В Афганистане Америка вернулась к дипломатии доллара, - В.Скосырев

07:32 14.09.2020

Вашингтон грозит перекрыть кран помощи Кабулу



Владимир Скосырев

13.09.2020



В Дохе, столице Катара, впервые начались прямые переговоры между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в России). Присутствовавший на церемонии открытия госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду, что переговоры приведут к примирению. Инициируя встречу, Вашингтон пригрозил, что Запад сократит финансирование Афганистана, если воюющие стороны не пойдут на компромисс. То, что они сели за один стол, наблюдатели называют серьезным достижением. Дорогу к нему проложило соглашение США с талибами, подписанное 29 февраля. Но вторая фаза торга будет намного сложнее, так как талибы отвергают преобразования, проведенные правительством.

Правительственную делегацию возглавил председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Делегацию мятежников – руководитель политического офиса "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар. Проблема, в частности, в том, что талибы хотят возродить исламский эмират, существовавший до того, как 19 лет назад США послали свои войска в страну и свергли этот режим, который укрывал организатора теракта 11 сентября Усаму бен Ладена. А Кабул с тех пор провел определенные демократические преобразования, провозгласил равные права для женщин и национальных меньшинств.



На церемонии открытия переговоров присутствовали дипломаты из разных стран. Среди них был и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Как пишет газета Afghanistan Times, он заявил, что Россия приветствует начало переговоров и надеется, что они приведут к установлению мира в стране.



В беседе с "НГ" Омар Нессар, научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Межафганские переговоры, которые можно считать второй фазой мирного процесса, будут намного сложнее, чем переговоры между американцами и талибами. Дело в том, что их позиции и позиции правительства кардинально расходятся. Правительство не собирается отходить за так называемые красные линии. Имеются в виду главные положения Конституции. А талибы, как это было видно во время торга об освобождении пленных, настроены действовать жестко. Ведь уступки многие рядовые талибы расценили бы как поражение. Предсказать, как долго это продлится, невозможно".



Что касается политики России, то она, как это видно из официальных документов, заинтересована прежде всего в том, чтобы в Афганистане установился прочный мир и он перестал быть источником террористической угрозы для соседей, прежде всего для бывших советских республик Центральной Азии. "Раньше Москва сумела повысить свой вес в афганском урегулировании, организуя встречи с участием этих стран и участников внутри афганского конфликта. Но потом Россия изменила свой подход, пошла на сотрудничество с США, что, на мой взгляд, привело к снижению роли Москвы", – заключил Нессар.



Cобытия, происшедшие в Афганистане в воскресенье, подтверждают пессимистические прогнозы наблюдателей. Как передало агентство Australian Associated Press, прошло всего несколько часов после старта переговоров в Катаре, как по всей стране начались столкновения между силами правительства и талибами. "Мы ожидали, что "Талибан" уменьшит число атак, но, к сожалению, их число по-прежнему велико", – сказал Фавад Аман, представитель афганского Министерства обороны.



Посланцы многих стран, выступавшие на открытии переговоров в Дохе, призывали талибов немедленно объявить прекращение огня. По словам Амана, накануне начала переговоров мятежники предприняли 18 нападений на части правительства и их базы. Войска Кабула понесли тяжелые потери.



Шер Джан Ахмадзай, директор Центра афганских исследований в Университете штата Небраска, предупреждал ранее, что дело может обернуться таким образом. Соглашение из четырех пунктов между США и повстанцами предусматривало, что талибы больше не позволят использовать Афганистан как площадку для нападений на США и их союзников. Но обещания противника были туманными, и в любом случае их трудно верифицировать. На самом деле ни международные, ни афганские наблюдатели не нашли подтверждения, что талибы разорвали связи с "Аль-Каидой" (запрещена в России), главной террористической группировкой эпохи бен Ладена.



Обычно договоренности о мире предусматривают создание механизмов для проверки их выполнения. В случае с Афганистаном их нет. Поэтому исход мирного диалога остается крайне сомнительным, заключает американский политолог.