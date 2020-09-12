 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.09.2020
21:40  В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял 2 полицаев. Афро-повстанцы осадили больницу и требуют их добить
20:05  Когда наступит завтра: что будет делать Россия в Сирии после окончания войны
19:21  БелДемочки начали строить баррикады в Минске
15:48  С вхождения Киргизии в состав России начнется СССР-2? - Р.Аттакуров
15:44  Суга - еще тот... С клубничной грядки в кресло премьера Японии
15:43  9/11: американская трагедия, о которой мы не знаем правды
13:15  Нарушил - отвечай. В Иране казнили известного борца-"классика" Афкари за участие в антиправительственных майданах

13:05  Кыргызстан готовят к очередному референдуму по Конституции?
13:03  От последствий пандемии умрет больше человек, чем от самого коронавируса, - эпидемиолог А.Экстрем
08:22  Игра в "американку" на кыргызском сукне, - А.Ажиев
08:07  Израиль перешел к новому плану завоевания Сирии, - Заур Караев
07:53  Коронавирус породил новый вид национализма на Западе, - Г.Мирзаян
00:30  КазВласти уверяют, что больше не будет блатного отбора "болашакеров" - стипендиатов для учебы заграницу
00:28  Черный сентябрь 1970-го. Как король Иордании боролся с палестинскими боевиками (история)
00:03  Китайская дисциплина как лекарство от COVID, - Ю.Тавровский
00:02  "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля достался "Nomadlandу" амеро-китайки Чжао
Суббота, 12.09.2020
20:39  Фекальные берега. Экологическая катастрофа в крымской Алуште
16:23  Цифра не поможет? Перспективы криптоюаня, - А.Габуев
15:05  Япония и США. Жрецы культа агрессии, - С.Кожемякин
15:03  Убить Мао. История предательства маршала Линь Бяо
12:01  Главврач Ташкентской областной инфекционной больницы Юлдашева задержана по обвинению в хищении. Ничего святого...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял 2 полицаев. Афро-повстанцы осадили больницу и требуют их добить
21:40 13.09.2020

В Лос-Анджелесе, вблизи района Комптон неизвестный расстрелял двоих полицейских, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter.

Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь - говорится в сообщении.
Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

- LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020
Врачи оперируют пострадавших. Оба полицейских, 24-летний мужчина и 31-летняя женщина, находятся в критическом состоянии и "борются за свою жизнь", им сделали операцию, а полиция начала поиски стрелка.

Сейчас у входа в больницу собралась толпа протестующих. Они блокируют въезд в отделение экстренной помощи и выкрикивают: "Мы надеемся, что они умрут!", имея в виду раненных полицейских.

Полицейские призывают собравшихся освободить въезд, чтобы машины скорой помощи могли доставить в медучреждение людей, нуждающихся в срочной помощи.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что, если попавшие под обстрел в штате Калифорния полицейские умрут, стрелка ждут быстрый суд и смертная казнь.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600022400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  