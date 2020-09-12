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Кыргызстан готовят к очередному референдуму по Конституции?
13:05 13.09.2020

11 сентября 2020 - Екатерина Улитина

В ближайшее время в Кыргызстане поднимут вопрос об изменении Конституции. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марат Казакпаев.

Надо признать, что мы не умеем писать Конституции. Главный закон столько раз перекраивали и переписывали, что даже стыдно. Но, с этой Конституцией жить невозможно. Нынешняя текебаевская Конституция написана неудачно, нарушает правила управления и включает подмену понятий. Мы называем себя парламентской страной, но фактически основные решения принимает президент. Отдельный вопрос - выборы. Конституция закладывает возможности для коррупции по партийным спискам. Изъянов очень много. Их видят люди и политики. Поэтому в новом парламенте эти вопросы будут подниматься, - считает Марат Казакпаев.

Отметим, что многие партии в своих предвыборных программах заявляют о намерении изменить Конституцию. "Республика" предлагает устранить должность президента, а также ликвидировать ГКНБ и Прокуратуру. "Мекеним Кыргызстан" выступают за проведение референдума, чтобы провести административную реформу. Часть партий выступают за сокращение числа депутатов. Для этого также понадобится внести изменения в основной закон.

Часть партий заявили, что намерены начать подготовку к референдуму сразу после выборов в Жогорку Кенеш. Однако пока не ясно какие именно изменения будут вноситься.

Источник - vb.kg
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