Нарушил - отвечай. В Иране казнили известного борца-"классика" Афкари за участие в антиправительственных майданах

13:15 13.09.2020

Глава UFC отреагировал на казнь иранского борца



Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари. Пост доступен в Instagram-аккаунте функционера.



Уайт выразил соболезнования в связи со смертью 27-летнего спортсмена, приговоренного к казни за участие в протестных акциях. Ранее 13 сентября госсекретарь США Майк Помпео осудил действия иранских властей.



Афкари был приговорен к смертной казни 2 сентября. Борец получил два смертных приговора за участие в антиправительственных митингах в 2018 году. Глава UFC, а также президент США Дональд Трамп призывали иранские власти отказаться от смертной казни спортсмена. По данным общественной организации The Human Rights Activists News Agency Афкари признался в содеянном под пытками.



Афкари занимался греко-римской борьбой. В 2018-м он был задержан вместе со своим братом.