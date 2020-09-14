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Швейцария согласовала условия возврата Узбекистану конфискованных $131 миллиона Гульнары Каримовой
09:57 14.09.2020

Швейцария согласовала с Узбекистаном условия, на которых активы, конфискованные в рамках расследования по отмыванию денег в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента Узбекистана, будут возвращены в РУз. Об этом сообщает издание Swissinfo.

По соглашению, подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 миллиона долларов (119 миллионов швейцарских франков), изъятые со швейцарских счетов, принадлежащих Гульнаре Каримовой в 2012 году, будут возвращены в Узбекистан.

По заявлению правительства Швейцарии, сделка, которую еще предстоит оформить, прежде чем она станет юридически обязательной, потребует от Узбекистана использования активов "для улучшения условий жизни народа Узбекистана", инвестирования средств в устойчивые проекты и обеспечения прозрачного мониторинга, отмечается в заявлении правительства, обнародованным 11 сентября.

Еще 650 миллионов швейцарских франков (715 миллионов долларов), изъятые у Каримовой, остаются замороженными в Швейцарии в рамках продолжающегося уголовного дела в отношении дочери президента.

В июле 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии объявила, что 130 миллионов долларов будут возвращены Узбекистану после вынесения приговора в ходе длительного расследования обвинений в отмывании денег с участием Гульнары Каримовой.

Один из родственников Гульнары Каримовой был осужден верховным судом Швейцарии за участие в схеме незаконного изъятия денег у компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Узбекистане и отмывании денег за рубежом, в первую очередь в Швейцарии, сообщает генпрокуратура Швейцарии.

Ранее, в мае текущего года, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана сообщили, что вернули из Франции активы дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

Вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".

Источник - CentralAsia
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