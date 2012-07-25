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Актюбинец Серик Жумангарин возглавил новое КазАгентство по защите и развитию конкуренции
10:48 14.09.2020

Жумангарин назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
Указ вышел на Акорде.

Жумангарин Серик возглавил новое агентство, сообщает zakon.kz.

Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Указ об образовании нового агентства был подписан Касым-Жомартом Токаевым 9 сентября.

Жумангарин Серик Макашевич родился 22 июля 1969 года в Актобе.

В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "теплофизика", в 1997 -Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997).

Трудовой стаж:

·Коммерческий директор МЧП "Тынай" (1993-1994);

·Директор МЧП "Медкорп", главный бухгалтер, директор МЧП "АСБ", директор представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческий директор ТОО "Компания Global", генеральный директор ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ" (1994-2004);

·Заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе (2005-2006);

·Начальник Отдела предпринимательства г. Актобе (04.2006-12.2006);

·Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007);

·Начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008);

·Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008);

·Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли (06.2008-04.2010);

·Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанское контрактное агентство" (04.2010-07.2010);

·Заместитель, первый заместитель Председателя Правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc" (07.2010-11.2011);

·Директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2012-07.2012);

·Председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (25.07.2012-01.2013);

·Вице-министр регионального развития Республики Казахстан (02.2013-13.08.2014);

·Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (08.2014-01.2017);

·Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (01.2017-04.2019);

·Член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 21.05.2019), Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (с 20.12.2019)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600069680
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