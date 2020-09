Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира, - С.Стремидловский

17:24 14.09.2020 Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира



Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7–13 сентября 2020 года стали: папа Франциск высказался об онкологии; католические епископы России поддержали Кондрусевича; МИД Китая хорошо оценил соглашение с Ватиканом; либеральные христиане в США выступили против Трампа; архиепископ Афин осудил Турцию; что поможет остановить строительство "Северного потока - 2".



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ, 14 сентября 2020, 09:23 - REGNUM



Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции участников ежегодного Всемирного конгресса Международного онкогинекологического общества, передает Vatican News (Ватикан). Он тепло приветствовал делегатов от различных ассоциаций, особенно бывших пациенток, и подчеркнул, что в ситуациях, которые глубоко влияют на жизнь женщины, очень важно с большой чуткостью и уважением заботиться о психологическом и духовном состоянии каждой пациентки. Епископ Рима высоко отозвался о стремлении онкогинекологов рассматривать эти аспекты как комплексную помощь, даже в тех случаях, когда лечение по сути является паллиативным. Поэтому полезно привлекать людей, умеющих делиться своим временем с больными, укреплять в пациентках доверие и надежду: "Именно близость любви открывает двери для надежды, а также для исцеления". Франциск выразил обеспокоенность по поводу тенденции "оставлять человеческую заботу о больных на добрую волю отдельного врача, вместо того чтобы считать это неотъемлемой частью помощи со стороны медицинских учреждений". Нельзя допустить, чтобы экономические аспекты превалировали над отношениями с больными.



Архиепископ Павел Пецци от имени Конференции католического епископата России обратился с открытым письмом к главе Конференции католического епископата Белоруссии архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). "Мы знаем о серьезных испытаниях и трудностях этого момента для твоего народа и для тебя лично, - пишет Пецци. - Мы обращаемся к тебе с братским приветствием, чтобы ободрить и заверить тебя в наших молитвах о тебе и о твоем народе, чтобы мир и добро восторжествовали и всегда господствовали в сердцах и помыслах всех людей… Возлюбленный брат Тадеуш, мы хорошо знаем и помним, как на заре возрождения Церкви в нашей стране ты в послушании принял архипастырское служение в России и много лет до нового назначения в Белоруссию ревностно исполнял его… Уповая на силу молитвы, мы выражаем надежду, что по Божией милости ты скоро вернешься домой и продолжишь свое пастырское служение. Об этом мы ежедневно возносим прошения к Всевышнему".



Находящийся в изгнании архиепископ Кондрусевич призвал католиков Белоруссии действовать во имя мира и примирения, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). Церковные источники рассказали изданию о разочаровании католиков тем, что новый глава Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Вениамин не прокомментировал ситуацию с архиепископом. В послании католикам Гродно, посвященном началу паломничества за мир, Кондрусевич вновь предупредил о гражданской войне, добавив, что единственным оружием Католической церкви являются Евангелие и молитва.



В ходе открытия международного конгресса Renovabis архиепископ Кондрусевич призвал к солидарной молитве за Белоруссию и продуманным политическим реакциям Германии и Европейского союза, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По его мнению, каждый должен ориентироваться на интересы белорусского народа и действовать в соответствии с морально-этическими принципами. Однако пока особой готовности к этому он не видит. Монсеньор подверг критике идею введения экономических санкций против Белоруссии, поскольку, по его мнению, "тогда снова пострадают только бедные слои общества", больше смысла имеют "политические меры". Аналогичное мнение высказала эксперт Берлинского фонда науки и политики Астрис Сам. Она считает, что отказ ЕС принять переизбрание Александра Лукашенко президентом страны - это только первый шаг. И "теперь мы должны последовательно отказываться принимать подписанные им договоры", отметила она. Renovabis негативно оценил решение белорусских властей запретить возвращение в страну Кондрусевича, назвав это "серьезным нарушением фундаментального права человека на свободу передвижения".



Представитель МИД Китая заявил, что соглашение с Ватиканом "успешно реализовано", рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он сделал это за несколько дней до истечения срока временного договора, подписанного Ватиканом и Пекином в сентябре 2018 года. Анонимные источники сообщают, что соглашение в ближайшие недели будет перезаключено. Представитель китайского правительства далее пояснил, что Святой престол и КНР "накопили больше взаимного доверия и консенсуса благодаря серии позитивных взаимодействий", с начала 2020 года, сославшись на поддержку друг друга во время пандемии коронавируса, "обе стороны будут продолжать поддерживать тесную связь и консультации, а также улучшать двусторонние отношения".



Пекин готовит ряд нормативных актов, которые ограничивают или исключают возможность иностранным учителям проповедовать Евангелие или ссылаться на какую-либо религию, передает AsiaNews (Рим, Италия). Религиозная деятельность без разрешения, которая включает в себя евангелизацию, преподавание катехизиса, контакты между местными общинами и за рубежом, уже запрещена. Предполагаемый к внедрению новый свод правил для иностранных учителей направлен прежде всего на то, чтобы помешать евангелизации со стороны протестантов, которые в ходе языковых или культурных курсов разжигают интерес молодых китайцев к религии. Коммунистическая партия Китая, похоже, все больше разочаровывается в связи с тем, что молодежь страны проявляет интерес к религии в целом и христианству в частности. Согласно статистике, опубликованной несколько лет назад, более 60% студентов китайских университетов в Пекине и Шанхае стремятся узнать о христианстве.



Terrasanta.net (Милан, Италия) анализирует соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, разработанное администрацией президента США Дональда Трампа, и видит в нем еще одну "секретную" цель в дополнении к явно антииранской стратегии. Издание считает, что договор также нацелен на то, чтобы заблокировать продвижение Китая на Ближний Восток. Ранее газеты публиковали "окончательную версию" соглашения о стратегическом партнерстве между Пекином и Тегераном. Согласно ему, обе страны будут углублять военное сотрудничество с обменом разведданными, заниматься исследованиями и разработками вооружений, проводить совместные учения. Китай обязуется инвестировать 440 миллиардов долларов в иранскую экономику в течение следующих 25 лет. 280 миллиардов долларов пойдут в газовую и нефтяную промышленность, а оставшиеся 120 миллиардов - в банковскую систему, телекоммуникации, порты и железные дороги, инфраструктуру, в которых азиатский гигант станет акционером. Взамен Китай будет получать стабильные поставки иранской нефти по явно сниженной цене в течение следующих 25 лет. Хотя иранские ультранационалисты, в том числе бывший президент Махмуд Ахмадинежад, уже осуждают продажу суверенитета Ирана, национальную экономику, которая страдает из-за санкций и давления Вашингтона, необходимо возрождать. Для Пекина соглашение с Тегераном позволит иметь стратегический форпост на Ближнем Востоке, ключевой узел в его амбициозном проекте восстановления нового Шелкового пути. Слухи и утечки о будущем китайско-иранском альянсе и его военных аспектах вызвали тревогу в США и сопровождались загадочными взрывами на иранских ядерных и военных объектах, а затем порта Бейрут. Все эпизоды остались без объяснений. "Во время своих визитов по Ближнему Востоку госсекретарь США Майк Помпео начал прямо просить своих союзников выбрать, на чьей они стороне, - отмечает аналитик Сэмюэль Раман. - Пакт между Израилем и ОАЭ частично обеспечивает безопасность на море и предотвращает угрозы жизненно важным торговым маршрутам". На карту поставлен контроль над Ормузским проливом и Баб-эль-Мандебским. Это стратегические пути сообщения для США, но и "вопрос жизни и смерти" для Китая. Если Пекин и Тегеран подпишут соглашение, оно станет поворотным моментом в гонке за геополитическое позиционирование.



Предложение подтвердить "ливанский нейтралитет", о чем в последние месяцы неоднократно говорит маронитский патриарх Бутрос Раи, является средством выхода из кризиса, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Ливан, объясняет патриарх, нейтрален по своей природе в силу своего культурного и религиозного плюрализма. Если мы не будем следовать нейтралитету, подчеркнул Раи, "марониты двинутся к Франции, сунниты - к Саудовской Аравии, а шииты - к Ирану". Его позиция видится как защита Ливана от любого иностранного вмешательства, направленного на превращение его в вассала других государств.



Либерально-христианская группа Faithful America запускает новый проект, направленный на то, чтобы отвратить от Трампа религиозных избирателей в трех колеблющихся штатах, информирует Crux (Денвер, США). Проект может иметь большое значения для Флориды, Мичигана и Пенсильвании. Аналогичная ей группа Vote Common Good проводит публичные митинги, а католическая сеть Lobby for Catholic Social Justice недавно открыла сайт, предназначенный для мобилизации избирателей "папы Франциска" против действующего президента США.



После пожара, который уничтожил лагерь беженцев Мория на острове Лесбос, глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II заверил правительство Греции в поддержке, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Церковные учреждения доступны для всех, подчеркнул архиепископ. В то же время он обвинил Турцию в "аморальной и бесчеловечной инструментализации и эксплуатации отчаявшихся беженцев". Действия Анкары оскорбляют "религиозные чувства христиан, и особенно православных", - подчеркнул Иероним II. ЕС должен наконец "выполнить свой долг и эффективно защитить свои собственные восточные границы". Греция обвиняет Турцию в целенаправленной отправке беженцев через границу. Кризис с ними усугубляет уже существующую напряженность между двумя странами в споре по поводу морских границ и добычи полезных ископаемых в Средиземном море.



Политолог Мечислав Рыба в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) прокомментировал связь между российским блогером Алексеем Навальным и строительством газопровода "Северный поток - 2". Во-первых, надо выяснить, кем был Навальный для немцев, раз они его вывезли в Германию и лечат. Во-вторых, стоит задуматься, является ли Навальный причиной возникшей напряженности в германо-российских отношениях или поводом. Немцы находятся под огромным давлением со стороны США, есть одни санкции, следующие не за горами. Поэтому возникает вопрос, не воспользуется ли часть немецкого политического класса возможностью отказаться от "Северного потока - 2" не потому, что на Берлин давят американцы, а потому, что Навальный отравлен. Шанс, что строительство этого газопровода будет остановлено, существует. И дело не в том, что в Польше выступают против него, недовольны США, и у них есть веские аргументы, с помощью которых они могут заставить Германию принять решение.



В обзоре использованы материалы - официальных СМИ Ватикана Vatican News и L"Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома "Стражи Святой земли" Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chretienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; украинского греко-католического портала Католицький Оглядач; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты "Сибирская католическая газета". Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600093440

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И

- Кадровые перестановки

- Мир после 9/11

- Вектор перемен

- Вопросы защиты детей и женщин рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности

- Министр индустрии и инфраструктурного развития РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом

- Более 2 300 золотых слитков приобрели жители страны в августе 2020 года

- Главный санврач Алматы подписал новое постановление

- Реакция США на рост могущества Китая