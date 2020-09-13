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8 шымкентских топ-чиновников разом посадили за взятки
00:31 14.09.2020

Восемь госслужащих осудили в Шымкенте за взятки
В целом в этом году восстановлены права 20 субъектов бизнеса.

В Шымкенте за взятки осудили восемь чиновников, передает zakon.kz.

Всех задержали с поличным при получении денег. По словам сотрудников антикоррупционного ведомства, к 6 годам лишения свободы приговорили государственного санитарного инспектора, сообщает "Хабар 24".

В период действия режима чрезвычайного положения он на системной основе получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную торговлю продуктами питания на рынке.
В коррупции также уличили начальника отдела предпринимательства по Аль-Фарабийскому району и заместителя руководителя Управления культуры.

В целом в этом году восстановлены права 20 субъектов бизнеса.

Мы видим, что чиновники, как они вмешиваются в деятельность предпринимателей. Путем незаконных требований различного рода вознаграждений за непринятие мер или за общее покровительство. Мы пресекли деятельность 8 должностных лиц, которые незаконно вмешивались в предпринимательскую деятельность наших бизнесменов, - прокомментировал руководитель Департамента по противодействию коррупции Шымкента Асхат Жумагали.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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