И не было подвоха или трюка... Бразильские дикари стрелой из лука прикончили главного спеца по дикарям Бразилии Риели Францискато

05:05 14.09.2020

В Бразилии исследователь диких племен погиб от стрелы аборигена



В Бразилии, в лесах Амазонии, погиб Риели Францискато – ведущий бразильский специалист по так называемым "неконтактным племенам". Он был убит стрелой аборигена, попавшей ему в сердце. Инцидент произошел в минувшую среду, сообщает Би-би-си.



Риели Францискато, сопровождаемый полицейскими, попытался приблизиться к представителям неизвестного племени, которое не вступает в контакты с внешним миром. Аборигены обстреляли из луков приблизившуюся к ним группу. Полицейские успели спрятаться за машиной, а Францискато получил ранение. По словам одного из сопровождавших, ученый успел вытащить стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал. Он был доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.



Риели Францискато было 56 лет. Он работал в Национальном фонде индейцев Бразилии. Исследователь занимался изучением жизни и защитой племен региона, которые не контактируют с внешним миром. Коллеги Францискато считают, что спровоцировать аборигенов могло присутствие полицейских.



Бразильский фотожурналист Габриэль Учида заявил, что данную группу индейцев уже видели в этом районе ранее, и она считалась миролюбивой. "На этот раз это были пять вооруженных мужчин – военная группа. Это означает, что произошло что-то такое, что заставило их решиться на месть", – заявил журналист.



По мнению правозащитников из Survival International, нападение на Францискато и его сопровождающих можно считать ответом на ситуацию с вырубкой лесов Амазонии и добычей золота в этом регионе. Промышленное освоение территории угрожает привычной жизни аборигенов. Не всегда индейцы могут отличить, кто из людей из "внешнего мира" для них друг, а кто враг. Обычно в сопровождении полиции на территориях племен появляются лесозаготовители, золотодобытчики и фермеры.



Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару говорил о том, что в Амазонии слишком много земли для такого небольшого числа аборигенов. Он считает, что племена индейцев нужно ассимилировать, а их территории осваивать. Болсонару намерен пересмотреть природоохранный статус Амазонии. Президент также пригрозил "уничтожить" Национальный фонд индейцев Бразилии, в котором работал Францискато, поскольку исследовательская деятельность мешает планам Болсонару.