и потерял все средства к существованию, выбора у него остается не так уж много. Сегодня в мире около 80 миллионов беженцев, и, скорее всего, эта цифра вырастет", - говорит Аннели Берьессон.



Также Анна Миа Экстрем считает, что нужно срочно открывать школы.



"Самое важное, чтобы дети снова вернулись в школу. Потом нужно полностью сконцентрироваться на расширении превентивных программ здравоохранения и кампаниях помощи голодающим, а также наладить экспорт и импорт медикаментов. Также нужно разработать программу поддержки тем, кто подвергается насилию. Требуется приложить колоссальные усилия, чтобы исправить ущерб. Я считаю, мы должны смотреть на все шире. Это ужасно, что люди умирают из-за пандемии, и большое горе для их близких, но из всех умерших в этом году, лишь два процента приходится на заболевших covid-19. Мы отчитываемся по каждой смерти от covid-19, но вообще забыли о тех, кто умирает от других болезней, которые мы вообще-то умеем лечить. А этому просто необходимо тоже уделять внимание", - сказала она.



Факты. Вот как последствия пандемии повлияли на мир



Голод: По расчетам Всемирной продовольственной программы ООН, потребность в ее кампаниях с июля по декабрь этого года увеличится почти на 30 % по сравнению с тем, что ожидалось до пандемии. В денежном эквиваленте эта цифра составляет 8,7 миллиардов шведских крон.



Бедность: от 40 до 60 миллионов людей из-за пандемии коронавируса могут оказаться в условиях крайней бедности.



Здравоохранение: Исследование, проведенное ВОЗ в 105 странах мира, свидетельствует, что в 90 % из них работа здравоохранительных органов нарушилась. Нарушения чаще всего касаются таких основополагающих сфер, как вакцинация, лечение хронических заболеваний, планирование семьи, лечение психических заболеваний, диагностика, скрининг и лечение раковых заболеваний.



Права женщин: Еще 47 миллионов женщин и девочек из-за пандемии могут оказаться в условиях крайней бедности. Успехи, который удалось добиться за несколько десятилетий борьбы за права женщин, могут быть потеряны.



Здоровье детей: 6,7 миллионов детей рискуют сильно не дополучить питание. Вследствие этого к концу года может умереть на 10 000 детей больше, чем обычно. Сотни миллионов детей из-за пандемии не будут вакцинированы.