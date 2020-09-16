Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил Казпрезидент Токаев?

17:13 14.09.2020 Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил президент РК Токаев?



Реализация поручения Касым-Жомарта Токаева о переходе государственного управления на новую модель, скорее всего, упрется в неспособность нынешней системы меняться. То есть, формально косметические изменения будут произведены – сократят кадры, введут новую систему оплаты труда и т.п. – но, по сути, стагнация госаппарата продолжится. Об этом свидетельствует, к примеру, непотопляемость ряда персонажей казахстанского истеблишмента. Причем эти персонажи в клановых кругах современной управленческой элиты воспринимаются как продолжатели "курса Елбасы" и позиционируют себя так же.



Наиболее ярким представителем так называемой новой волны управленцев, которые должны стойко продолжать дело Первого Президента, считается Бауыржан Байбек. Примечательно, что он присутствует в раскладах на кандидатуру нового премьер-министра взамен Аскара Мамина, который, согласно законодательству, подаст в отставку после выборов в мажилис. То есть, Байбек относится к когорте непотопляемых. И его ближайшее окружение, преимущественно сложившееся в период, когда сын одноклассника президента возглавлял в Алматы, всячески старается поддерживать этот имидж. Более того, распространяются слухи, будто пост премьер-министра – это всего лишь очередная ступень к главной должности в стране. Вот такие претензии.



Алматинцы особенно понимают, что Бауыржан Байбек, на посту премьера – это способ наверняка и в кратчайшие сроки добить экономику Казахстана. Слухи о том, как реализовывались госпрограммы в Алматы, а точнее, механизмы по разворовыванию колоссальных бюджетных средств, исчисляемых триллионами (!) тенге, уже и не слухи даже – а так, секреты Полишинеля. Собственно, благодаря этому аппаратное окружение Байбека и сковано своего рода омертой, когда наружу не должно просочиться ни грамма компрометирующей информации.



Так, например, попытка Антикоррупционной службы привлечь к ответственности бывшего заместителя акима Алматы Багдата Манзорова – а он считался "ступенькой" к уголовному делу на самого экс-градоначальника – не увенчалась успехом. В сюжет вмешалась Генеральная прокуратура и закрыла дело. В интервью одному электронному изданию Багдат Манзоров заявил, что его подставили, и он намерен разобраться, кто это сделал!



Также пока ни к чему не привело уголовное дело против экс-акима Алатауского района Алматы. Шахмердена Рыспаева приговорили к крупному штрафу, его заместителя посадили на два года.



Много негодования было, когда аким Алматы буквально проигнорировал четкое поручение Нурсултана Назарбаева, который тогда возглавлял Казахстан, не затевать строительство многоэтажных объектов выше проспекта имени аль-Фараби. Практически сразу после того, как Елбасы приказал не преграждать горожанам горный воздух, то тут, то там выше аль-Фараби появились многоквартирные жилые комплексы. И ничего – в СМИ по возмущались и забыли.



Единственный раз, когда алматинская общественность, не успевавшая вставать на дыбы от новых идей градоначальника, добилась своего – это прекращение строительства курорта "Кок-Жайлау". Но и это произошло уже после того, как Байбек покинул пост акима Алматы.



Естественно, никто ответственности за закопанные в землю миллиарды тенге не понес.



И примечательно вот что – в период, когда кипели страсти по "Кок-Жайлау", а Казахстан узнавал новые имена молодых активистов, критикующих валсть - у входа на территорию ЦДС "Атакент" (это парковая зона) появилась соломенная белка. Арт-объект решили установить кулуарно, за него заплатили 23 миллиона тенге. Тогда же, в качестве прикрытия, по всему городу появились крайне странные арт-объекты, часть из которых уже демонтирована.



Пресловутая "Белка" – это была такая насмешка Байбека над горожанами. Мол, страдаете, что акимат деньги куда-то не туда тратит, в какие-то плывущие по весне плиточки, а не в коммунальное хозяйство – так нате вам еще одну "точку притяжения", из дерьма и палок.



К слову, обратили внимание, что под шумок карантина белку втихаря разобрали и куда-то дели? И никто из утверждавших, что это шедевр уличного искусства, не написал ни одной строчки в защиту грызуна.



К слову, новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев* с каких-то пор исключительно молча и абсолютно безропотно разгребает грехи своего предшественника. * Про этого представителя номенклатурной элиты, прошедшего практически все ступени карьерного роста кроме спикерства и президенства (прости нас Аллах за такое кощунство!) мы уже помнится писали 3 месяца тому назад. В роли мэра самого большого города РК он оказался совсем никаким.



И если поначалу делались какие-то попытки намекнуть, что очередная катастрофа или авария на теплотрассе – это результат недоработок предыдущей команды, увлекшейся "плиточной реконструкцией", то теперь стараются даже особо не освещать очередную проблему. С другой стороны, всякие предположения ходят в народе, среди городской общественности, о природе беззубости Бакытжана Абдировича, хотя ему вроде как есть, что "предъявить" предшественнику - если исходить из логики момента текущей действительности в развитии южной столицы. Или все таки рука руку моет?



Например, всем известно о покосившемся доме в микрорайоне Алгабас-6. Жильцы были отселены, дом выправлен – неизвестно, правда, сколько он после этого простоит, но владельцев квартир вернули обратно. А вот о том, что в том же микрорайоне еще шесть домов изобразили зубы человека, пораженного цингой, стало известно лишь от самого акима Бакытжана Сагинтаева. Об этом он рассказал во время одного из своих онлайн-эфиров, причем довольно буднично – обратились жители этих домов, мы проверили, действительно, крен есть. Сейчас работаем над исправлением. И ни слова о том, что виновные будут наказаны, приемщики этих домов попадут под следствие и т.п. Как будто до Сагинтаева не существовало в Алматы власти, и все происходило само собой – ветшали трубы, строились как попало и кем попало дома, приходила в негодность система уличного освещения, раскапывались и потом не закапывались дороги и так далее.



Кое-что, действительно, происходило "само" - обеспечение питьевой водой и услугами канализации жителей ряда присоединенных к Алматы территорий. Само – потому что либо это делали частники, либо сами жильцы, а в акиматовских отчетах новые километры коммуникаций записывались на счет реализации очередной республиканской распил-программе.



Подведем итог. Байбек и ему подобные члены правящего класса Казахстана – это, своего рода, маркер: будут ли анонсированные президентом изменения системы госуправления реальными и глубокими, или легкой косметикой без евроремонта.



Что касается сменившего его на посту городского столоначальника. Это классический кадровый тупик, не принесший никакого позитива: поменяли шило на мыло. Как бы, в конце концов, оба эти мэра не оказались в ситуации двух котов, которые оказались связаны самым болезненным образом – путем завязывания своих хвостов в один "гордиев узел". А разрубание этого узла будет крайне чреватым…



dimonski

Пикабушники Казахстана Источник - pikabu.ru

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