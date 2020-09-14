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Мир после 9/11, - Данияр Ашимбаев
09:35 14.09.2020

Телевидение сделало этот теракт культовым. С него многие начинают отчет XXI века, и в какой-то степени это символично: наступил тот самый век, о котором фантасты и футурологи писали как о начале новой эры рассвета науки, технологии и благоденствия. А получили - войны, теракты, мракобесие и все то, что никак не отличает новый век от многих предшествующих

Данияр Ашимбаев, 11 сентября 2020

С 11 сентября 2001 года прошло - страшно сказать - уже 19 лет. Вроде бы совсем недавно в прямом эфире практически всех каналов мира шла трансляция горящих и рушащихся "башен-близнецов" Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а с тех пор минуло уже почти два десятка лет. Телевидение сделало этот теракт культовым. С него многие начинают отчет XXI века, и в какой-то степени это символично: наступил тот самый век, о котором фантасты и футурологи писали как о начале новой эры рассвета науки, технологии и благоденствия. А получили - войны, теракты, мракобесие и все то, что никак не отличает новый век от многих предшествующих.

На самом деле эпоха до глобального телевидения особым миролюбием не отличалась, в том числе и в плане терроризма, в том числе и в Западном полушарии. Взрывы, угоны самолетов, громкие убийства были отнюдь не только атрибутом Ближнего Востока. Отличилась и Европа - боевики Ирландской республиканской армии, палестинцы, "красные бригады", и Америка - те же "унабомбер", Тимоти Маквей. В феврале 1993 года в том же ВТЦ уже был теракт. Но это были теракты, скажем так, "газетные", а 11 сентября - событие телевизионное. "Башни-близнецы" вытеснили в массовом сознании даже третий самолет, который врезался в Пентагон, и четвертый - который разбился, не долетев до Капитолия.

Потом были две войны, которые идут до сих пор и которые, если подумать, тоже начались не в 2001 или 2003 годах.
11 сентября 2001 года погибло почти 3 тыс. человек. Война в Афганистане унесла жизни почти сотни тысяч, война в Ираке - около полумиллиона жизней. И счет этот не закончен, да и вряд ли когда-нибудь закончится.
11 сентября - это в определенной степени середина современной истории, у которой есть определенные причины, даже без всякой конспирологии.

Глобальная система мироустройства в 1950-1980-е была довольно-таки устойчивой: СССР и США, две сверхдержавы, две идеологические системы, две экономические системы обеспечивали равновесие, были своего рода инь и янь глобального мира. И не просто уравновешивали друг друга, но и в какой-то степени из-за конкуренции идейной стремились быть лучше, правильнее, привлекательнее. Между ними балансировали две дюжины умеренно авторитарных режимов, лидеры которых держали в ежовых рукавицах, точнее сдерживали религиозных фанатиков, националистов, экстремистов и прочих радикалов. Естественный отбор среди таких вождей работал почти идеально: слабых сносили либо свои, внутренние враги, или внешние - Москва и Вашингтон в самые спокойные годы разрядки не могли удержаться, чтобы не поднять флаг социализма или капитализма над соответствующей столицей.

В конце 80-х социализм рухнул, и система равновесия зашаталась.
Казалось бы, западная цивилизация победила, но, по-факту, очевидно, что это не так. Оказавшись без конкуренции (то есть без восточного противника) капитализм действительно стал тем самым пресловутым "либеральным проектом", который не ругает сегодня только ленивый. Все социальные ценности снесло в итоге в угоду финансовой олигархии. Мир стал беднее и раздраженнее. Западная экономика резко просела в плане комплексного технологического развития, зато ушла в виртуально-финансовый бум.

Но проблема не только в этом. Формальный победитель в Холодной войне ухитрился сам себе нанести самое глупое поражение в момент триумфа. Вспоминается поражение Черчилля на парламентских выборах в июле 1945 года, сразу после того, как Великобритания стала одним из победителей в самой страшной войне XX века. Так произошло и в США: последняя в современной истории респектабельная и квалифицированная республиканская администрация проиграла выборы демократу-провинциалу, окружившему себя идеологически зашоренной профессурой. (Тут, конечно, нужно сказать отдельное "спасибо" миллиардеру Россу Перо, который оттянул голоса у Джорджа Буша и обеспечил, тем самым, победу Биллу Клинтону). Администрация Клинтона настолько низко уронила планку качества американской политики, что падение затронуло и противоположный лагерь. "Крестоносцы в коротеньких штанишках" из администраций Клинтона, Буша-младшего, Обамы не смогли не обеспечить ни глобальное лидерство, ни национальное экономическое развитие, ни создать качественную модель мировой политики. Напротив, было методично уничтожено все, что могло бы обеспечить стабильное развитие современного мира. Неуклюжие действия западных вождей в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке создали врагов даже там, где раньше были союзники. Неудивительно, что за 11 сентября 2001 года стоял Усама бен Ладен - давний партнер американских спецслужб. А за политические просчеты заплатили своими жизнями те, кто сидел в самолетах, летевших рейсами 11 и 77 компании "American Airlines", 175 и 93 авиакомпании "United Airlines", те, кто работал в офисах Всемирного торгового центра, те, кто оказался в центре Манхэттена, их близкие и родные люди…

Источник - liter.kz,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600065300
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