Акимат Нур-Султана озабочен 4-мя изнасилованными собаками. Больше делать совсем не хрен?

00:01 14.09.2020

Изнасилование собак - директора "Астана-Ветсервис" отстранили от работы

Ранее в изоляторе изнасиловали четыре собаки.



Директора КГП на ПХВ "Астана-Ветсервис" отстранили от работы, передает zakon.kz.



Главу предприятия отстранили через день после поступления заявления в полицию об изнасиловании собак в изоляторе.



На период служебной проверки, инициированной акиматом Нур-Султана, директор "Астана Ветсервис" отстранен от работы. По поручению акима столицы по факту жестокого обращения с беспризорными животными будет проведена независимая экспертиза. Виновных привлекут к строгой ответственности, - значится в сообщении акимата Нур-Султана в Facebook.

6 сентября волонтеры обнаружили четырех собак с массивными разрывами половых органов в изоляторе для отловленных собак и кошек Нур-Султана.