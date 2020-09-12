БелДемочки начали строить баррикады в Минске

19:21 13.09.2020

Протестующие начали строить баррикад в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.



Растущий месяц: протесты в Минске продолжатся до холодов

Единственный выход для белорусского общества - перенести обсуждение с улицы на политическую платформу, считают эксперты

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части, пишет "Интерфакс". Транспорта на улице нет, она вся заполнена людьми.



К минскому торговому центру "Арена-Сити" подогнали несколько водометов, передает tut.by. Протестующие пытались обойти силовиков, пройдя насквозь через ТЦ, но милиция перекрыла несколько выходов. Протестующие и силовики встали в 20 м друг от друга, два сотрудника МВД отправились на переговоры с манифестантами.



В Бресте протестующие скандируют лозунг "Минск, мы с тобой".



В Новополоцке милиция предприняла попытку разогнать протестующих. Часть людей разбежалась по ближайшим дворам, но вскоре все снова собрались.



Ранее, 13 сентября, одна из колонн протестующих в Минске подошла к поселку Дрозды, где живет руководство Белоруссии и располагается одна из резиденций президента страны Александра Лукашенко. Силовики из оцепления начали предупредительную стрельбу в воздух.



Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления результатов выборов, согласно которым президентом страны в шестой раз избран Александр Лукашенко.



Несогласные с итогами голосования вышли на улицы городов, происходили столкновения с силовиками, есть пострадавшие с обеих сторон.