Германия может закрыть "Северный поток-2". В США придумали, как Берлину отказаться от российского газа, не потеряв лица

17:20 14.09.2020 Германия может закрыть "Северный поток-2"

В США придумали, как Берлину отказаться от российского газа, не потеряв лица



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Фролов

Игорь Юшков



У Германии есть шесть ходов, с помощью которых она может отказаться от проекта "Северный поток-2", пишет американское издание Politico.



Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако это создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию. При этом ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода - около 9,5 миллиарда евро.



В качестве второго варианта предлагается следить за ходом судебного процесса с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Издание отмечает, что организация Deutsche Umwelthilfe считает "Северный поток-2" несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство.



Третьим вариантом предлагается национальное ограничение на импорт российского газа. Такой сценарий возможен, если потребуется "гарантировать основные интересы безопасности".



Кроме того, Берлин может настоять на общих санкциях ЕС или позволить ввести ограничительные меры Вашингтону. Издание также отмечает, что даже если проект будет завершен, его работа может быть осложнена получением лицензии.



Если "Газпрому" удастся завершить строительство, то он должен будет найти компанию, готовую бросить вызов американским санкциям, проведя заключительную инспекцию. "Газпром" также должен соблюдать вторую измененную Газовую директиву ЕС и отделить свои операции по продаже газа от эксплуатации трубопровода, что будет оценено энергетическим регулятором Германии.



Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не исключает приостановку строительства газопровода в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. По его словам, окончательное решение Берлина по проекту будет зависеть от действий Москвы.



Кроме того, смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального допустила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.



Напомним также, что многие немецкие политики, среди которых кандидат на пост лидера правящей партии Германии Фридрих Мерц, ранее призывали Меркель ввести мораторий на строительство газопровода или полностью отказаться от него.



Напомним также, что 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен напомнила, что ее страна изначально выступала против реализации проекта, поскольку строительство газопровода сделает европейские страны зависимыми от России и выступила за новую дискуссию о будущем газопровода.



- Первый вариант - отозвать разрешение на строительство для Германии не актуален, так как в акватории Германии уже все построено, - отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Если и давать такой совет, то скорее Дании, так как строительство предполагается вести в ее акватории. Но там должно быть какое-то основание для изменения решения. Так как разрешение на строительство выдается при соответствии проекта определенным требованиям, прежде всего с точки зрения безопасности для окружающей среды. Хотя мы помним пример Болгарии, которая отозвала разрешение на строительство Южного потока под нажимом США.



Второй вариант намекает на то, чтобы Германия надавила на судебную власть, чтобы суд вынес решение не в пользу "Газпрома" по политическим мотивам. Т.е. открыто предлагается отказаться от независимости суда. Как говориться - и эти люди запрещают нам ковырять в носу?!



Вариант ограничения импорта газа из России под предлогом безопасности - весьма спорный. Во-первых, Германия по СП-2 сама фактически газ получать не будет. Этот газопровод пройдет транзитом через Германию вплоть до Австрии, а там уже множество стран Европы будут получать газ себе и доставлять на свою территорию. Поэтому это совет не Германии, а всей Европе. Но на практике это будет нарушением антимонопольного законодательства ЕС и норм ВТО. Так что это фактически незаконное действие, оно может быть оформлено только в виде официальных санкций.



Санкции - юрисдикция Евросоюза, отдельные члены ЕС не могут вводить санкции. И нет никаких гарантий, что на уровне ЕС скажут "да" санкциям против СП-2. Так как поддержка проекта довольно высока.



"СП": - А Дания? Их премьер на днях заявила о готовности пересмотреть отношение к проекту?



- Дания самостоятельно на проект повлиять не может. Неважно, каково отношение датского премьера к проекту, есть четкий регламент и правила реализации газопроводных проектов. Просто так отменить проект потому, что он тебе не нравится- нельзя. Все эти вопросы решаются в правовом поле.



"СП": - А ситуация с Навальным может повлиять?



- Если ЕС введет санкции на достройку, то проект точно не будет реализован. Одно дело нарушать санкции США, а другое дело - запреты со стороны ЕС. Но говорить о том, что санкции со стороны ЕС против СП-2 будут точно - нельзя. "Дело Скрипалей" было более жестким, так как там инцидент был на территории ЕС. Они трактовали это как агрессию со стороны России. История с Навальным - более мягкий инцидент, так как произошел на территории РФ. А за Скрипалей серьезных санкций не было. Поэтому за Навального вводить жесткие санкции не совсем логично.



Заместитель генерального директора Института Национальной энергетики Александр Фролов уверен, что американское издание просто отрабатывает актуальную новостную повестку.



- Полагаю, все описанные сценарии имеют примерно одинаковую вероятность. В целом издание упускает из внимания, что для "Северного потока-2" построена газотранспортная инфраструктура на территории самой Германии. Иными словами, судебные претензии будут не только со стороны Nord Stream 2 AG.



"СП": - Издание также предлагает Германии следить за ходом судебного процесса с неправительственными организациями, которые выступают против строительства "Северного потока-2". Есть ли перспективы у этого варианта?



- Мне этот пункт остался неясным. Складывается впечатление, что уважаемое издание призывает исполнительную ветвь власти Германии надавить на судебную ветвь для достижения удобного решения. Мы же понимаем, что подобное в просвещенной и демократичной Европе невозможно. В США - оплоте демократии, на который равняются все "лучшие люди мира", включая руководство Германии - это тоже невозможно. В общем, теряюсь в догадках, что же имело в виду Politico под этим пунктом.



Кстати, а только "Северный поток-2" влияет на глобальное потепление? Сжиженный природный газ и десятки построенных для его приема в Евросоюзе терминалов не влияет? Другие газопроводы не влияют? Видимо, нет.



"СП": - Еще одним вариантом может стать национальное ограничение на импорт российского газа. Такой сценарий возможен, если потребуется "гарантировать основные интересы безопасности". А это возможно?



- Безусловно. Германия ведь хочет искать других поставщиков и платить за газ дороже! Особенно сейчас, когда она решила отказаться от угольной генерации (30% всей электроэнергии в 2019 году) к 2038 году, а доля газа в электрогенерации начала расти.



"СП": - Пишут, что Германия может настоять на общих санкциях Евросоюза или дать США возможность ввести ограничительные меры, поскольку те выступают против реализации проекта. Как бы вы оценили этот вариант?



- Как очень смелое предложение. Но пока с чем-то подобным не выступил госсекретарь США, я буду считать это попытку намекнуть на отсутствие суверенитета у Германии неполной. Но пока эту смелую мысль выражают СМИ, а не официальные лица из числа американских руководителей, можно напомнить, что обсуждаемые сейчас в Соединенных Штатах меры против "Северного потока-2" ударят не столько по "Газпрому", сколько по десяткам европейских компаний. Я ведь правильно понимаю, что уважаемое издание предложило Германии согласиться на санкции против своих предприятий? Полагаю, правильно. Именно поэтому предложение звучит весьма смело.



Если же посмотреть на ситуацию в целом, история с Навальным возникла невероятно вовремя. До ее появления перед Германией и другими сторонниками субъектности Евросоюза стоял неприятный выбор: в случае введение санкций со стороны США против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2", утереться или же ввести ответные санкции, вступив в новое торговое противостояние со своим стратегическим заокеанским союзником.



История с недоотравлением дает удобный формальный повод отказаться от "Северного потока-2" под благовидным предлогом, сохранив лицо и не вступив в торговую войну. Во всяком случае, к этому Германию и примкнувших активно склоняют через СМИ. Но судя по словам немецкого руководства, идти на подобных шаг оно в данный момент не собирается. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600093200

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