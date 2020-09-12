ТаджВыборы. Кто остается в гонке? Кандидаты в президенты завершили сбор подписей

09:03 14.09.2020

Выборы 2020



Пять политический партий в Таджикистане заявили, что они собрали необходимое количество подписей для регистрации своих кандидатов в президенты и сдали все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию.



В общем было заявлено шесть кандидатов для участия в предвыборной гонке, однако пока не известно, сколько подписей удалось собрать кандидату от Партии экономических реформ. Лидер этой партии Рустам Рахматзода на наши неоднократные звонки не отвечал.



Фаромуз Иргашев, житель города Хорога, который сам выдвинул свою кандидатуру на пост президента, сказал, что сумел собрать только 70 тысяч подписей. Для регистрации кандидатов на пост президента нужно набрать не менее пяти процентов подписей избирателей, или 260 тысяч.



Усмонзода собрал 285 тысяч подписей, Гаффорзода - 295 тысяч.

11 сентября, за месяц до предстоящих президентских выборов, истек срок сбора подписей для претендентов на президентское кресло. В Центризбиркоме заявили, что они в срок до 15 сентября проверят представленные списки и зарегистрируют официально кандидатов для участия на выборах президента страны.



Саидджафар Усмонзода, председатель Демократической партии Таджикистана, в беседе с Радио Озоди сказал, что его сторонники сумели собрать 285 тысяч подписей.



Абдухалим Гаффорзода, председатель Социалистической партии Таджикистана, заявил, что собрал 295 тысяч подписей.



Представители Народно-демократической, Аграрной, Коммунистической партий также заявили о том, что ими собрано необходимое количество подписей, однако сколько именно подписей было собрано, не указали.



Обещания Иргашева народу



Фаромуз Иргашев, претендент на президентское кресло, который хотел участвовать в выборах на основе самовыдвижения, в своем видеоролике 11 сентября попросил граждан подписаться за его кандидатуру и выслать эти подписи ему. Этот молодой правозащитник отметил, что в случае, если он не сумеет набрать необходимое количество подписей, то он уничтожит все списки с подписями, чтобы у граждан, подписавших их, не было неприятностей.



Кампания по сбору подписей в этом году, в отличие от прошлых кампаний, прошла тихо, без размещения в сети видеороликов или фотографий. На наши многочисленные просьбы о представлении каких-либо материалов, подтверждающих наличие списков с подписями, было отказано. Представители некоторых из партий сказали, что они уже сдали списки на проверку в ЦИК, другие заявили, что показать нам такие списки нельзя.



В такой ситуации сомнения в способности партий собрать необходимое количество подписей вызывает все больше сомнений. Заррагул Мирасанова, заместитель председателя Компартии Таджикистана, в ответ на такие вопросы ответила, что "смогли вот, у нас есть такая способность и силы".



Жалобы студентов



Представители других партий отвечали примерно в таком же стиле. Абдухалим Гаффорзода заявил, что всякие слухи о содействии со стороны местных властей являются беспочвенными: "Никто такими делами не занимался. Кампания прошла очень хорошо, наши ребята ходили по домам и собрали подписи".



И это при том, что некоторые студенты вузов в Таджикистане жаловались на то, что преподаватели требовали у них подписать листы в пользу кандидатов в президенты.



Представители некоторых партий подтвердили, что они действительно собирали подписи у студентов, однако все происходило на добровольной основе.



В последних выборах кандидат от реформаторских сил Ойнихол Бобоназарова не смогла собрать необходимые 210 тысяч подписей в свою пользу, и поэтому не прошла в основной этап президентских выборов.



Опасения экспертов



В связи с этим, эксперты говорят, что собрать 260 тысяч подписей в Таджикистане очень тяжело и у многих партий нет для этого возможностей. Азиз Накибзод, журналист и таджикский аналитик, говорит, что может еще поверить в возможности правящей Народно-демократической партии и Коммунистической, которые могли собрать необходимое количество подписей.



Однако, по его словам, полагаться на то, что представители других партий могли бы собрать необходимое количество подписей, нельзя. "Большинство населения не знает ни выдвигаемых кандидатов, ни программ этих партий. Мы нигде не видели и не читали программных заявлений этих партий, не видели пропаганду этих программ в СМИ. И в таких условиях как можно поверить в то, что эти партии могут собрать 250 тысяч подписей?" - вопрошает журналист.



Накибзод отметил, что местные власти были заинтересованы в сборе подписей за выдвинутых кандидатов, так как власти хотят показать, что "выборы являются реальными, чтобы население уверовало в их подлинность".

Однако представители партий называют такие обвинения беспочвенными.



Очередные президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября. Предвыборные кампании кандидатов начнутся после их регистрации 15 сентября. Представителей оппозиционных сил на выборах участия не примут. Единственная на территории Таджикистана оппозиционная Социал-демократическая партия объявила, что бойкотирует предстоящие выборы.



12.09.2020

Муллораджаб Юсуфзода