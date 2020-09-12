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БелДемочки начали строить баррикады в Минске
19:21 13.09.2020

Протестующие начали строить баррикад в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.

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Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части, пишет "Интерфакс". Транспорта на улице нет, она вся заполнена людьми.

К минскому торговому центру "Арена-Сити" подогнали несколько водометов, передает tut.by. Протестующие пытались обойти силовиков, пройдя насквозь через ТЦ, но милиция перекрыла несколько выходов. Протестующие и силовики встали в 20 м друг от друга, два сотрудника МВД отправились на переговоры с манифестантами.

В Бресте протестующие скандируют лозунг "Минск, мы с тобой".

В Новополоцке милиция предприняла попытку разогнать протестующих. Часть людей разбежалась по ближайшим дворам, но вскоре все снова собрались.

Ранее, 13 сентября, одна из колонн протестующих в Минске подошла к поселку Дрозды, где живет руководство Белоруссии и располагается одна из резиденций президента страны Александра Лукашенко. Силовики из оцепления начали предупредительную стрельбу в воздух.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600014060
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