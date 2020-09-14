Задержан заместитель акима Караганды Жаксылык Шалабеков. КарЛАГ по нему плачет...

08:40 14.09.2020

Задержан заместитель акима Караганды Жаксылык Шалабеков, передает zakon.kz.



12 сентября этого года сотрудниками Управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области задержан заместитель акима города Караганды - Жаксылык Шалабеков.



Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Казахстана, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы-Жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды, группой лиц по предварительному сговору.

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время Шалабеков с санкции суда взят под стражу на 2 месяца, - говорится в сообщении прокуратуры Карагандинской области.



Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области.



Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстан аявляется тайной следствия и не подлежит разглашению.



Ранее Управлением специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области было заведено уголовное дело в отношении подрядчика - директора ТОО "DCT Kazakhstan" по факту присвоения (растраты) вверенного имущества в особо крупном размере.



Руководитель предприятия подозревается в хищении бюджетных денежных средств выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы-Жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды. Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время директор ТОО с санкции суда взят под стражу на 2 месяца. Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области, - сообщали ранее в прокуратуре.