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В 2050 году жизненное пространство миллиарда людей окажется под угрозой, - Handelsblatt
00:12 14.09.2020

10 сентября 2020 г.
Корреспондент | Handelsblatt

"Ураганы, наводнения, дефицит воды и продовольствия: согласно исследованию, через 30 лет многие жизненные пространства больше не будут пригодными для жизни", - передает немецкое издание Handelsblatt.

"Согласно исследованию, в 2050 году жизненное пространство более миллиарда людей может оказаться под угрозой. Изменение климата, конфликты и беспорядки могут заставить многих людей покинуть свою родину, прогнозирует исследование Института экономики и мира, которое было представлено в среду в Лондоне".

"В особой опасности, согласно исследованию, находится африканский регион Сахель, а также расположенные южнее африканские государства, в частности Ангола и Мадагаскар, и Ближний Восток от Сирии до Пакистана. По мнению авторов, наибольшую угрозу представляют ураганы и наводнения, а также дефицит воды и ненадежное продовольственное снабжение. В своих расчетах исследователи исходят из того, что природные катастрофы будут происходить как минимум с такой же регулярностью, как и в прошлые десятилетия".

"Всего на основе нескольких факторов ученые выделяют 31 государство, которое, по их мнению, может не справиться с экологическими и политическими изменениями следующих десятилетий", - говорится в статье.

"Авторы видят взаимосвязь между политическими конфликтами и экологическими угрозами: чем менее мирным является регион, тем больше ему грозит коллапс. "Это своего рода замкнутый круг. Из-за конфликтов разрушаются природные ресурсы стран, а дефицит в свою очередь приводит к последующим конфликтам", - пояснил автор исследования Стив Киллелеа".

"Учитывая эти закономерности, эксперты предупреждают о мощных миграционных потоках, пострадать от которых могут в первую очередь европейские страны, считающиеся относительно кризисоустойчивыми. "С 2015 года мы наблюдали, как относительно небольшое число мигрантов может спровоцировать масштабные политические беспорядки и события", - сказал Киллелеа в разговоре с новостным агентством dpa".

"Будущие экологические и политические угрозы, согласно прогнозам, заставят покинуть родину и искать убежище в более безопасных регионах еще большее число людей. Так, сотни миллионов людей могут бежать из Пакистана, Ирана или Эфиопии", - передает Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600031520
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