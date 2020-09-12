С вхождения Киргизии в состав России начнется СССР-2? - Р.Аттакуров

15:48 13.09.2020 Может ли Россия воспользоваться опытом Киргизии?



В Киргизии принят закон о статусе соотечественника с иностранным гражданством, он предоставляет особые права иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Киргизии. Статус может быть присвоен также детям или внукам такого человека. Применим ли этот опыт в России? Довольны ли в Киргизии членством в ЕАЭС? Как киргизы относятся к возможности нового объединения с Россией? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил председатель Координационного совета киргизской диаспоры в Москве, эксперт Комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.



- Раимкул, главная идея введение статуса соотечественника с иностранным гражданством, чтобы люди не отрывались от своей родины, а могли в любой момент вернуться и чувствовать себя нормально, так?



- Да. Чтобы они себя нормально чувствовали - максимально ближе к своей родине. Чтобы они не отрывались от корней, чтобы могли принести пользу своей стране, всегда могли вложить свои возможности - интеллектуальные, финансовые и другие - самого различного характера.



- А раньше это было трудно сделать? Были какие-то проблемы?



- Были сложности. Активисты диаспоральной общественности направляли обращения, письма, на встречах с нашими высокопоставленными государственными деятелями озвучивали эти вопросы. В итоге все-таки вышел этот закон.



- Как вы думаете, возможно ли применить этот киргизский опыт в России?



- Разумеется, ведь из России тоже происходит утечка мозгов. В большей степени из России едут в западные страны. А вторая сторона медали - территории, которые граничат с великой китайской стеной. Там возникает обратная проблема - по большей части едут они сюда. Но наши российские медики и айтишники востребованы в Китае и на Западе, и многие тоже уезжают туда.



- Пока это все-таки не носит массового характера.



- Да, поэтому особой угрозы это не представляет, но это пока, а в будущем может и возникнуть.



- Как в Киргизии относятся к членству в Евразийском союзе? Как вы оцениваете возможности дальнейшей интеграции?



- В Евразийский экономический союз на сегодняшний день желают вступить многие страны, даже те, которые находятся в отдалении от этой пятерки, например, Индия и Пакистан. Мы постепенно выступаем за интеграцию и усиление нашего общего сотрудничества в формате Евразийского экономического союза.



Естественно, у каждой страны есть свои подходы, мнение и позиция. Я думаю, это - вполне разумный и объективный процесс, на надо повторять ошибки былых времен, когда все сразу на все соглашаются и поднимают обе руки, это иногда приводит к плачевным последствиям и результатам. Я думаю, что будущее Евразийского экономического союза - хорошее, перспективное.



- Киргизы мало говорят, зато много делают для интеграции. У республики нет претензий к Российской Федерации в отличие от многих других, для которых вся интеграция сводится к требованиям помощи, денег и привилегий. Там нет национализма.



- Да. Киргизия - единственная из республик бывшего СССР страна, где русский язык имеет статус государственного, конституционного языка. Народ сам выступает за это. И естественно, наше присутствие в Евразийском экономическом союзе положительно сказывает во многих направлениях.



Киргизия возвращается в Россию?



Это, в частности, облегчает устройство на работу трудовым мигрантам. Им для этого патент не нужен. Не надо сдавать все экзамены и не возникает других проблем. Ведь у нас население общается на русском меж собой в большей степени.



Наша диаспоральная общественность работает очень дружно и активно. Мы находимся в плотном сотрудничестве



с правительством Москвы,

Государственной Думой,

Общественной Палатой,

с Домом национальностей

и другими организациями, которые курируют эти вопросы.



Также мы проводим работу, которая в какой-то мере способствует воспитанию нашей молодежи, наших трудовых мигрантов, которые сюда приезжают, помогает в вопросах интеграции и адаптации.



Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы - вместе. У нас - общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих киргизов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России.



- Такие разговоры в Киргизии действительно ведутся, реально обсуждается такая возможность?



- Да, в Киргизии это есть. И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству.



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С вхождения Киргизии в состав России начнется СССР-2?



Почему киргизы любят Россию? Почему даже на западе Киргизию считают островком демократии в Средней Азии? Как закручивается спираль истории? Идет ли ее очередной виток к новому Союзу типа СССР или возрождению Российской Империи? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал председатель Координационного совета киргизской диаспоры в городе Москве, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.



- Раимкул, как вы сказали, сейчас многие киргизы обсуждают возможность войти в состав России. Может ли с вхождения Киргизии начаться процесс восстановления СССР или новой интеграции стран с Россией?



- Историческое развитие идет по спирали. Предыдущая важная точка на этой спирали - развал Союза ССР. Сейчас немножко в другом формате начинается следующий виток спирали. Международная стратегическая объективность вынуждает к этому. Нашим народам надо учитывать сегодняшнюю ситуацию в мире и на нашем пространстве, то, что происходит с нашими друзьями белорусами.



Будем надеяться, что в Белоруссии это не разовьется и не приведет к разрухе и зависимости от западных сил, а успокоится в положительном ракурсе и не окажет воздействия на развитие Евразийского экономического союза.



- В Киргизии было несколько подобных революций. Что удивительно - Запад особо не вмешивается. Наоборот, там признают, что в Киргизии - демократия, выборы - честные и прозрачные. Чем вы объясняете это?



- После развала Союза Кыргызстан называли островком демократии в Средней Азии. Мы каким-то образом, видимо, это приняли от наших исторических предков, еще со времен Кыргызского каганата от Алтая до Европы. И у нас действительно несколько раз происходили важные политические изменения, в том числе в прошлом-позапрошлом году.



Я думаю, это только способствовало развитию нашей страны по пути демократизации. Естественно, каждая страна так или иначе развивается. Путь развития, который прошла наша республика, мы бы не хотели пожелать другим странам. По неизбежности, возможно, его будут проходить и другие республики. Хотя лучше учитывать отрицательный опыт в нашем развитии и всем историческом процессе.



- Вы - эксперт комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Что это за орган, чем он занимается? Какие там вопросы сейчас обсуждаются?



- Там присутствуют представители почти всех национальных, диаспоральных общественных организаций, которые законно функционируют на территории Российской Федерации. Естественно, там обсуждаются все вопросы по этой тематике, которые актуальны в определенное время.



На сегодня также актуальны проблемы, связанные с COVID-19: какие меры надо предпринять, чем помочь, что нужно от нас, какие требования нужно исполнять по отношению к представителям наших диаспор, которые остались во время карантина без работы и жилья, как решать социальные и материальные вопросы…



- Сколько всего граждан Кыргызстана сейчас в России? И сколько киргизов уехало на родину во время коронавирусных ограничений?



- Примерно миллион. За это время путем организации чартерных рейсов и автобусных маршрутов с помощью нашего посольства двадцать с лишним тысяч уехали.



- Как вы думаете, они вернутся в Российскую Федерацию?



- Я думаю, что вернется определенная часть, когда ситуация нормализуется, приедут новые.



- Получается коронавирус и в этом отношении не вызвал сильных потерь. Как вы считаете, почему все прошло так сравнительно безболезненно, без ожидаемых больших потерь?



- У нас созданы общественные организации по региональному, профессиональному, возрастному, гендерному типу. Есть, например, женские общественные организации не только общероссийские, но и их отделения в регионах и крупных городах. Они курировали и координировали работу с земляками и по противодействию коронавирусу.



Как киргизам живется в России



Мы даже знаем, в какой квартире есть больные. Они нас извещают. Они оказывают помощь со страховкой, с питанием, с разрешением, на оплату квартирной платы и дальнейшим устройством на работу, а также по отправке больных, которые уже не могут здесь пребывать в силу различных обстоятельств в Кыргызстан.



Очень большую помощь, в том числе в решении этих проблем, нам оказывает посольство. С посольством мы тесно сотрудничаем. Естественно, у тех, которые здесь хорошо и прочно обосновались, пустили некоторые корни, у которых дети уже здесь работают, нет особого желания уезжать.



Мы им тоже рекомендуем, советуем не спешить с принятием решения по возвращению в Кыргызстан, потому что, во-первых, здесь - выше уровень медицинского обслуживания, есть большая вероятность найти работу и хорошую зарплату, чтобы прокормить свою семью. Исходя из этих обстоятельств, многие остаются и продолжают работать.



В России есть даже представительство службы эмиграции при нашем посольстве. Оно также сотрудничает со всеми организациями, где работают наши представители, в основном это - по линии ЖКХ, обслуживания, строительства. Они формируют и подают заявки на вакантные места.



Конечно, и мы во всем этом участвуем. Буквально перед эфиром я был в строительной организации, которой требуется около 500 человек рабочей силы. Также сейчас востребованы сотрудники в сфере обслуживания и торговле.



Есть уже потребность специалистов и в IT-организациях. Поэтому мы недавно открыли курсы по обучению компьютерным навыкам. Там мы даем нашим людям азы этого образования, и им уже легче устраиваются на работу. Это - уже повышение социального уровня трудовых мигрантов.



Беседовала Любовь Степушова



К публикации подготовил Юрий Кондратьев Источник - Правда.Ру

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