В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял 2 полицаев. Афро-повстанцы осадили больницу и требуют их добить

21:40 13.09.2020

В Лос-Анджелесе, вблизи района Комптон неизвестный расстрелял двоих полицейских, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter.



Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь - говорится в сообщении.

Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.



Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ



- LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Врачи оперируют пострадавших. Оба полицейских, 24-летний мужчина и 31-летняя женщина, находятся в критическом состоянии и "борются за свою жизнь", им сделали операцию, а полиция начала поиски стрелка.



Сейчас у входа в больницу собралась толпа протестующих. Они блокируют въезд в отделение экстренной помощи и выкрикивают: "Мы надеемся, что они умрут!", имея в виду раненных полицейских.



Полицейские призывают собравшихся освободить въезд, чтобы машины скорой помощи могли доставить в медучреждение людей, нуждающихся в срочной помощи.



Президент США Дональд Трамп пообещал, что, если попавшие под обстрел в штате Калифорния полицейские умрут, стрелка ждут быстрый суд и смертная казнь.



If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX



- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020