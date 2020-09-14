Ученые логопеды от Ассамблеи КазНарода хотят создать "национальный корпус... казахского языка"

09:50 14.09.2020

Олжас Сулейменов: Казахстан может сделать важный вклад в мировое языкознание

Опубликовано: 11 Сентября 2020 Автор: Ярослав РАЗУМОВ | Алматы

Олжас Сулейменов: Казахстан может сделать важный вклад в мировое языкознание



Давным-давно, когда первые люди вышли из Африки, они говорили на одном праязыке. Потом человечество разрослось и разделилось, в том числе лингвистически. Но язык не должен быть инструментом разобщения, он должен объединять. А для этого его необходимо глубоко изучать. Об этом говорили в Алматы на первой международной конференции в поддержку культуры знаний "Археология слова: языки, письменные памятники и история", посвященной 175-летию Абая.



Организовали мероприятие Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта и Институт языкознания им. Байтурсынова. Актуальность конференции устроители объяснили так. Сегодня во многих регионах мира происходят вспышки насилия, и это порождает спекуляции о столкновении цивилизаций, а мир представляется разделенным на противостоящие друг другу культуры, идеологии и религиозные воззрения. Преодолеть конфликты можно только формированием планетарного сознания, базирующегося на культуре знаний. И здесь возрастает важность того, что общественный деятель Олжас Сулейменов, возглавляющий Центр сближения культур, назвал "археологией слова".



Сейчас, когда все говорят о пандемии, нужно не переставать думать и говорить о других важных вещах, – заявил он. – Лингвистам, языковедам, историкам, культурологам давно надо было собраться вместе и разобраться в подходе к прошлому. Это важно для всех. Потомки кочевников не имеют развитой письменной истории, и потому для нас важны артефакты слова, язык, свои словари, которые показывают далекую историю, в том числе и историю контактов с другими народами, культурами, историю зарождения религий. Никакие археологические артефакты не помогают так, как слово. Слово – как исторический артефакт.

Сделать это непросто: в языкознании не осталось такой дисциплины, как этимология. Даже в советское время во всем СССР было от силы два-три этимолога, и те, подчеркивает писатель и мыслитель, все время путались, потому что пользовались старыми научными методами. Казахстан может сделать важный вклад в мировое языкознание и историографию, если найдет технологию восстановления происхождения простого слова. Почему это важно? Слова позволят по-другому взглянуть на историю, ведь некоторые из бытующих сейчас – вдумайтесь! – звучали уже шесть тысяч лет назад.



И не только звучали, но и писались! Я нашел глиняную таблицу в библиотеке Вавилона, на которой изображена юрта. Такая же, как сейчас, – подчеркнул Олжас Сулейменов.

Ассамблея народа Казахстана в течение ряда лет продвигает проект создания национального корпуса казахского языка. Он представляет собой глобальный гипертекст, уникальный лексикографический труд новой формации, заявил заместитель председателя организации Жансеит Туйменбаев. Это открытая компьютерная система, включающая более 300 млн словоупотреблений казахского языка. И этот проект имеет прямое отношение к теме археологии слова.



Археология слова позволяет народу не только понять свою душу, но и выстроить диалог с другими, а это важно для мирного сосуществования. Руководитель сектора межкультурного диалога ЮНЕСКО Анна-Белинда Прайс заметила, что язык позволяет понять ценности и цели различных народов. Сейчас в мире насчитывается более семи тысяч языков, многие из них на грани вымирания, 90% могут исчезнуть к концу этого века. Это станет огромной потерей для культуры: язык – это уникальный инструмент с неповторимым лексиконом, грамматикой, синтаксисом. Все языки должны работать вместе, создавая единый "архитектурный" ансамбль. При этом нужно помнить, что это строение может быть очень хрупким и разрушиться в любой момент. То, что языкознание не забава кабинетных ученых и изучаемые в рамках этой дисциплины вопросы интересны очень многим, подтвердил директор Института лингвистических исследований Российской академии наук Евгений Головко:



Археология слова, или типология происхождения слова – это очень интригующая тема, она вызывает широкий отклик и у людей, которые не имеют формального отношения к лингвистике. Нам в институт постоянно пишут простые люди, предлагающие свои варианты и трактовки происхождения того или иного слова. Это то, что называется народной этимологией. Конечно, в большинстве случаев то, что мы получаем, не содержит открытий, – чтобы этим заниматься, нужны основательные знания, это нельзя делать спонтанно. Но большое количество писем показывает, что то, чем занимаются профессиональные лингвисты, действительно важно. Это важно для культурной идентичности, для осознания себя в мире и связи с другими.

После этого выступления президент международного общества "Казак тiлi" Ерден Кажыбек с сожалением заметил: в России вопросами языкознания занимается целый ряд научных центров, а в Казахстане только один Институт языкознания. И этого явно недостаточно.



Профессор Университета Висконсин, заведующий кафедрой тюркологии "Назарбаев Университета" Юлай Шамильоглу говорил о сложности изучения лингвистики в дальней исторической ретроспективе. Но это и интригует.



Это как в религии – человек либо верит в Бога, либо нет, – говорит он. – Либо ты веришь, что 15 или 40 тысяч лет назад предки тюркоговорящих народов пришли из Африки, веришь, что индоевропейские, тюркские, уральские и другие семьи могут соотноситься через какой-то механизм, либо не веришь. Но если подходить к этому вопросу серьезно, продумать, каким образом они могли быть когда-то ближе друг к другу, даже географически, а потом разделились, мы можем получить интересные результаты. Каким-то образом эти языковые системы связаны. Мы не знаем точно как, но если этот вопрос рассматривать очень тщательно, то мы сможем это понять.