Европу (Франция, Австрия, Чехия) захлестывает 2-я волна КОВИ

09:12 14.09.2020

Власти Австрии и Чехии сообщили о приходе второй волны COVID-19



Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается "вторая волна" эпидемии. Такого же мнения - о ситуации в Чехии - придерживается и представитель правительства Чехии, эпидемиолог Роман Примула. В Чехии за последние сутки - более 1500 новых инфицированных, в то время как весной этот показатель не превышал 400. Во Франции также установлен рекорд - более 10 тысяч выявленных инфицированных за день. Эти страны ужесточают, в частности, правила ношения защитных масок, однако о возврате к карантину речи пока не идет. Запрет на собрания недавно частично восстановила Британия, запретив собираться группам более чем по 6 человек.



Тем временем, Израиль в пятницу 18 сентября вновь введет карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В последние дни в стране фиксируется прирост числа новых инфицированных на несколько тысяч за сутки - тем самым в пересчете на число жителей Израиль вышел на одно из первых мест в мире по темпам распространения COVID-19.



Карантин продлится не менее трех недель - с 18 сентября, когда в Израиле начинают праздновать еврейский новый год (Рош ха-шана) до 9 октября. На этот период приходится сразу несколько праздников, которые как правило отмечают семейными застольями и массовыми собраниями в синагогах. Ранее один из министров кабинета подал в отставку в знак протеста против карантинных мер, отметив, что они нарушат права верующих.



В Израиле будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и гостиницы. Людям будет запрещено отходить от своих домов более чем на 500 метров. Также введен комендантский час в ряде городов.



Рост числа инфицированных отмечается в последние недели во многих странах Европы и Азии. В ряде стран ежедневный прирост числа инфицированных - выше, чем на пике эпидемии весной. Число умерших, впрочем, существенно меньше.



Общее число выявленных случаев инфекции в мире приближается к 29 миллионам, из них более 920 тысяч умерли и более 20 миллионов выздоровели. В России в последние дни число выявленных случаев инфекции начало расти.