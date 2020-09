Атака на "Северный поток – 2" под флагом американского СПГ, - В.Михеев

Пробуждения придется ждать долго, но оно произойдет



Трудно избавиться от ощущения, что дело оппозиционера Навального невидимыми нитями, а вернее, тайными пружинами связано с неудачей "цветной революции" в Белоруссии, где президент, одумавшись, осознал, кто у его страны единственный союзник, а также с перспективой достройки протянутого по дну балтийского моря трубопровода "Северный поток – 2", которому до выхода на германский берег осталось всего каких-то 160 километров.



Глава МИД Германии Хайко Маас, продолжая свой крестовый поход против России, 10 сентября в эфире телеканала ZDF объявил, что среди сценариев реагирования на туманный инцидент с Навальным рассматривается такая опция, как приостановка строительства "Северного потока – 2".



За несколько часов до того, как находящийся в германской клинике "Шарите" боец с коррупцией вышел из комы, бундесканцлерин Ангела Меркель скорректировала прежнюю позицию и заявила, что солидарна со своим министром иностранных дел, увязавшим участие России в расследовании случившегося с завершением инфраструктурной системы снабжения Германии и других европейских стран сибирским топливом от Газпрома.



Выбор момента для отравления "а-ля Скрипаль" оппозиционера Навального заставляет предположить, что у заказчиков могли быть по крайней мере три мотива.



Первый: напомнить европейским обывателям о… звероподобном архизлодее, выглядывающем из-за левого плеча Батьки Лукашенко, что придает тому уверенность, по словам одного из кукловодов минского майдана, "крепкого орешка". Второй: подпортить атмосферу накануне единого дня голосования (ЕДГ) в РФ, хотя и без призрачных надежд пропихнуть свою клиентелу. Третий: вмонтировать "Новичок" во взбудораженную пропагандистскую кампанию, начатую с лета американскими энергетическими компаниями по демонизации России вообще и проекта "Северный поток - 2" в частности.



Антигазпромовская кампания давно приобрела политические обертона.



По иронии истории, отмечает Би-би-си, критика администрации США, нацеленная на то, чтобы торпедировать газопровод, вызывает реакцию отторжения у многих немцев, связывающих с фигурой Дональда Трампа кризис в союзнических отношениях. Трампа, пишет автор Би-би-си, "не любят в Германии, и его выпады против трубопровода только повышают популярность трубы" (He is disliked in Germany and his rants against the pipeline only serve to boost its popularity).



В качестве иллюстрации стоит привести мнение двух авторов газеты "Хандельсблатт" Томаса Зигмунда и Маттиаса Брюггмана: "Трамп демонстрирует, что значит переменчивая внешнеэкономическая политика, – никто больше не может чувствовать себя в безопасности. Самовольно повышаются пошлины на автомобили, сталь или французское вино. Поэтому Германия как страна-экспортер должна продолжать придерживаться стратегии свободы торговли. Это не значит, что по делу Навального не нужен ясный посыл в адрес Москвы, но останавливать из-за этого проект "Северный поток – 2" – это перегиб. Гнев – это не политика".



На полтона выше прозвучало заявление-демарш Михаэля Хармса, главы Восточного комитета немецкой экономики, объединяющего свыше 350 компаний. Хармс в своем письме министру иностранных дел Хайко Маасу требует дать отпор давлению со стороны администрации Трампа на участников проекта "Северный проток - 2": "Третья страна успешно вмешалась в стратегические интересы Европы. Это нанесет долговременный ущерб ЕС". И финальный посыл: "Речь идет о суверенитете Германии и Европы".



Тем не менее лоббистов американского СПГ предостаточно. ""Северный поток – 2" не имеет особого значения для поддержания энергетической безопасности Германии", – уверяет профессор Кристоф Вебер из Университета Дуйсбург-Эссен, поскольку, по его разумению, наличествует "широкий доступ к природным ресурсам Норвегии, Соединенных Штатов и Северной Африки". Аргумент странный для специалиста. Доподлинно известно, что основная ресурсная база норвежских углеводородов, находящаяся в Северном море, неуклонно иссякает. Две североафриканские страны с экспортным потенциалов газовых скважин превратились в "вещь в себе". Алжир все большую долю природного газа перенаправляет на внутреннее потребление. Ливия после натовских бомбардировок и незатихающей племенной и региональной междоусобицы утратила часть мощностей и репутацию надежного поставщика.



При горизонте планирования в 20-25 лет, принятом в энергетическом сообществе, Европе невольно придется думать о том, где и как возместить выбывающие экспортные потоки углеводородов из названных трех стран. Остаются, правда, США с амбициозными планами подсадить Европу на иглу СПГ. Вот только в самой Германии до сих пор нет приемных СПГ-терминалов.



Близорукость германских стратегов? Или перепрофилирование газовой отрасли под СПГ с отказом от трубопроводного газа, поступающего с 1970-х годов из СССР / России? Да, такой авторитет, как Марк Оливер Бетцюге, почетный профессор и директор Института энергетики при Кельнском университете, предсказывает, что, если похоронить "Северный поток - 2", удушающего дефицита на рынке не образуется. Правда, профессор одновременно признает, что дополнительные объемы сибирского газа, прокачиваемого по этому трубопроводу, как вычислили сотрудники его института, понизят в среднем цену на этот энергоноситель почти на пять процентов.



В Германии обозначились два непримиримых лагеря противников и сторонников газопровода из России. Последние представлены серьезными энергетическими компаниями Европы, не привыкшими разбрасываться деньгами и делать необдуманные инвестиции. Они внесли десять процентов капиталовложений, обеспечивших реализацию мегапроекта. В их числе такие тяжеловесы, как партнеры "Газпрома", – немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды). Эти пять иностранных мейджоров находятся в первом ряду, но в общей сложности в проекте "Северный поток – 2" участвуют… 670 компаний из 25 стран мира.



Помимо весомого аргумента, который они могут выложить при любом судебном разбирательстве в случае остановки строительства трубопровода (кто вернет им инвестиции и компенсирует упущенную выгоду?), на их стороне цифры энергобаланса Европы. Тим Келер, член совета директоров промышленной ассоциации "Будущее газа" (Zukunft Gas), напоминает, что доля газпромовского газа на европейских рынках достигает сегодня 40%, а в Германии и вовсе составляет почти половину. Келер резонно резюмирует: "Такие большие объемы газа невозможно быстро возместить" (Such huge volumes of gas cannot be replaced quickly).



"Отказ от "Северного потока" – это выстрел себе в ногу", – считает Вальдемар Хердт, член комитета бундестага по иностранным делам от партии "Альтернатива для Германии" (AfD). "У нас возникнет существенный дефицит в нашем энергетическом балансе… С точки зрения экономики и экологии ничто не сможет превзойти "Северный поток"".



Главным тезисом проамериканских лоббистов служит утверждение, будто возрастающий импорт газа из России чреват зависимостью (подобно наркотической, что ли?) и угрозой стать заложником, как формулирует Би-би-си, "политически ненадежной страны" (politically unreliable country).



Можно подумать, что в 70-е годы в разгар холодной войны СССР хотя бы единожды употребил поставки углеводородов в качестве "энергетического оружия". Нет, прецедентов не сыскать. Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться; Москва всегда оставалась верна своим контрактным обязательствам.



Что-то изменилось сегодня? Переизданная англосаксами и примкнувшим к ним Евросоюзом холодная война – 2 в гибридном формате повышает градус недоверия. И это не может не заставлять Москву, ее военно-политическое руководство убеждаться в том, что у России в XXI веке, в отличие от века девятнадцатого, как формулировал свое внешнеполитическое кредо император Александр III, есть только три союзника: ее армия, ее флот и ее военно-космические силы (ВКС).



Чем обернется беспардонное надругательство администрации США над формальным суверенитетом Германии и других стран ЕС? Пока пружина только сжимается. В Германии, остающейся и поныне, 75 лет после окончания Второй мировой войны, оккупированной страной, где вдобавок размещено чужое ядерное оружие, по-прежнему на повестке дня стоит вопрос о "национализации" элит. Требуются пробуждение и осознание долгосрочных интересов нации. Учитывая распространенность таких фигур в политическом классе, как Хайко Маас, пробуждения придется ждать долго. Однако оно произойдет. Наберемся терпения. Источник - Фонд стратегической культуры

