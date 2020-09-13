Доха облегчения. Кабул и талибы договариваются о мире в Афганистане, - С.Строкань

00:40 14.09.2020

В столице Катара Дохе стартовали первые в истории прямые переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Они призваны завершить почти сорокалетний афганский конфликт. Несмотря на то что ни продолжительность, ни повестка переговоров пока не определены, диалог между Кабулом и талибами, контролирующими значительную часть страны, создает реальные условия для запуска процесса национального примирения и вовлечения талибов в политический процесс. Инициированные США переговоры получили поддержку России и других мировых и региональных держав, считающих афганский кризис одной из главных угроз безопасности у своих границ.



Начавшиеся в минувшую субботу в Дохе переговоры между Кабулом и представителями движения "Талибан" стали фактической презентацией нового международного проекта установления мира в Афганистане, запущенного с подачи Вашингтона через почти два десятилетия после начала антитеррористической операции во главе с США, которая имела мандат ООН и завершилась свержением режима талибов.



Потерпевшие военное поражение и потерявшие власть в Кабуле талибы к сегодняшнему дню сумели восстановить контроль над значительной частью страны и добиться от администрации США решения о выводе своего контингента из Афганистана. Демонстрацией силы талибов стала совершенная ими буквально за день до начала переговоров атака на позиции афганских служб безопасности в районе Хогьяни расположенной на востоке страны провинции Нангархар, в результате которой 16 афганских солдат и полицейских погибли, многие получили ранения.



Однако сообщение о кровавом побоище в Хогьяни утонуло в потоке громких заявлений о начинающемся в Дохе новом "историческом этапе" афганского урегулирования.



Мы хотим построить мир и стабильность в будущем, требуем от всех сторон следовать интересам всего афганского общества, а не его части. "Талибан" действует ради интересов народа и хочет подтвердить, что будет участвовать в переговорах",- заявил в ходе состоявшейся в Дохе церемонии открытия межафганского диалога мулла Абдул-Гани Барадар, глава делегации талибов, в которую входит 21 человек.



В свою очередь, в делегацию Кабула, также состоящую из 21 человека и возглавляемую вторым по влиятельности афганским политиком, экс-премьером, а ныне председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, входят высокопоставленные чиновники, представители политических партий, религиозные и общественные деятели. Как заявил накануне переговоров первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, "это будет один из самых сложных мирных переговорных процессов в истории".



Пролито много крови, много разрозненности. Преодолеть эту разрозненность будет нелегко",- отметил Амрулла Салех.



Подтверждением этих слов стала происшедшая в воскресенье, на следующий же день после торжественного открытия переговоров, заминка с их началом. Планировавшееся на 13 сентября заседание совместного комитета афганского правительства и движения "Талибан", в ходе которого предстояло согласовать повестку переговоров, было отложено. По сообщению афганского телеканала 1TV, ссылающегося на источники в делегации талибов, контактные и технические группы сторон на переговорах в Катаре еще не встречались и дата нового возможного заседания комитета пока не определена.



Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла (в центре)

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла (в центре)

Фото: Ibraheem al Omari, Reuters



Тем не менее администрация США, которая в ходе переговоров с талибами в Дохе в феврале этого года добилась договоренности о запуске межафганского диалога, за два месяца до президентских выборов спешит занести еще фактически не начавшийся переговорный процесс в Афганистане в свой актив.



"Начало этих переговоров знаменует собой историческую возможность для Афганистана положить конец четырем десятилетиям войны и кровопролития. Народ Афганистана слишком долго нес бремя войны. Он жаждет мира",- заявил "благословивший" переговоры на церемонии их открытия прилетевший в Доху госсекретарь США Майк Помпео.



Соединенные Штаты напоминают об обязательствах афганского правительства и талибов о том, что террористы никогда больше не смогут использовать афганскую землю для угроз Соединенным Штатам или их союзникам",- повторил господин Помпео ключевое условие Вашингтона.



Примечательно, что инициированные США переговоры Кабула и движения "Талибан" получили поддержку России, которую на церемонии в Дохе представлял спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, а также других мировых и региональных держав. Их представители продемонстрировали редкое единство в признании того, что афганский кризис стал одной из главных угроз международной безопасности.



Как заявил накануне агентству "РИА Новости" глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши, Исламабад надеется, что межафганские переговоры в Дохе пройдут успешно, так как мир в Афганистане отвечает интересам всего региона.



В свою очередь, в обращении к участникам переговоров, размещенном в Twitter, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар отметил, что "мирный процесс в Афганистане должен вестись афганцами, принадлежать афганцам и контролироваться афганцами, уважать национальный суверенитет и территориальную целостность Афганистана".



Делегаты от правительства Афганистана и Талибана

Делегаты от правительства Афганистана и Талибана

Фото: Ibraheem al Omari, Reuters



"Презентация межафганского диалога в Дохе вовсе не означает, что первая попытка национального примирения в Афганистане окажется удачной, учитывая, что обе стороны вступили в вынужденный диалог. Для талибов это прежде всего плата за обещание США вывести войска из Афганистана, зафиксированное в соглашении 29 февраля 2020 года. Лидеры "Талибана" любой ценой намерены добиться ухода американцев, надеясь потом разобраться с "оккупационным и марионеточным" кабульским режимом. В свою очередь, Кабул пошел на переговоры под сильнейшим прессингом Дональда Трампа, который рассчитывает записать переговоры в копилку своих исполненных предвыборных обещаний",- заявил "Ъ" руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



"В чем нет сомнений, так это в том, что талибы и афганское правительство достигли патовой ситуации в многолетнем силовом противоборстве. "Талибан" так и не сумел нанести военного поражения афганским силам безопасности. В свою очередь, афганская армия не может окончательно разгромить талибов, которые опираются на мощную тыловую инфраструктуру в северо-западных районах Пакистана, эффективно работающую при содействии межведомственной разведки Исламабада. Ситуация, когда ни одна из сторон не может добиться победы военным путем, и создала предпосылки попытки зондажа возможности политического компромисса",- продолжает господин Серенко.



Американские законодатели обсудили "помощь России талибам"

"Если в своей переговорной игре в Дохе талибы опираются на предвыборный ажиотаж Вашингтона и активную поддержку Исламабада, то афганское правительство сумело заручиться поддержкой со стороны Индии, Ирана и республик Центральной Азии, сформировав "региональный консенсус" против возвращения к власти в Кабуле "яростных мулл". В реставрации талибского режима также явно не заинтересованы Россия и Китай. Ведь успех талибов как регионального джихадистского проекта несет серьезные вызовы в сфере безопасности всем соседям Афганистана, поскольку может спровоцировать рост популярности радикальных исламских организаций, использующих террористические формы борьбы",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань

от 13.09.2020,