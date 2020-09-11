Чего не хватает Белоруссии для "арабской весны"? - озабочена Die Zeit

00:07 14.09.2020

11 сентября 2020 г.

Михаэль Туманн | Die Zeit



"Кажется, будто сейчас в Белоруссии история поворачивается против демонстрантов. В том числе потому, что им не хватает некоторых элементов для свержения диктатора - пока", - пишет немецкое издание Die Zeit.



"В настоящий момент все выглядит так, будто надежда белорусских демонстрантов - спустя 26 лет наконец избавиться от своего правителя - не сбудется. Будто им не удастся сделать то, что почти десять лет назад удалось совершить в Тунисе и Египте, шесть лет назад на Украине, год назад в Судане: свергнуть жестокого, авторитарного президента. Сравнение этих событий показывает, чего может не хватать Белоруссии для успеха", - отмечает автор статьи Михаэль Туманн.



"Силовики: в Египте и Судане центральную роль сыграл переход солдат на другую сторону. В 2011 году армейское руководство в Каире почти три недели наблюдало за беспомощными попытками самоутверждения правителя Хосни Мубарака, прежде чем в решающую ночь на 11 февраля заставило его уйти в отставку", - повествует издание.



"Даже если в Белоруссии отдельные солдаты, кажется, симпатизируют демонстрантам или принимают от них цветы, милиция показала себя надежным рычагом Лукашенко, в то время как армия по его приказанию проводила на западной границе отвлекающие маневры".



Зарубежные страны: заграница играет роль не во всех переворотах, пишет издание, но в Египте в 2011 году имело значение то, что США, будучи спонсором и поставщиком оружия, дали понять, что не были бы шокированы уходом Мубарака. Президент Обама призывал к "организованной передаче" власти. "На Украине Путин в 2013-2014 годах махал миллиардными чеками, чтобы удержать пошатнувшегося президента Виктора Януковича. Однако предложение Евросоюза оказалось более заманчивым: соглашение о свободной торговле", - говорится в статье.



"В Белоруссии ЕС держится в стороне, чтобы избежать геополитической конфронтации с Россией, как на Украине. Поэтому у Путина нет никаких препятствий, он так же решительно поддерживает Лукашенко, как он защищал Башара Асада в Сирии. Приглашение Лукашенко в Россию призвано укрепить позицию диктатора, но одновременно сделать его зависимым от Путина", - полагает автор статьи.



"Оппозиция: в Египте у противников Мубарака было не только лицо, но и политическая структура, - указывает издание. - "Братья-мусульмане" были явно сильнейшими, но и у либералов и социалистов были партии, которые составляли конкуренцию правящей Национально-демократической партии".



"Белоруссия в свою очередь с 1994 года не знает другого президента, кроме Лукашенко. Оппозиция пока не основывается на партиях. В середине августа оппозиционеры учредили координационный совет гражданского восстания, членов которого то и дело арестовывают или выдворяют из страны. (...)Так диктатор препятствует формированию структур или партий, которые могли бы его заменить".



"В настоящий момент белорусской оппозиции не хватает этих важных в других случаях элементов успешного восстания: поддержки армии, поддержки из-за границы, эффективной организации. Но известно так же, что история меняет свой ход не единожды. Лукашенко теперь является не гротескно авторитарным, собирающим картошку и ездящим на тракторе батькой, а кровавым диктатором. А такие, судя по имеющемуся опыту, чаще всего заканчивают внезапным свержением", - заключает Die Zeit.



Источник: Die Zeit