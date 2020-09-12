Когда наступит завтра: что будет делать Россия в Сирии после окончания войны

20:05 13.09.2020 Взаимодействие Москвы и Дамаска чревато серьезными опасностями для обеих стран



Ксения Логинова



В Сирии ликвидируют последние очаги терроризма. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в сирийскую столицу. А значит, теперь на первый план выходит политическое урегулирование и полноценное экономическое восстановление страны, разрушенной многолетней войной. Присутствие России на территории Сирии оказывает воздействие как на характер войны, так и на будущее сирийского государства и общества, а также влияет на взаимоотношения Дамаска с соседними государствами. Невзирая на многочисленные плюсы, которые приносит взаимодействие Москвы и Дамаска, многие уверены, что это чревато и серьезными опасностями. Подробности - в материале "Известий".



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"Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - заявил во время пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел России Сергей Лавров. В сирийской столице глава российского МИДа встретился с президентом Башаром Асадом.



Стороны пришли к выводу, что "ситуация на земле в республике стабилизировалась" и "установилось относительное спокойствие". По словам российского министра, Сирия выстояла в борьбе с международным терроризмом и "теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности". В том числе в этом Дамаску помогла Москва.



Лавров пояснил, что сейчас в Сирии "сохраняется относительное спокойствие", которое не всех устраивает, поскольку некоторые внешние игроки пытаются "подогревать" сепаратистские настроения в стране и используют нелегитимные методы для ее "экономического удушения". В России, как подчеркнул министр, уверены, что сирийские граждане должны самостоятельно решить судьбу своего государства. В первую очередь необходимо помочь в социально-экономическом восстановлении страны. А для этого привлечь международные силы.



Вместе с Лавровым в Дамаск прилетел и вице-премьер России Юрий Борисов. Он отметил, что восстанавливать экономику САР будет нелегко из-за позиции Запада. В настоящее время Сирия находится в международной изоляции. Выйти из нее возможно в случае, если сирийские власти начнут проводить политические реформы, на которых настаивают западные страны. Их санкции мешают инвестициям в сирийскую экономику.



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Американцы и европейцы, следуя в русле санкционной политики, никоим образом не способствуют улучшению ситуации в послевоенной Сирии, отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "На освобожденных территориях из-за гуманитарной блокады сложно осуществлять какую-либо помощь не через военные министерства. Летом этого года вступил в силу "закон Цезаря". Из-за этого закона возникают очень большие сложности с оказанием экономической помощи Сирии", - добавил арабист.



В конце июня Вашингтон ввел санкции против 39 физических и юридических лиц в Сирии в рамках так называемого закона Цезаря. Среди тех, кого он напрямую затронул, - семья президента Башара Асада. Ограничительные меры в отношении сирийских госструктур и политиков Евросоюз и США вводили и раньше. Принципиально новым стал пункт о том, что теперь под санкции могут попасть и те, кто сотрудничает с сирийцами. В частности, это может коснуться российских и иранских структур, которые работают в САР. Любые решения, которые не понравятся американским властям, могут теперь стать причиной новых рестрикций.



Несмотря на это, России удалось уже многое сделать в Сирии и эта работа продолжится. Так, в 2018 году была заключена дорожная карта по энергетике, согласно которой Москва планирует восстановить в САР около 40 инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о гидроэлектростанциях, построенных еще советскими специалистами, возобновлении добычи на шельфовых месторождениях.



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В ближайшем будущем Россия продолжит находиться в Сирии, а это может принести не только возможности, но и стать причиной проблем для обеих стран, считает профессор, глава департамента политологии Дамасского центра исследований и разработок Акиль Саид Махфуд. "Для сирийцев присутствие России на их территории и ее роль в определении будущего Сирии является источником беспокойства и озабоченности. Некоторые политические деятели и аналитики считают, что российское присутствие оказывает непосредственное воздействие как на характер войны, так и на будущее сирийского государства и общества. Мы до сих пор не знаем в точности, каких позиций придерживается Россия относительно своего присутствия в Сирии и своей роли в гражданской войне - особенно в свете "возрастающих расходов" российского участия в конфликте и "снижающейся отдачи" от этого участия", - отметил эксперт.



Российская военная машина во время патрулирования в районах, совместно контролируемых сирийской армией и курдскими силами, недалеко от города Талль-Тамр в западной сельской местности Хасака, СирияФото: Global Look Press/Stringer



Он пояснил, что имеет в виду отношения Сирии с Турцией и их влияние на будущую судьбу Идлиба, отношения с США и курдами, отношения со странами, подписавшими с Сирией договоры и соглашения, отношения Сирии с Израилем и все последствия этих отношений для общей ситуации в стране. "Даже осознавая значительные плюсы, обеспечиваемые этими отношениями и взаимодействиями, сирийцы отдают себе отчет в серьезных опасностях, которыми они чреваты", - полагает специалист.



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При этом Махфуд подчеркивает, что Сирия оказалась в "нематериальном долгу" перед Россией, тем не менее многие сирийцы считают, что "именно стойкость Сирии (обеспечиваемая при поддержке Ирана и "Хезболлы"), в особенности в период между 2011 и 2015 годом, дала России беспрецедентную возможность открыть новый этап во внешней политике и укрепить свои позиции на мировой арене". По мнению сирийцев, Москва смотрит на происходящее иначе, чем сами жители арабской республики.



Разное видение



Россия поддерживает дружеские отношения как с Сирией, так и с ее противниками - Израилем и Турцией. Сирийский политолог отмечает, что в Дамаске от Москвы ждут "четко определенных ориентиров", а также понимания Россией собственной миссии в Сирии.



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Как пояснил "Известиям" арабист Данила Крылов, в настоящее время Москва активно закрепляется в Ближневосточном регионе и Северной Африке. У России не так много иностранных военных баз, которые находятся за пределами территории страны, поэтому каждая такая военная база очень важна для контроля за ситуацией вне пределов своей территории. "Военная база Хмеймим и порт Тартус - важнейшая для России геополитическая зона. С точки зрения военных целей мы можем осуществлять контроль за Восточным Средиземноморьем и за восточным пространством на Ближнем Востоке примерно до границы с Ираном. Далее, если сохранятся хорошие отношения с Ираном, то это будет своего рода пояс безопасности", - уверен политолог.



Эксперт напоминает, что отношения Москвы с ближневосточными государствами как во времена СССР, так и современной России обычно строились по военной линии. В настоящее время Москва продолжает оказывать помощь в создании новой конституции для Сирии, которая положит начало новому сирийскому государству. Как отмечает Крылов, важную роль здесь играет курдский вопрос. "Позиции Дамаска, Тегерана и Анкары сходятся в том, что нельзя предоставлять курдам отдельную территорию. Но в то же время Россия понимает, что курдов нужно интегрировать в сирийское государство, чтобы в будущем предотвратить возможный сепаратизм. Отношения США и курдов довольно прозрачны: Вашингтон уже не раз предавал своих курдских союзников", - отметил эксперт.



После того как Россия и Турция достигли договоренности по границе, многие курдские подразделения перешли на сторону Башара Асада, хотя до этого воевали против него. Сейчас ситуация на границе по-прежнему довольно сложная, регулярно происходят военные столкновения и теракты. "В будущем Россия явно не уйдет с территории Сирии после того, как будет принята новая конституция или будут избраны новые власти. Вероятнее всего, мы будем и дальше защищать свои геополитические интересы в этом регионе и параллельно проводить курс на построение полицентричного мира", - уверен политолог.



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Крылов также добавил, что уничтожение очагов терроризма в Сирии может затянуться надолго. "Наши западные партнеры, а также некоторые страны арабского мира всячески содействуют террористическим и просто вооруженным группировкам на территории Сирии, выступающим против правительства Башара Асада. Они помогают им деньгами, оружием, инструкторами", - рассказал арабист. Россия неоднократно предоставляла в различные международные инстанции доказательства того, что оказывается эта самая помощь. "Но никакой реакции от международного сообщества не последовало. Они смотрят на это сквозь пальцы. Никто не противодействует оказанию помощи террористам", - сообщил специалист "Известиям".



Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с "Известиями" также считает, что пока рано говорить о завершении операции в Сирии. "Наряду с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в России) там как минимум еще две проблемы - это Идлиб, который не контролируется Дамаском. И второй вопрос - северо-запад Сирии, территория, которую контролируют курдские формирования. Что будет с ними, пока непонятно, потому что договоренностей между ними и сирийским правительством не предвидится. Но при этом, как говорит Лавров, основная часть операции позади", - отметил политолог.



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Кортунов полагает, что Сирия ждет от России существенных экономических бонусов, учитывая, что у страны, находящейся под санкциями, ограниченные возможности. Иран, который мог бы оказать поддержку Дамаску, сейчас тоже под санкциями. "У сирийцев есть надежда, что Россия возьмет Сирию на свое обеспечение. Москва хотела бы минимизировать свои издержки на эту операцию. В идеале хотелось бы перевести эти отношения с Сирией на какой-то хозрасчет. Тут позиции Москвы и Дамаска расходятся, согласовать их будет сложно, поскольку у стран разные ожидания", - считает эксперт.



По мнению политолога, было бы преждевременным говорить о том, что Россия полностью уйдет из Сирии. У Москвы и Дамаска есть соглашение о долгосрочной аренде военных баз в Сирии и о присутствии российской военной инфраструктуры на территории арабской республики. "История показывает, что Россия порой выигрывает войну, но проигрывает мир. То есть Россия помогает одержать победу, но когда дело доходит до налаживания экономики, приходят другие партнеры и перекупают страну. Башар Асад пытается заигрывать и с ЕС, и со странами Персидского залива. Пока это не очень получается. Для нас очень важно играть здесь не только свою игру, но командную, то есть договариваться со странами Европы и со странами залива о совместных проектах в Сирии, о согласовании своих подходов к восстановлению сирийской экономики", - рассказал специалист "Известиям". Источник - Известия

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