9/11: американская трагедия, о которой мы не знаем правды

15:43 13.09.2020

если башни падают, значит это кому – то нужно



Владимир Овчинский



19 лет мир разделен на тех, кто верит официальной версии расследования событий 11 сентября 2001 года в США, и тех, кто в ней сомневается. Опросы, регулярно проводимые во многих странах мира, показывают, что больше половины опрошенных не верят результатам официального расследования. Причем, годы идут, а последних становится все больше и больше.



Почему, спрашивают они, дыра в Пентагоне больше была похожа на дыру от удара ракеты, чем на дыру от огромного врезавшегося в здание самолета?



Почему обрушение зданий башен-близнецов в Нью – Йорке больше походило на контролируемый снос, чем на результат того, что в них врезался самолет? Тем более, что конструкция башен предполагала устойчивость при подобной ситуации? Почему в этом вопросе игнорируются выводы известных исследовательских центров США и других стран?



Почему упал третий небоскреб WТС-7, если в него самолет не врезался? В ноябре 2016 года группа ведущих инженеров из Университета Аляски после проведенного исследования заявила, что "офисные пожары" не могли привести к его разрушению. Но что тогда привело к обрушению здания, кроме контролируемого взрыва?



Почему не говорят правды о том, что четвертый захваченный террористами самолет был сбит ВВС США над Пенсильванией, а не упал "в результате борьбы патриотов – пассажиров с террористами"?



Вопросов, на самом деле, сотни. Разумных ответов нет.



Основной виновник трагедии - Усама бен Ладен, вместо того, чтобы предстать перед судом, был убит спецназом США, а тело сброшено в Аравийское море. Но он ли это был? Ведь международной экспертизы по идентификации тела не проводилось.



9/11 породило глобальный передел мира, нескончаемые войны, каскадные цветные революции, сеть новых террористических организаций.



Если башни падают, значит это кому–то нужно?