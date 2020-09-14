Швейцария отказала в гражданстве криминальному беженцу из Казахстана И.Храпунову (сыну экс-акима Алматы) и его храпушатам

10:52 14.09.2020

Ильясу Храпунову отказали в гражданстве Швейцарии

Также было отказано в гражданстве его детям.



Сыну Виктора Храпунова Ильясу отказали в выдаче гражданства Швейцарии, передает zakon.kz.



Как сообщает портал 20min, ходатайство Ильяса Храпунова о получении гражданства было отклонено, так как в настоящее время идут судебные разбирательства. Так, Федеральный административный суд напомнил, что в Швейцарии находится уголовное дело против семьи Храпуновых за отмывание денег. Кроме того, в ряде стран, в том числе в США и Англии, идут процессы по незаконно выведенным деньгам этой семьей.



Также было отказано в гражданстве детям Ильяса Храпунова.



Бывший аким Алматы, бывший министр энергетики Виктор Храпунов и его семья покинули Казахстан в 2007 году. Уголовное дело в отношении него и его близких, а также предполагаемых подельников, возбудили спустя четыре года. В Казахстане им вменили мошенничество, взяточничество, создание организованной преступной группы и ряд других коррупционных преступлений. Следствие оценило нанесенный ими ущерб в 250 миллионов долларов. В 2018 году Виктор Храпунов и его жена Лейла Храпунова заочно были приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества.



Как установило следствие, экс-аким Алматы спокойно отдавал в частные руки коммунальные детские сады и другие социально-значимые объекты и получал за это незаконное вознаграждение. Все полученные деньги, через счета супруги и сына, он переводил в офшоры и на счета фирм, созданных им в Женеве.



Что касается Ильяса Храпунова, то в 2018 году Верховный суд Великобритании принял решение, что тот должен выплатить около 500 миллионов долларов БТА Банку. По материалам дела, Ильяс Храпунов сговорился с бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым и помог ему похитить свыше шести миллиардов долларов.