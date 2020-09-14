Есть! Новый мировой рекорд суточного роста заболеваемости КОВИ - 307,9 тыс

09:33 14.09.2020

ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки



В мире за последние сутки было выявлено 307,9 тыс. заражений COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный прирост за все время. Прошлый рекорд был зарегистрирован 6 сентября, когда число заболевших коронавирусом за день увеличилось на 306,9 тыс.



Данные обновлены 14.09.2020 в 9:24 по московскому времени

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По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 28,6 млн заражений за все время. Умерли 917,4 тыс. На две Америки приходится 14,7 млн заражений, на Юго-Восточную Азию - 5,4 млн, на Европу - 4,8 млн.



Лидеры по числу заражений коронавирусом, по данным ВОЗ:



США - 6,4 млн;

Индия - 4,8 млн;

Бразилия - 4,3 млн;

Россия - 1,1 млн;

Перу - 716,7 тыс.

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