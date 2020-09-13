Арабы спешно достраивают казахам Hazret Sultan Airport - Туркестанские Нью-Васюки

00:57 14.09.2020

Казахстанский аэропорт может попасть в книгу рекордов Гиннесса



Аэропорт в Туркестанской области может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов.



"Инвестор хочет подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса на самую быструю стройку аэропорта в мире. При этом качество туркестанского Hazret Sultan Airport (HSA) не пострадало. За ходом строительства накануне наблюдала делегация из Астаны", - написал он в Фейсбуке.



Сообщается, что технический запуск планируется в конце сентября этого года.



Место для нового аэропорта в Туркестане выбрали осенью прошлого года. Самым оптимальным назвали участок в поселке Шага, который находится в 16 километрах от города со стороны Шымкента, передает Tengrinews.kz.