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Есть! Новый мировой рекорд суточного роста заболеваемости КОВИ - 307,9 тыс
09:33 14.09.2020

ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В мире за последние сутки было выявлено 307,9 тыс. заражений COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный прирост за все время. Прошлый рекорд был зарегистрирован 6 сентября, когда число заболевших коронавирусом за день увеличилось на 306,9 тыс.

Данные обновлены 14.09.2020 в 9:24 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 28,6 млн заражений за все время. Умерли 917,4 тыс. На две Америки приходится 14,7 млн заражений, на Юго-Восточную Азию - 5,4 млн, на Европу - 4,8 млн.

Лидеры по числу заражений коронавирусом, по данным ВОЗ:

США - 6,4 млн;
Индия - 4,8 млн;
Бразилия - 4,3 млн;
Россия - 1,1 млн;
Перу - 716,7 тыс.
О вероятности второй волны коронавируса в Европе - в материале "Ъ FM" "Европа фиксирует новую вспышку".

Источник - kommersant.ru
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